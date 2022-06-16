Splashtop 發佈增強的性能功能以支援混合遠端工作和教育體驗
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60 FPS 超高速率及超低延遲，為遊戲、媒體娛樂以及教育領域創意團隊帶來令人愉悅的遠端工作與學習體驗
加利福尼亞州聖約瑟，2021 年 10 月 26 日 — 下一代遠端訪問和遠端支援軟體的領導者 Splashtop 今天宣佈其增強的性能功能。 與 Adobe® Max 2021 聯合發佈的全新性能功能旨在通過將節流提升到每秒 60 幀 （FPS） 和減少延遲來支援各行各業的創意團隊遠端工作和學習。
「遊戲開發人員、影片編輯人員、3D 設計師、動畫師等創意工作者需要大量分享存儲和拍位元組 (Petabyte) 鏡頭影像； Splashtop 產品副總裁 Annie Chen 表示，影片可能太大而無法上傳或需要本地運算。其他遠端或混合工作人員不需要高運算能力來遠端完成他們的工作，但創意工作者需要更多的遠端高效能工具，進行協作、擁有強大的 A/V 同步和快速工作的能力 – 毫無困難。這就是為什麼我們投入巨資來提高我們的遠端存取解決方案的效能。」
Chen 繼續說道，「此外，學生和教師也可以遠端無縫即時存取和控制影片編輯、動畫、3D 設計、CAD 和其他資源密集型軟體，沒有延遲，無需購買更多軟體授權和運算基礎設施，在家中就能存取。」
Splashtop Enterprise 新的高效能特色包括：
提高 FPS：畫面更新速率高達 60 FPS
降低延遲：自動調整延遲和延遲可變性
效能指標：查看即時效能狀態，包��括每秒更新速率 (FPS) 和每秒位元數 (BPS)
Adobe Video 合作夥伴關係主管 Sue Skidmore 表示：「過去 18 個月，慣常的工作模式發生巨變，Adobe Creative Cloud® 應用程式使用者迫切需要遠端解決方案。「現在，創意工作者可以在執行影片編輯和影音同步等任務時突破創造力和協作的界限，同時還可以遠端存取分享存儲和其他所需的硬體。Splashtop 供 Adobe 使用者安全地使用其個人電腦、Android、iOS 和 Chromebook 裝置高效工作，無論他們身在何處。」
「在後期製作工作流程中需要用到 Wacom 裝置的藝術家，可藉由 Splashtop 安全無縫地連接到本地或雲端環境，來使用 Adobe Premiere Pro、Adobe After Effects 等程式，」Wacom 商業聯盟與合作夥伴關係總監 Arvind Arumbakkam 說。「藝術家可無縫利用 Wacom Cintiq Pro 和 Wacom Intuos Pro 的強大功能，在遠離辦公室的情況下高效地編輯、合成和創建視覺效果 – 這是當今遠端人性化工作場所的一大優勢。」
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Splashtop Inc. 總部位於矽谷，為企業、學術與研究機構、政府機關、小型企業、MSPs、IT 部門及個人提供新一代遠端存取與遠端軟體及服務。 Splashtop 以雲端為基礎、安全且易於管理的遠端存取方式，正日益取代虛擬私人網路 (VPNs) 等傳統作法，同時以驚人的 93 分 Net Promoter Score (NPS)（衡量客戶滿意度的標準）獲得高度肯定。全球已有超過 3,000 萬名使用者使用 Splashtop 產品，其中包含《Fortune》500 大企業中 85% 的員工。如需更多資訊，請造訪 Splashtop 的教育遠端解決方案頁面。