良好的自動化腳本可以節省時間，提高一致性，並幫助 IT 團隊更有效地管理端點。但是一個測試不充分的腳本可能會同時在多個裝置上引發問題。
挑戰不只是寫一個可以運行一次的腳本。驗證該腳本在不同裝置、權限及極端案例下是安全的、可重複的及適用於生產環境的。一個在一台端點上運行的腳本可能會在另一台失敗，因此這些問題需要在更大範圍推出前被發現。
那麼，IT 團隊如何確保他們的腳本能夠在商務環境中正常運行呢？讓我們來探索如何測試和驗證IT自動化腳本，以確保部署順利進行。
為什麼 IT 自動化腳本需要徹底驗證
測試和驗證腳本是必要的，因為您使用的自動化腳本將會影響並控制您環境中的裝置，甚至細微的錯誤也可能擴大成大問題。
自動化腳本需要驗證的原因包括：
腳本可能會同時在多個端點上放大錯誤，導致多個重複出現的問題需要 IT 團隊來解決。
生產環境通常與測試機器的行為不同，因此在各類實際裝置上進行測試是必須的，以了解腳本在真實環境中的表現。
相依性、權限和環境不匹配可能會導致原本有效的腳本失效，從而引發意想不到的問題。
不良的記錄使得故障難以診斷和逆轉，因此故障的腳本在部署後很難解決。
未經驗證的腳本可能會導致意外的停機、配置漂移或不完整的修復，從而引發網路安全漏洞。
測試支持重複性、變更控制和審計準備性，以確保腳本部署更加成功。
當腳本過早推向生產時會出現哪些問題
如果指令碼在未經全面測試的情況下部署，可能會出現許多問題。潛在問題包括：
1. 環境不匹配
只是因為一個腳本在某個環境中運行良好，並不意味著它在所有環境中都有效。腳本在不同的作業系統上可能表現不同，端點配置、網路狀況及已安裝的依賴項等因素也會影響效能。這就是為什麼在多種環境中進行測試很重要。
2. 隱藏邏輯和邊緣情況錯誤
可能會有意外的情況或邊緣案例，導致腳本無法正常運行。缺少檔案、裝置離線、版本衝突，甚至磁碟空間不足都可能導致問題，因此徹底測試對於識別這些潛在故障非常重要。
3. 權限與執行環境問題
權限也會影響腳本的效能。在管理員的本地連線下運行正常的腳本，可能在端點代理或服務帳戶下無法正常運行，並且可能與排程工作或其他政策驅動的自動化功能衝突。
4. 無回滾或回復路徑
當腳本做出的變更出錯時，能夠撤銷該變更是至關重要的。然而，如果某個腳本進行了無法乾淨反轉的更改，而失敗的裝置無法輕易隔離，這可能會造成巨大的營運中斷及潛在的重大損失。
IT 團隊在自動化腳本推出前應採取哪些驗證步驟？
當你想使用自動化腳本時，你會想要先測試並驗證它們，以確保它們在各個端點上能如預期運行。遵循這十個步驟進行詳細驗證：
明確定義腳本應執行的內容：第一步是為自動化腳本的目標和�意圖創建清晰的指南。這包括預定的行動、其涵蓋的範圍、影響的系統、預期結果，以及成功和失敗的樣貌。
檢查腳本以偵錯邏輯、語法及安全性問題：在測試開始前，檢查腳本中的邏輯錯誤、語法問題、不安全的假設、硬編碼值以及破壞性指令。同儕審查可以在問題進入測試階段之前發現它們。
驗證相依性和運行時需求：您需要在執行之前驗證您的需求，包括所需的模組、服務、檔案路徑、網路存取和權限。檢查平台相容性也很重要，因為相同的腳本在不同平台上可能無法正常運行。
在仿真生產環境中進行測試：當你的腳本準備好了後，先在安全的環境中開始測試。使用多樣化裝置的真實測試環境，有助於安全地觀察腳本的運作效果。確保包含您的端點將包含的裝置、原則和軟體狀況的良好表示。
執行預期路徑和邊緣案例測試：在測試時，考慮邊緣案例是很重要的。測試錯誤情況，例如離線裝置、過期認證和中斷，以了解在這些情況下會發生什麼。
確認可重複性：腳本應該可以在多個裝置上重複執行，但在同一裝置上重新執行時不應產生重複的變更或不一致的結果。測試重複性非常重要，以確保結果的一致性。
檢查登錄、輸出和錯誤處理：測試時，務必仔細檢查結果。確保腳本適當地記錄所有內容，識別可執行的錯誤，並讓每個端點上發生的事情易於理解。
測試恢復或回滾流程：如果出現問題，您需要準備恢復計劃。團隊應該知道如何在廣泛部署腳本之前進行卸載、還原、重試或控制變更。
先在有限的裝置組上試行腳本：測試完成後，您可以開始將腳本部署到小規模、受控的代表性裝置群組。這有助於在不危及多個端點的情況下識別部署過程中可能出現的新問題。
分階段推出並監控結果：分段部署有助於降低風險，通過從小群體擴展到更廣泛的群體。確保您已清楚定義成功標準、失敗閾值，以及需要暫停部署時的信號。
如何建立一個實用的 IT 操作腳本驗證流程
那麼，一個好的腳本驗證流程應該是什麼樣子的呢？如果您想建立一個實用的工作流程，請記住以下幾點：
1. 從小型測試群組開始
測試是必須的，而且你的測試小組應該小而具有代表性。確保您有各種測試裝置覆蓋不同的作業系統、部門、權限和使用案例，以便測試腳本在各種變數中的表現。
2. 將驗證與完整部署分開
驗證是一個過程。你會想要分階段測試你的腳本，而不是假設第一次測試就足以確保它能一致且可靠地運作。一旦您徹底測試並驗證了腳本，就可以進入執行階段。
3. 使用記錄在案的批准標準
在測試時，你應該設置明確的參數來判斷成功。如果測試符合您設定的批准標準，它就可以進入更大範圍的推廣，但如果不符合，這就表示腳本需要更多工作。在您的裝置上部署自動化腳本時，“差不多就可以了”不是一個選項。
4. 保留測試結果的證據
維護您的測試記錄對於責任和審計準備來說是很重要的。確保您保留螢幕截圖、記錄、測試結果以及裝置層級的驗證，以便展示您測試的內容、結果以及您的腳本如何改進並正確執行。
IT 團隊在測試自動化腳本時應避免的常見錯誤
即使有系統的測試過程，一些常見的錯誤仍可能削弱腳本驗證的效果。記住這些可以幫助 IT 團隊在部署前避免可預防的失敗。
常見的腳本測試錯誤包括：
僅在一台機器上進行測試，而不是在代表您端點環境多樣性的多種類型裝置上測試。
假設管理權限 將在各處可用，並且未在無管理權限的設備上進行測試。
跳過邊緣案例 和失敗情境，因此在這些情境出現時沒有做好準備。
忽略回滾計劃，這可能會導致劇烈的損害及數據丟失，尤其是在腳本部署出錯時。
將記錄視為可選項目，因此當事情出錯時，可能會導致缺乏明確的責任歸屬或對發生情況的理解，並在收集審計信息時遇到困難。
同時部署至所有端點，而不是先在小規模群組上進行測試。
只專注於腳本是否執行，而不是是否將系統維持在預期的狀態，可能導致腳本無法達到預期的結果。
依賴人工抽查 而不是可重複的驗證步驟。
Splashtop AEM 在更安全的腳本測試和推出中的作用
當腳本準備好要超越實驗室測試階段時，IT 團隊需要一個實際的方法來驗證它在端點群組中的作用、監控結果，以及快速應對任何問題。Splashtop AEM 是一款 AI 協助的端點管理解決方案，旨在幫助 IT 團隊簡化軟體更新、提升安全性姿態，並透過即時修補、儀錶板、詳細目錄報告和快速修復工具減少手動工作量。
使用 Splashtop AEM，您可以：
1. 驗證真實端點群組的腳本以獲得更精細的控制
Splashtop AEM 幫助 IT 團隊採取更受控的方法，通過針對選定的裝置或群組執行腳本和動作，而不是將生產環境視為一個大環境。這使得驗證變更變得更容易，可以在擴大部署之前，先用較小的測試群組進行驗證。
2. 提高執行和結果的可見性
Splashtop AEM 透過儀錶板、詳細目錄報告和快速修復工具，提供 IT 團隊對端點狀態更強的能見度。這種增加的可見性使得識別問題、驗證結果以及減少對分散式手動檢查的依賴變得更加容易。
3. 支援分階段推行和後續行動
Splashtop AEM 支援通過原則控制進行基於環狀的部署，因此 IT 團隊可以根據部門、地區或環境類型對裝置進行分組，並相應地分階段推出。結合即時可見性來洞察狀態和失敗原因，這有助於團隊及早發現問題並採取後續行動而不會將風險過度擴展到整個環境中。
4. 減少重複驗證的操作負擔
Splashtop AEM 透過基於原則的自動化和更廣泛的端點管理功能，使腳本驅動的工作流程更具可重複性。對於在平衡修補程序、修復和日常運作的 IT 團隊來說，這可以減少手動工作量，同時在大規模推廣過程中保持一致性。
在 Splashtop AEM 中實踐腳本驗證
有效的自動化需要的不僅僅是速度。這需要結構化的驗證、可重複的執行，並確保腳本在實際環境中按照預期運行。缺乏那樣的紀律，自動化可能在降低手動工作量的同時快速引入風險。
IT 團隊需要清晰的測試流程、部署控管及端點可見性，以安全地將自動化腳本推進到生產環境。Splashtop AEM 透過即時修補、原則自動化、儀錶板、詳細目錄報告和快速修復工具支援這項工作，這些工具協助團隊驗證變更並更有效地管理端點。
針對希望讓腳本測試和部署更具可控制性、可重複性和可擴展性的團隊，Splashtop AEM 提供了一個實用的方法以支援這些工作流程。