跳至主內容
Splashtop20 years of trust
登入免費試用
+1.408.886.7177登入免費試用
Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration

視頻：帶有Splashtop的Freshworks Freshservice遠端支援

Splashtop Team
閱讀時間：1 分鐘
更新
開始使用 Splashtop
最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
免費試用

免責聲明：Splashtop SOS 已重新命名為 Splashtop Remote Support。雖然產品名稱發生了變化，但特性和功能保持不變，繼續提供快速、安全和可靠的遠端支援。

您是否知道可以直接從Freshservice票證中啟動對Windows和Mac電腦的遠端支援/遠端存取/遠端控制連線？通過Splashtop進行Freshworks遠端支援很容易，並且是一種經濟有效的方式來提高服務團隊的生產力。

觀看此視頻以了解如何：

Splashtop SOS with Freshservice
Splashtop SOS with Freshservice

準備開始使用Freshworks Freshservice中的遠端存取和遠端控制了嗎？

  1. 獲取 Splashtop SOS 許可證：免費試用 SOS 免費試用查看可用的套餐和定價

  2. 市場下載免費的 Splashtop SOS 遠端支援整合外掛程式。

  3. 如果您對 設置新鮮服務-Splashtop SOS 集成有任何疑問，請參閱此支持文章

您也可以訪問我們的 Splashtop 清新服務集成網頁，以獲取有關如何開始使用 Freshworks 遠端控制的更多信息。 或者，如果您使用的是 Freshdesk，請訪問我們的集成頁面。

開始免費試用 Splashtop Remote Support
快速、安全又好用的遠端支援軟體
開始使用


分享
RSS 摘要訂閱

相關內容

An Android device in recovery mode.
IT 及服務台遠端支援

什麼是復原模式？IT 團隊指南

深入了解
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
IT 及服務台遠端支援

遠端支援的缺點：挑戰的因應和解決之道

深入了解
A woman in an office using remote maintenance software.
IT 及服務台遠端支援

2026 遠端維護軟體精通指南：深入解析

深入了解
Several people working on their computers in an office.
IT 及服務台遠端支援

IT 現代化：提升效率與降低成本的步驟

深入了解
查看所有部落格