虛擬引擎遠端桌面 – 使用 Splashtop 居家辦公

這是通過Splashtop遠端存取軟體使用虛幻引擎進行遠端工作的方法。享受4KStreamer和即時連接。免費嘗試！

虛幻引擎是視頻遊戲開發者最強大的平臺之一。 世界上許多最受歡迎的遊戲都是使用虛幻引擎開發的。

開發人員和設計人員可以使用虛幻引擎創建令人驚奇的東西。但是，當您無法訪問辦公室工作站以使用虛幻引擎時會發生什麼？畢竟，您需要一台功能強大的電腦來充分利用該平台。正如我們大家在COVID-19大流行期間所學到的一樣，重要的是找到盡可能在家中或路上工作的最佳方式。

內置了許多遠端桌面工具和VPN解決方案，可讓您訪問辦公室電腦資源以進行遠端工作。但是，對於那些希望通過遠端桌面連接控制虛幻引擎的人來說，哪種解決方案最合適？

答案是 Splashtop.

為什麼使用Splashtop遠端存取虛幻引擎？

使用Splashtop，您將以最佳的價格獲得高性能和高度安全的遠端桌面解決方案。您將可以從任何其他設備以及世界上的任何地方遠端控制電腦。使用Splashtop遠端存取Unreal Engine可獲得以下一些主要好處：

跨平台支援

您將可以從任何其他Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook設備到Windows和Mac電腦的快速遠端桌面連接。這意味著您可以使用任何個人設備進行遠端操作，但仍然能夠訪問虛幻引擎。

高性能遠端連接

沒有什麼比高延遲會妨礙遠端工作的生產力了。值得慶幸的是，由於Splashtop的高性能遠端連接，您將能夠遠端存取功能強大的工作站，並且感覺就像坐在它的前面一樣。您將享受低延遲的4K每秒40幀流和iMac Pro Retina 5K每秒流。

您也可以將 Splashtop 設定精細化以提供最佳效能。

在家工作的主要功能

Splashtop不僅僅是一個遠端存取工具。您將能夠使用以下功能來更高效地工作：多監視器支持，拖放式文件傳輸，遠端局域網喚醒，連線記錄等等。

行業領先的安全性

知道您的電腦和數據是安全的，您將放心。 Splashtop的安全基礎架構可確保您的遠端連接安全。您還將獲得最重要的安全功能，包括雙重身份驗證，設備驗證等。某些Splashtop軟體包還包括用於集中式身份驗證的單點登錄（SSO）。

比 VPN 更快、更安全

如果您正在考慮使用VPN，請再想一想。 眾所周知，VPN的速度很慢，尤其是在訪問資源密集型應用程式時。 此外，VPN不安全，可能使您容易受到威脅。 這就是為什麼 Splashtop 是 VPN的最佳替代品。

免費試用 Splashtop

Splashtop 為個人、小型團隊甚至大型組織提供解決方案。認識我們的居家辦公遠端桌面全系列產品，歡迎您親身體驗！無需信用卡或履約承諾即可開始免費試用。

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