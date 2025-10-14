啟動遠端工作的最佳捷徑

雖然 78% 的首席執行官認為遠端工作是當今組織的永久固定工作，但大中型組織中的許多團隊尚未實施長期遠端工作解決方案，擔心批准和部署需要太長時間。 以下是我們的客戶提到的尚未擁有永久遠端工作解決方案的最常見原因（在他們部署Splashtop之前）：
“我不想經歷企業採購流程”
“我擔心複雜的實施過程”
“一個簡單的解決方案可能缺乏企業品質和安全性”
“企業級解決方案將使用戶生產力複雜化並受損”
一般而言，客戶幾乎不會意識到遠距工作的部署有多麼快速、輕鬆，因為他們不是以新一代遠端存取軟體的視角來看待，而是視之為虛擬私人網路 (VPN) 等傳統解決方案。遠端存取軟體 (特別是專為消費者設計的類型)，為開始並維持安全遠距工作鋪設了最快途徑。多數情況下，只要幾個小時就能部署完畢。
不是企業購買
Splashtop 遠端存取解決方案旨在為任何組織的使用者提供易於擴展和類似消費者的可用性的組合，無論他們是業務線員工、學生、 IT 人員還是其他人。該技術非常適合任意數量的用戶，從僅 1 到數千個同時使用者。例如，我們在中小型企業（或企業內的小型團隊）中最受歡迎的解決方案是 Splashtop Remote Access Pro。您可以免費試用，只需單擊幾下即可進行設置。每個使用者每月約需 8 美元，個人和小型團隊可以讓每位使用者最多可以��存取 10 台電腦。此外，他們可以做幾乎所需的任何工作來提高生產力，包括：
同時查看多個遠端螢幕
允許兩個用戶遠端訪問同一台電腦
透過網路連結分享桌面
聊天
記錄會話
執行遠端喚醒和重新啟動
陷入高價的企業級採購流程是沒有意義的。
超簡單的部署
我們的現有客戶對他們的Splashtop部署的易用性感到非常驚訝。 有些只花了幾個小時。 那些使用其他複雜軟體工具為分散的團隊進行部署的人仍然只需要一兩天。 這是由於Splashtop簡單的3步部署過程。 以下是三個步驟：
通過輸入使用者的電子郵件地址來創建和邀請使用者。
在他們想要遠端存取的設備上安裝 Splashtop Business 應用程式（或者使用者可以自己從設備的應用商店或 Splashtop.com 下載該應用程式）。
在您要存取的每台電腦上安裝 Splashtop Streamer。只要使用者登入即可連接到桌面！
以下是一位客戶 TechCastles對他們 Splashtop 部署到150台計算機的看法：
“我們幾乎立即將 Splashtop 部署到 150 台計算機上......只需按兩下、拖放電子郵件位址，即可將人員輸入系統——TechCastles 合夥人 Margaret Chu
大型企業品質
安裝 Splashtop 後，使用者就能隨時隨地輕鬆存取組織的所有桌面應用程式和資料，而且使用任何裝置都可以，包括行動裝置，以及其他 BYOD (自攜裝置) 政策下允許使用的裝置。BYOD 允許員工使用自行選擇的裝置辦公，簡化了建立遠端工作場所的早期階段。
同樣重要的是，無需重新設計應用程式即可讓它們在行動裝置上運行- 這是其他遠端存取解決方案的常見錯誤。 無論使用者是一線員工還是業務專業人員，他們都可以使用 3D 圖形、高清視頻和其他應用程式，而這些應用程式以前只能在台式電腦上使用。
其他功能體現了 Splashtop Remote Access Pro 的企業級品質，包括：
高性能 – 幀速率高達 60 幀/秒的 4k 流媒體
iMac Pro 視網膜顯示幕 5k 低延遲串流
可配置設置，實現最佳性能
優化的編碼/解碼引擎，利用 AMD 和 NVIDIA 的最新加速
具有企業級安全性的消費級技術
由於 Splashtop 遠端存取解決方案從一開始就是為消費者設計的，因此它們提供了超出正常業務需求的特殊用戶生產力功能。 直觀的功能表介面提供本機應用程式體驗，而可自定義的快捷方式使用戶能夠快速存取應用程式功能。
其他用戶體驗功能包括允許使用者對內容進行註釋的白板，以及執行檔傳輸、遠端列印和其他會話中操作的能力。
從安全角度來看，Splashtop 客戶和使用者受到持續保護，企業網路永遠不會暴露。 當用戶遠端訪問其電腦或工作站時，他們通過不屬於公司網路的特殊 Splashtop 連接進入。 您還可以選擇啟用或關閉檔案傳輸和列印功能。
所有 Splashtop 遠端訪問選項都提供豐富的 安全功能，例如設備身份驗證、雙因素身份驗證 （2FA）、單點登錄 （SSO） 等。
結論
正如許多大大小小的組織所瞭解到的那樣，部署具有消費級簡單性的高品質應用程式（想想 Zoom 和 Splashtop）會帶來巨大的生產力優勢。 如果您想建立一種快速簡便的方法讓您的員工選擇遠端工作，沒有什麼比今天採用Splashtop更容易的了。 您可以在本週末之前讓每個人都啟動並運行！