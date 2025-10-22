學生如何在家中訪問學校許可的軟體

通過遠端存取學校電腦，學生可以在家中自己的設備上運行任何程序，例如Microsoft Office和任何職業技術教育（CTE）工具。
隨著K-12學區和大學準備按照混合時間表或完全偏僻的秋季學期進行學習，必須解決一個重要問題。學生在家中學習時，如何使用學校電腦上託管的軟體應用程序？
許可這些軟體程序通常非常昂貴，因此將其許可給每個學生設備在財務上不可行。
同樣，許多CTE程序使用資源密集型軟體（例如圖形設計，視頻編輯和3D建模），而這些軟體需要功能強大的電腦才能運行。大多數學生在家中沒有足夠強大的電腦來運行這些程序。實際上，許多人正在使用Chromebook。
另一個問題是，許多學校在實驗室中使用Mac電腦，而家裡的學生可能沒有Mac電腦。
那麼，管理員和IT如何克服這些挑戰呢？
通過Splashtop 實驗室遠端存取 您可以利用學生可以從家裡的任何設備遠端存取學校電腦的方式使用學校電腦及其已經託管的軟體許可證！
運作方式
學區和大學可以在自己的實驗室電腦上部署Splashtop，然後讓學生在家中通過自己的設備進行連接。設置帳戶後，學生可以在其設備上打開Splashtop應用，然後選擇要訪問的學校��電腦並啟動遠端連接。
連接後，學生將即時看到遠端電腦的螢幕。他們將能夠通過自己的鍵盤和鼠標遠端控制它，就像坐在遠端電腦的前面一樣。
學生可以從自己的Windows，Mac，Chromebook，iPad，iPhone或Android設備（Splashtop是跨平台）訪問任何學校的Windows，Mac或Linux電腦。
學生可以在家中運行哪些軟體程序？
Splashtop最好的部分之一是您可以訪問位於遠端電腦上的任何文件或應用程序。這意味著，即使您是從Chromebook（通常無法運行已安裝的應用程序的設備）進行連接，您仍然可以打開並運行遠端電腦上的任何程序，就像當面使用一樣。
學生可以在家中訪問的應用程式包括（但不限於）：
Microsoft Office（包括Word，Excel等）
平面設計（Adobe Creative Suite， Photoshop等）
視頻編輯（Premier， After Effects，iMovie， Animate等）
CAD（AutoCAD，Revit等）
...還有更多
免費試用
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