Microsoft Teams 和 Slack 通常是員工需要 IT 幫助時的首選地點。他們白天已經開著，使用者知道如何傳送訊息，而且快速的螢幕共享可以讓技術人員快速了解問題出在哪裡。
這種便利性很有用，但它有其局限。聊天工具可以幫助 IT 團隊與用戶溝通，收集基本背景資訊，並協調下一步行動。它們並非設計用於提供安全、可重複且全面管理的遠端支援工作流程。
當支援問題需要的不僅僅是一個簡單的解釋時，IT 需要適當的存取權限、控制、可見度和文件。技術人員可能需要在使用者無法使用時支援裝置、傳輸檔案、重新啟動後重新連接、管理權限、記錄連線活動，或是在不依賴臨時聊天的情況下，解決多個端點的問題。
這篇文章解釋了 Teams 和 Slack 在支援過程中能提供的幫助，以及它們的不足之處，並探討為什麼專用的遠端支援軟體能夠為 IT 團隊提供更好的方式來進行疑難排解、支援用戶及在大規模下安全管理裝置。
為什麼 Teams 和 Slack 被用於 IT 支援
當員工遇到問題時，比起尋找正確的支援入口、提交工單或通過正式流程解釋問題，開啟聊天訊息通常更容易。對於小團隊或緊急問題來說，這種即時性可能非常有幫助。
問題開始於它們成為 IT 團隊嘗試解決支援問題的主要方式，特別是當這些問題需要安全的遠端控制、主動存取、連線文件化或端點層級可視性時。
聊天工具可以幫助什麼
1. 初步分類
當 IT 需要快速了解情況時，聊天工具很有幫助。技術人員可以詢問使用者問題何時開始、他們使用的裝置、看到的錯誤訊息，以及問題是影響某一個應用程式還是整個系統。
2. 使用者溝通
Teams 和 Slack 也能很好地協助協作支援。IT 可以確認使用者的可用性，詢問後續問題，分享狀態更新，或者告訴使用者問題已解決。
3. 基本螢幕分享
當技術人員需要查看使用者描述的內容時，螢幕共享可能會很有幫助。例如，使用者可以顯示錯誤訊息、演示流程或展示某些地方出了什麼問題。
這在使用者在場、問題簡單且技術人員只需觀察或指導使用者完成幾個步驟時效果最佳。當支援需要更深入的故障排除、遠端控制、檔案傳輸、重新啟動處理或連線文件時，專用的遠端支援工具會是更好的選擇。
在遠端支援方面，Teams 和 Slack 的不足之處
當問題需要動手排除故障、裝置存取、文件紀錄或後續行動時，以聊天為基礎的工作流程可能會快速受到限制。
1.他們需要使用者在場
聊天式支援通常需要使用者從頭到尾都要參與。當使用者在其他會議中、離開桌面、處於不同時區或無法清楚解釋問題時，這就會造成延遲。這也讓非工作時間的維護變得困難，因為使用者離開後，IT 無法輕易存取裝置。
對於支援分散員工、共享工作站、自助服務機、實驗室電腦或辦公室設備的 IT 團隊來說，依賴使用者啟動每個連線可能會減慢解決速度，並增加不必要的來回。
2. 他們缺乏專為目的而設計的遠端控制工具
螢幕分享對於簡單問題可能很有用，但遠端支援通常需要比單純觀看使用者螢幕更多的操作。技術人員可能需要控制裝置、傳輸檔案、重新啟動裝置後重新連接、在多個螢幕之間導航，或使用連線工具來有效地解決問題。
3. 他們不是為支援審核而設計的
IT 團隊通常需要的不僅僅是談話發生的記錄。他們可能需要連線詳細資料、技術人員活動、時間戳記、裝置信息、檔案傳輸記錄，以及可以稍後檢視的明確支援歷史。
4. 他們不提供端點管理
Teams 和 Slack 可以幫助 IT 與使用者溝通，但它們不會讓技術人員直接看到設備健康狀況、修補狀態、軟體清單，或端點合規性。他們也不協助 IT 自動化更新、執行背景動作，或主動識別需要注意的裝置。
這意味著每個問題通常都是由使用者報告問題開始的。IT 需要問問題，收集背景資訊，然後手動反應。
對於管理多個端點的團隊來說，那種反應式模型不夠。當技術人員能將用戶溝通與安全裝置存取、端點可見性以及有助於防止問題重複的管理工具結合起來時，遠端支援會變得更有效。
為何專用的遠端支援軟體更適合
專用的遠端支援軟體為 IT 團隊提供了一種更可靠的方式來排除故障和解決問題，因為它是圍繞支援工作流程本身構建的。
擁有正確的遠端支援軟體，IT 團隊可以：
在用戶需要即時協助時，提供臨機支援。
當用戶無法使用時，透過主動支援存取管理裝置。
安全地檢視和控制不同裝置上的遠端電腦。
在連線期間傳輸檔案，無需切換工具。
重新啟動裝置，並在重新上線後繼續故障排除。
使用聊天、連線錄製、多螢幕支援及其他連線工具。
從中央控制台管理技術人員的權限和存取。
保持支援記錄以�更好地查看連線活動。
將支援工作流程與服務台、ITSM 或 PSA 系統連接。
延伸支援，透過端點管理功能進行補丁、詳細目錄及自動化作業。
Splashtop 如何幫助 IT 團隊更快速地解決問題
Splashtop 為IT 團隊提供了一種專用的方法來支援使用者和裝置，而不依賴於即興的、基於聊天的工作流程。技術人員可以開始安全的遠端連線，訪問進行故障排除所需的工具，並在分散環境中為受管裝置提供更一致的支援。
這有助於減少支援依賴消息、會議和用戶共享屏幕時常常發生的來回溝通。
1. 支援用戶不依賴聊天變通方案
使用 Splashtop Rt，技術人員可以在用戶需要即時協助時提供按需支援。與其要求使用者開始會議、分享螢幕並解釋每一步，IT 可以進入專為故障排除設計的支援連線中。
這為技術人員和使用者都創造了一個更乾淨的體驗。使用者更快獲得幫助，技術人員獲得診斷和解決問題所需的存取和連線工具。
2. 在使用者不可用時存取受管理的裝置
並不是每個支援問題都會在使用者可用時發生。IT 可能需要在下班後對裝置進行故障排除、支援共用工作站、維護辦公室電腦，或存取遠端位置的受管理端點。
Splashtop 支援主動存取，因此技術人員可以連接到管理的裝置，而無需等待使用者啟動連線。這有助於 IT 更有效地解決問題，並在不妨礙工作日的情況下進行維護工作。
3. 在連線期間使用正確的工具
遠端支援通常需要不只觀看螢幕。技術人員可能需要傳輸檔案、導航多個螢幕、與使用者聊天、錄製連線、重啟電腦，或在重啟後繼續進行故障排除。
Splashtop 在遠端連線中為 IT 團隊提供這些支援工具，幫助技術人員專注於解決問題，而不必在斷開的工具之間切換或要求使用者手動執行每個操作。
4. 擴展支援與端點管理
當 IT 能夠看到並管理工單背後的裝置時，支援會變得更有效。Splashtop AEM 協助團隊超越反應式疑難排解，提供端點可見性、自動修補、軟體清單、警示和修復工具。
這意味著 IT 可以從更廣泛的 Splashtop 環境中識別問題，減少重複性問題，並在受管理的端點上採取行動。對於支援許多使用者或裝置的團隊，這有助於將遠端支援轉變為更主動和可控的工作流程。
最終結論：聊天用於溝通，遠端支援軟體用於解決問題
Teams 和 Slack 是工作場所通信的重要工具。他們讓員工可以輕鬆提問、分享更新，並在系統有故障時能與IT部門連接。
但遠端支援需要的不僅僅是一段對話。IT 團隊需要一種安全且一致的方式來存取裝置、排除問題、管理技術人員的權限、記錄連線活動，無論使用者是否在場都能提供支援。
運用 Splashtop，IT 團隊可以從基於聊天的替代方案轉變為更可靠的支援工作流程，專為真正的故障排除而設計。Teams 和 Slack 可以幫助開始對話，但 Splashtop 協助 IT 解決問題。
嘗試使用 Splashtop，以更快速和安全的方式支援使用者並管理遠端裝置。