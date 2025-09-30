免責聲明：Splashtop SOS 已重新命名為 Splashtop Remote Support。雖然產品名稱發生了變化，但特性和功能保持不變，繼續提供快速、安全和可靠的遠端支援。
您是否知道可以直接從Freshservice票證中啟動對Windows和Mac電腦的遠端支援/遠端存取/遠端控制連線？通過Splashtop進行Freshworks遠端支援很容易，並且是一種經濟有效的方式來提高服務團隊的生產力。
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Splashtop SOS with Freshservice
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