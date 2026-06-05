你可以用遠端存取軟體來做這些意想不到的事

有沒有想過如果我們很久以前就擁有遠端存取軟體技術，世界會變成什麼樣？我們有！如果像 Splashtop 這樣的遠端存取技術在 1970 年代就出現的話，那麼「休士頓，我們有麻煩了。」的場景可能是這樣的：
的確，我們可能說得誇張了點，但就遠端存取軟體的使用案例而言，去年確實相當艱難。隨著 2020 年遠端工作和混合革命的到來，我們發現遠端桌面軟體有些特別且新鮮的使用方式。以下分享幾個有趣的使用案例。
Splashtop Remote Access 特別使用案例
1. 從船上遠端播報
來自 WOWK 的 Bryan Huges 是一位因新冠肺炎 (COVID-19) 而完全遠端辦公的氣象學家。Bryan 將他的遠端設置提升至另一層次。
他把船變成了一個遠端新聞編輯室，透過 Splashtop 遠端存取軟體執行 Weather Lynx 繪圖程式！接受 TVSpy 採訪時，Brian 熱情地讚嘆：「就像夢想成真」，因為 Splashtop 遠端存取軟體提供了一種自由感，而這是他認為在氣象學方面不可能實現的。
2. 遠端監測患者的生命體征
Slingeland 醫院遙感診所的專案經理 Koen Van Dulmen 透過 Splashtop On-Prem 遠端存取軟體持續遠端監控生命徵象，幫助他的醫院重塑和改善患者照護。
這有助於感測診所減少不必要的患者旅行，並通過使臨床醫生能夠提前瞭解患者的狀態來提高對患者的訪問效率。您可以通過流覽案例研究來閱讀有關此用例的更多資訊。
3. 遠端存取 Adobe 應用程式
大多數人在無法使用主要工作電腦時，如果需要使用 Adobe Photoshop 等軟體，通常會存取雲端上的軟體。但這場疫情的發生讓我們了解到遠端存取也能提供類似的運用，而且是有效存取 Adobe 軟體更好的遠端方式。去年，許多創意設計領域的專業人士使用它從辦公室外遠端存取他們辦公室電腦上的 Adobe 軟體 - 毫無延遲！
這是它的操作模式。在現場和不在現場的裝置上安裝遠端存取軟體後，創意專家能夠使用遠端存取軟體從任何裝置即時、實時遠端存取 Adobe Creative Cloud 桌面應用程式，並像坐在自己強大的遠端電腦前面一樣靈活運用。
對於需要提供學生遠端存取校園電腦和託管電腦上強大軟體存取權限的學校來說，這類型的使用案例特別受歡迎。
4. 遠端製作和導演恐怖電影！
因為封城，Katherine Sweetman 發現自己受雇進行遠端指導一些影片製作。在絞盡腦汁想出遠端製作方法後，她找到了 Splashtop 遠端存取軟體。
在對遠端觀看進行遠端指導測試后，凱薩琳發現它運行良好。 如此之好，以至於她用 Splashtop 遠端訪問軟體遠端製作了萬聖節短片。 凱薩琳在她的博客中解釋了如何 「如何 100% 遠端導演電影 ”
如何使用 Splashtop 遠端存取？
雖然遠端廣播、遠端醫療監控、在 adobe 上遠端設計以及透過遠端存取遠端製作出恐怖電影等，似乎難以想像。不過隨著遠端工作模式繼續改變世界，或許可以預期未來將會出現更多特別的使用案例。但為什麼不是天文學呢？因為我們最早的案例並沒有延伸到那麼遠。
第一次聽說遠程訪問？ 詳細瞭解它是什麼並免費試用我們的軟體。 雖然您可能不會使用它來遠端製作恐怖短片，但您會發現遠端訪問在使您能夠在家中或您選擇的任何地方高效工作時非常方便。