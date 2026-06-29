2021 年第 2 季度Splashtop新功能

提高遠端會話的工作效率和可用性
隨著 2021 年 5 月的 v3460 版本，我們引入了使 Splashtop 遠端會話更加高效和富有成效的功能。 使用最新版本的 Splashtop 商業應用程式和串流媒體，以便您可以存取適用於您的訂閱的新功能。
讓我們看一下我們介紹的一些關鍵功能：
桌面捷徑
無需打開 Splashtop 應用程式即可連接到電腦！ 只需在桌面或主螢幕上創建快捷方式，然後按下或點擊即可連接到計算機。
連接集區
現在，用戶可以更輕鬆地在計劃的訪問時間內連接到可用計算機。 將一組電腦定義為連接池。 當使用者按兩下以連接時，他們將連接到池中的可用電腦 - 無需搜尋可用電腦。
透過 Splashtop Enterprise 提供，有 Windows、Mac 和 iOS 版本 (Android 版本即將推出)。
增強的會話說明
在工作階段期間或之後從 Splashtop Business 應用程式方便地編輯會話註釋。 以前，此功能只能從 my 獲得。飛濺控制台。
傳遞鍵盤快捷鍵的選項
現在可以關閉鍵盤快速鍵，使用戶能夠選擇是否通過遠端會話傳遞支援的快速鍵。
更多解析度選項
在連接到遠端電腦之前，請從更多解析度選項中進行選擇。 如果沒有適合您螢幕的解析度選項，Splashtop 會將當前選擇覆蓋為最合適的解析度。
增強的會話錄製編解碼器
新的視頻編解碼器選項有助於以更小的檔大小生成更高品質的會話錄製檔。 請注意，此選項需要更高的計算機性能。
將聊天記錄儲存到 Web 控制台 (現已於 3462 版推出)
上傳/保存完整的聊天記錄到我的。飛濺控制台。 管理員還可以選擇啟用團隊設置以自動上傳聊天記錄。
SOS 雲端組建工具 (現已在 3462 版推出)
使用者可以從 my.splashtop 控制台自訂 SOS 應用程式主題、預設設定和免責聲明，並在線上建立自訂應用程式。以此取代先前的流程；以往都是在應用程式內進行自訂，再向 Splashtop 傳送建立可執行檔的要求。而自訂的應用程式可以透過連結開放下載或是分享給使用者。
為 Linux 啟用空白螢幕
遠端連接到 Linux 電腦的使用者可以清空遠端電腦監視器以提高安全性，以便其他人看不到您連接 Splashtop時發生的情況。 此功能已可用於 Windows 和 Mac 電腦。