以下是我們在 2018 年推出的 10 個最受歡迎的功能。

確保您使用的是最新版本的 Splashtop 應用程序和流媒體以訪問最新功能。

多對多螢幕

Demo Video: Mac-to-Mac Multi-Monitor Remote Access

將密碼“粘貼”到Windows登錄螢幕

可配置的警報

How to Set Up Alerts - Splashtop Remote Support Premium

Windows更新管理

保持Windows更新對於安全性至關重要，但並非總是如此，特別是在較舊的系統上。使用Remote Support Premium中的Windows Update管理功能可確保始終保持最新狀態。

在電腦名稱旁邊的齒輪圖標菜單下選擇“檢查更新”，以查看更新策略的詳細信息，查看更新歷史記錄，檢查Windows更新並安排更新安裝。您還可以將警報設置為在有可用更新或使用者更改Windows Update設置時通知。

Remote Support Premium 中提供了此功能。

How to Set Up Windows Updates - Splashtop Remote Support Premium

遠端命令

Remote Command Prompt - Splashtop Remote Support Premium

系統清單

使用「檢查庫存」建立系統清查資訊的快照。 然後，您可以檢視快照、比較快照，以及檢視快照之間的變更記錄以識別變更。

系統清查資訊：可讓您檢視上次開機時間、上次登入使用者、作業系統、時區、使用者資訊等。 適用於Windows和 Mac 電腦

硬件清單信息：向您顯示有關顯示驅動器，驅動器，製造商，內存，型號，主板，網路和處理器的信息。

軟體清單信息：顯示軟體名稱，供應商，安裝日期和用戶

Remote Support Premium 中提供了此功能。

System Inventory - Splashtop Remote Support Premium

查看事件日誌

View Event Logs - Splashtop Remote Support Premium

兩名技術人員可以遠端存取一台機器

連線至電腦前先進行聊天

重啟並自動重新連接

這些只是 2018 年添加的許多新功能中的一部分。

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