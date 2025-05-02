Splashtop 在管道上加倍投入，以滿足對安全遠端訪問和支援解決方案日益增長的需求

各行各業各種規模的組織對安全遠端訪問和遠端支援解決方案的需求不斷增長。 為了滿足這一需求，Splashtop 在其全球渠道戰略上加倍下注。 該公司最近為美洲和歐洲、中東和非洲地區增加了新的渠道領導者，並正在推出新計劃，以培養與VAR、 MSPs、分銷商和技術合作夥伴的合作夥伴關係。
事實上，混合/遠端工作和教育不再是大流行引起的簡單趨勢。 它們是新常態。
雖然許多公司仍在考慮何時或是否會重返實體辦公室，但 永遠在家工作的 名單仍在增長。 在九月的代碼大會上，Salesforce首席執行官 馬克·貝尼奧夫（Marc Benioff）告訴觀眾 ：「我對我所有的朋友感到抱歉，但我們不會都回去。
對於教育，對遠端學習選項的需求不斷增加。在 2021 年 7 月至 9 月期間，在對 100 個美國大型和城市學校系統的審查中，對遠端學習的需求增加了一倍多。此外，在 2021 年 8 月對 500 名學生進行的 Splashtop 研究中，幾乎所有人（92%）都希望他們的學院和大學每週 7 天、每天 24 小時提供遠端存取校園電腦的服務。
美洲頻道
Splashtop 最近宣布任命 Justin Windsor 為公司的首任美洲通路主管。他曾任運算與儲存服務供應商 Zadara 的通路經理。
Justin 對渠道合作夥伴的願景是推動 Splashtop 及其專業合作夥伴的共同收入。 同時通過 Splashtop的遠端訪問和支援產品組合保護更多組織。 當談到合作夥伴時，他說：「人們與他們信任的人一起工作。 我想贏得合作夥伴的信任，幫助他們增加收入，同時在我們生活的混合世界中提高教育和工作場所的生產力。 我們希望建立夥伴關係——基於雙方的責任感。
您可以觀看賈斯汀在最近接受 eChannel 新聞採訪時談論他在頻道中的旅程以及他計劃如何建立 Splashtop 的合作夥伴計劃。
歐洲、中東和非洲頻道
遠端工作的迅速興起也推動了歐洲、中東和非洲地區 Splashtop 的全球顯著擴張。 為了應對需求的激增，該公司最近 宣佈 Nickey Ikelaar 擔任 Splashtop 該地區的管道主管。
“憑借高增長路線圖和業內最佳的净推薦值，Splashtop 目前處於令人難以置信的強勢地位，”Nickey 解釋說。 “我們很高興與新的經銷商市場分享這一成功：我們可以共同為EMEA帶來下一代遠端訪問和支援，並幫助客戶跟上新的工作現實。
加入 Splashtop 的 EMEA 渠道團隊，親自參加 11 月 2 日在阿姆斯特丹舉行的 託管服務峰會 。 在上午 11：55 的分組會議上瞭解最新的市場趨勢（包括網路安全、混合工作和遠端學習）。 最重要的是，瞭解如何使用 Splashtop 來提高盈利能力。
為什麼與Splashtop合作？
將 Splashtop 產品添加到您的產品群組中是支援您的客戶的混合或遠端工作解決方案、IT 支援和教育要求的最佳方式。 除了為您的客戶提供及時有效的解決方案外，Splashtop 還為其合作夥伴提供有利可圖的利潤。
安全是 Splashtop的重中之重。 隨著遠端工作的增加加劇了網路安全風險，IT 團隊需要一種安全且高性能的 VPN 替代方案。 該公司在其安全基礎設施上投入了大量資金，並成立了一個由當今領先的網路安全專家組成的 安全諮詢委員會。 事實上，我們的解決方案比基於 VPN 的解決方案更安全。 而且，我們的遠端訪問和遠端支持解決方案符合或支援遵守行業和政府標準和法規，包括 SOC 2、GDPR、CCCPA 和 HIPAA。
作為 Splashtop 合作夥伴，您還可以使用銷售和行銷工具，包括聯合品牌宣傳資料和聯合客戶活動支援。 Splashtop 遠端桌面解決方案包括 Splashtop Business Access��、Splashtop 遠端支援、Splashtop SOS、Splashtop Enterprise、Splashtop On-Prem 和 Splashtop 個人版，使人們能夠通過行動裝置訪問和控制他們喜愛的應用程式、檔和數據。
Splashtop 受到 200，000 個組織（包括 Academia 和 Asystel 等合作夥伴）的信任，可提供安全、快速、經濟實惠和可靠的連接。 超過 3000 萬使用者從應用商店下載了 Splashtop。 包括惠普、聯想、戴爾、宏碁、索尼、華碩、東芝、英特爾等在內的製造合作夥伴已經在超過1億台設備上交付了 Splashtop 軟體。