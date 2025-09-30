虛擬引擎遠端桌面 – 使用 Splashtop 居家辦公

以下是如何將虛幻引擎與 Splashtop 遠端桌面軟體 一起使用遠端工作。 享受 4K 串流和即時連線。 免費試用！
虛幻引擎是視頻遊戲開發者最強大的平臺之一。 世界上許多最受歡迎的遊戲都是使用虛幻引擎開發的。
開發人員和設計人員可以使用虛幻引擎創建令人驚奇的東西。但是，當您無法訪問辦公室工作站以使用虛幻引擎時會發生什麼？畢竟，您需要一台功能強大的電腦來充分利用該平台。正如我們大家在COVID-19大流行期間所學到的一樣，重要的是找到盡可能在家中或路上工作的最佳方式。
內置了許多遠端桌面工具和VPN解決方案，可讓您訪問辦公室電腦資源以進行遠端工作。但是，對於那些希望通過遠端桌面連接控制虛幻引擎的人來說，哪種解決方案最合適？
答案是 Splashtop.
為什麼使用Splashtop遠端存取虛幻引擎？
使用Splashtop，您將以最佳的價格獲得高性能和高度安全的遠端桌面解決方案。您將可以從任何其他設備以及世界上的任何地方遠端控制電腦。使用Splashtop遠端存取Unreal Engine可獲得以下一些主要好處：
跨平台支援
您將可以從任何其他Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook設備到Windows和Mac電腦的快速遠端桌面連接。這意味著您可以使用任何個人設備進行遠端操作，但仍然能夠訪問虛幻引擎。
高性能遠端連接
沒有什麼比高延遲會妨礙遠端工作的生產力了。值得慶幸�的是，由於Splashtop的高性能遠端連接，您將能夠遠端存取功能強大的工作站，並且感覺就像坐在它的前面一樣。您將享受低延遲的4K每秒40幀流和iMac Pro Retina 5K每秒流。
您也可以將 Splashtop 設定精細化以提供最佳效能。
在家工作的主要功能
Splashtop不僅僅是一個遠端存取工具。您將能夠使用以下功能來更高效地工作：多監視器支持，拖放式文件傳輸，遠端局域網喚醒，連線記錄等等。
行業領先的安全性
知道您的電腦和數據是安全的，您將放心。 Splashtop的安全基礎架構可確保您的遠端連接安全。您還將獲得最重要的安全功能，包括雙重身份驗證，設備驗證等。某些Splashtop軟體包還包括用於集中式身份驗證的單點登錄（SSO）。
比 VPN 更快、更安全
如果您正在考慮使用VPN，請再想一想。 眾所周知，VPN的速度很慢，尤其是在訪問資源密集型應用程式時。 此外，VPN不安全，可能使您容易受到威脅。 這就是為什麼 Splashtop 是 VPN的最佳替代品。
立即嘗試使用 Splashtop 進行虛幻引擎遠端桌面
Splashtop 為個人用戶，小團隊甚至整個組織提供解決方案。 查看 家庭包中的所有工作 ，並立即開始使用自己的免費試用，以自己進行測試！ 無需信用卡或承諾即可開始免費試用。