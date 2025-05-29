統一威脅管理 (UTM)：運作方式

現今組織面臨的威脅不勝枚舉。IT 和安全團隊必須防禦駭客、惡意軟體、網路釣魚、間諜軟體和其他威脅。然而，保護網路免受這些威脅可能具有挑戰性。進入：統一威脅管理。
統一威脅管理幫助組織領先於網路威脅，使其成為管理網路安全日益重要的一部分。那麼，什麼是UTM，它如何運作，企業在實施時需要了解什麼？
讓我們來探索一下。
什麼是統一威脅管理 (UTM)？
統一威脅管理（UTM）是將多種安全功能和服務整合到網路中的單一解決方案中。這些功能從內容過濾器到防火牆到防毒軟體等多種安全功能來保護網路和用戶。
組織可以使用UTM來整合其IT安全服務，簡化安全管理而不影響安全性。這樣做有助於監控威脅，並提供對網路安全和潛在威脅的全面可見性。
UTM 如何運作？
UTM整合了各種安全工具，從而簡化了網路保護和安全管理。這些包括：
防火牆
入侵偵測和防護系統
防毒/反惡意軟體
端點保護
內容過濾
垃圾郵件過濾器
資料遺失防護 (DLP)
結合的安全工具託管在硬體或虛擬設備上，作為中央樞紐並連接到公司的網路。從那裡開始，UTM 作為一個閘道，監控和管理流量。
統一威脅管理系統通常具有彈性、可擴展性和模組化，因此企業可以根據需要添加和調整安全功能。他們 執行 在單一作業系統上，因此一切都可以從一個地方管理。
UTM 對現代組織的主要優勢
那麼，為什麼企業會想要使用統一威脅管理呢？UTM有幾個好處，包括：
簡化管理： 將多個安全工具整合在一起，使管理和監控每個工具變得更容易，提高效率，並為 IT 團隊節省時間和壓力。
全面威脅保護： UTM幫助確保所有基礎都得到覆蓋，並且您完全受到潛在威脅的保護。如果有任何缺失，您將知道需要添加什麼。
成本效益： UTM 幫助確保組織正確投資於其安全性，既能幫助消除冗餘，又能確保充分利用其安全投資。
適應性： UTM為企業提供靈活、可適應的安全功能集。當用戶需要更新安全性或添加新功能時，統一威脅管理系統具有足夠的模組化，可以輕鬆添加新工具。
可見性： 將組織的安全工具集中在一個地方，提供更完整、全面的網路安全視圖。這為公司提供了一個綜合分析其安全狀態、潛在威脅和漏洞的單一平台。
統一威脅管理解決方案的行業應用
下一個問題是：哪些行業使用統一威脅管理解決方案，為什麼？UTM 在多個行業中都有應用，包括：
醫療保健：醫療保健有嚴格的安全要求，特別是對於HIPAA合規性。UTM幫助醫療保健組織確保他們滿足所有安全義務並保護患者信息的安全。
金融：金融機構必須保護敏感的客戶信息，包括支付和財務數據。統一威脅管理解決方案可以幫助這些機構確保它們符合安全合規要求，並從一個地方管理安全。
教育：教育機構�必須保護學生和教職員的資訊，這些資訊分布在大型校園網路中。UTM可以從單一位置協助過濾、入侵防護等。
小型和中型企業 (SMBs)： SMBs 通常擁有有限的 IT 資源，但仍需滿足嚴格的 IT 要求以防範網路威脅。UTM 解決方案提供一個整合多個安全功能的全方位選擇，簡化管理並降低成本而不犧牲安全性。
企業：企業也有嚴格的安全需求，通常擁有大型網路需要保護。UTM 解決方案幫助他們從單一平台管理整個網路的安全，同時提供其安全的全貌。
零售：零售連鎖店和企業必須保護交易數據和客戶財務信息。UTM 幫助集中安全性，使公司能夠防禦每個地點的網絡威脅，確保財務數據的安全。
統一威脅管理 vs. 下一代防火牆
聽說過下一代防火牆的人可能會想：兩者有什麼不同，為什麼應該選擇其中之一？
下一代防火牆正如其名，是一種先進的防火牆，透過監控網路流量並決定哪些可以通過來保護企業。然而，與傳統防火牆不同，下一代防火牆包含應用程式感知、入侵防護和威脅情報等功能。
乍看之下，這些似乎相似，但仍有幾個顯著的差異。
UTM 專注於全面的全方位安全管理，其中包括威脅檢測工具。下一代防火牆則專注於高級威脅預防和控制。因此，它們提供更專注的視角，包括深度封包檢查和應用程式感知。
同樣地，雖然UTM提供整合的入侵偵測和防護、內容和網頁過濾以及使用者身份管理，但下一代防火牆則強調這些。然而，作為交換，下一代防火牆缺乏UTM所擁有的許多其他整合功能。
此外，防火牆會掃描進出電腦的數據。而 UTM 解決方案則會掃描網路內的所有電腦系統。
基本上，統一威脅管理是一種更廣泛的保護解決方案，為您的網絡提供廣泛的保護，而下一代防火牆則專注於特定的安全功能。
企業在採用 UTM 解決方案時面臨的挑戰
統一威脅管理確實存在一些挑戰。以下是企業在採用 UTM 解決方案時可能面臨的一些挑戰：
複雜性：統一威脅管理並不是簡單地將一堆安全工具放在一起就算了。將各種工具編譯並整合到一個地方可能很複雜，特別是對於大型網路。
相容性： 並非所有安全工具都設計為能夠一起工作。確保您使用的解決方案是兼容的，並且正確整合，以確保安全系統的順暢和高效。
更新：當你有多個安全工具需要管理時，保持每一個都最新可能是一個挑戰。建議設置自動更新和定期維護檢查。
資源分配：解決設置UTM解決方案的所有其他挑戰可能會消耗大量資源並需要專業知識。確保您的 IT 團隊擁有設置和管理解決方案所需的人員、培訓和資源。
實施統一威脅管理的最佳實踐
如果您正在實施統一威脅管理解決方案，您不必盲目進行。以下是一些最佳實踐，以確保順利、高效和有效的推行：
進行徹底評估：在實施 UTM 之前，評估您的安全需求、網絡、安全解決方案等是很重要的。徹底的評估將幫助確保您擁有正確的技術並滿足所有安全需求。這還包括定期進行安全審計和漏洞評估，以確保您的安全性是最新的。
選擇可靠的供應商：您需要可以信賴的安全工具。事先研究每個供應商，以確保他們提供強大、可靠的安全性，滿足您的業務需求，並能與您的設備和網路協同工作。
定期更新：安全威脅不斷演變，因此安全解決方案也需要不斷更新。定期更新所有安全工具以確保獲得全面保護是很重要的。
持續執行安全原則: 安全原則不會自行執行。確保您公司內有一致的安全政策，並根據需要定期審查和更新。
Train your users: 確保你的員工了解安全最佳實踐和公司原則。人為錯誤是資料洩露的一個重要因素，因此適當的訓練和準備可以帶來很大不同。
監控您的警報：如果忽視安全威脅，它們不會自行消失。監控您的即時警報和記錄以識別任何可疑活動是至關重要的，這樣您才能在潛在威脅成為問題之前將其切斷。
每個 UTM 解決方案必須具備的基本功能
如果您正在尋找統一威脅管理解決方案，可能很難知道從哪裡開始。在查看選項時，請記住這些功能和因素，以便找到最適合您需求的解決方案：
可擴展性：隨著業務的增長，安全需求也會增加。確保您擁有可以根據需要擴展的 UTM 解決方案，包括添加新的安全工具和保護額外的系統。
易用性：UTM解決方案的主要目的之一是讓管理多個安全工具變得容易。確保你的解決方案是使用者友好的，否則它將失去其目的。
即時監控：即時監控對於網路安全至關重要；如果您在事後才得知威脅，那就已經太遲了。確保您的安全解決方案使用實時監控和警報，以便您能夠提前應對潛在威脅。
更新和支援：來自安全解決��方案提供商的一致更新和支援是維持適當保護的關鍵。確保選擇具有可靠支援和頻繁更新及修補的供應商。
統一威脅管理的未來趨勢
說到這裡，UTM的下一步是什麼？隨著技術的進步，我們可以識別出幾個有助於提高統一威脅管理解決方案效率的發展。
雖然 UTM 解決方案通常是基於硬體或軟體的，但雲端開啟了新的途徑。組織可以在雲端連接其安全工具，這不僅使擴展、管理和從任何地方存取變得更容易，還能節省通常與雲端技術相關的成本。
當然，AI 在近年來顯著增長，其在網路安全中的應用也未被忽視。AI 驅動的威脅檢測是安全領域中另一個增長趨勢，因為它可以快速識別模式或可疑行為並建議補救措施。
這與另一個增長趨勢有關：預測分析，使用數據來識別趨勢並預測行為和事件。預測建模和機器學習可以幫助預測未來的威脅和潛在的漏洞，讓組織在問題發生前解決它們。
Splashtop 如何補充您的統一威脅管理策略
雖然統一威脅管理提供跨網路的集中保護，但許多現代安全威脅來自遠端端點和網路外活動。這就是 Splashtop 發揮關鍵作用的地方。通過將 UTM 原則擴展到遠端和混合工作環境，Splashtop 確保你的安全邊界涵蓋每個使用者和裝置，無論他們身在何處。
Splashtop 的安全遠端存取和支援解決方案設計具有企業級保護，完美契合您的 UTM 堆疊。這些包括：
端到端 AES 256 位加密
多因素驗證（MFA）和單一登入（SSO）支援
精細的權限設置和基於角色的存取控制 (RBAC)
用於合規審計的連線記錄和遠端連接通知
支持包括 HIPAA、GDPR、SOC 2�、FERPA 和 PCI 在內的監管標準
此外，Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 功能通過自動化補丁管理和漏洞檢測來幫助降低風險暴露，這是 UTM 策略中經常被忽視的兩個組件。通過保持遠端設備的更新和合規，Splashtop 減少了您的安全姿態中的漏洞。
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