遠端存取和支援提供商 Splashtop 在歐洲、中東和非洲推出新的渠道戰略
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PartnerConnect將支援全球持續快速增長
合作夥伴權益包括安全指導、支援和合作夥伴諮詢委員會
由新戰略員工Nickey Ikelaar領導的計劃
荷蘭阿姆斯特丹，2021 年 10 月 5 日 — 下一代遠端訪問和遠端支援軟體的領導者 Splashtop 今天宣佈推出 PartnerConnect，這是其針對 EMEA 的新合作戰略。 在Splashtop 最近聘請的歐洲、中東和非洲渠道負責人 Nickey Ikelaar 的帶領下，PartnerConnect 將為EMEA管道社區帶來該公司一流的遠端訪問和支持解決方案。 在Splashtop 最近在該地區快速增長的基礎上，該戰略將培養與VAR、MSP和分銷商的合作夥伴關係，以補充與技術合作夥伴的現有關係。
最近遠端工作的興起推動了 Splashtop 的全球擴張，包括在阿姆斯特丹建立區域總部和在德國建立雲數據中心。 該平台現在受到 200，000 個組織的信任，包括 Academia 和 Asystel 等合作夥伴，為全球 30，000，000 名使用者提供安全、快速、經濟實惠和可靠的連接。 PartnerConnect 標誌著 Splashtop 在滿足快速增長的客戶需求的雄心壯志方面邁出了重要一步。
“憑借高增長路線圖和業內最佳的净推薦值，Splashtop 目前處於令人難以置信的強勢地位，”Ikelaar 解釋道。 “我們很高興與新的經銷商市場分享這一成功：我們可以共同為EMEA帶來下一��代遠端訪問和支援，並幫助客戶跟上新的工作現實。
PartnerConnect 引入了一個兩級合作夥伴計劃，銀牌和金牌合作夥伴受益於營銷資金、趨勢和洞察報告以及專門的安全和合規指導，以及轉售 Splashtop 的下一代、企業就緒、遠端存取和遠端的權利。支援軟件。隨著會員成長為金牌合作夥伴，他們將進一步受益於增加的利潤、更多的營銷支援以及與合作夥伴諮詢委員會的聯繫。
“我很高興 Nickey 將她豐富的渠道經驗帶到了 Splashtop;我們共同創建了一個真正關注合作夥伴的合作夥伴計劃，“Splashtop 歐洲、中東和非洲地區總經理 Alexander Draaijer 補充道。 “我們知道，在與轉銷商一起踏上這段旅程時，我們有很多東西要學習，也有很多知識要分享。 諮詢委員會很好地反映了 Splashtop 的透明度和靈活性原則，我很高興看到我們可以在這裡與渠道社區一起構建什麼。
該戰略將通過一系列多種語言的網路研討會啟動，介紹夥伴關係計劃的全部細節。 有興趣的 VAR、MSP 和分銷商可以立即註冊（過期活動），以瞭解有關 Splashtop 產品和轉售結構的更多資訊，以及：
安全諮詢委員會將如何幫助合作夥伴滿足安全標準和法規，包括GDPR、HIPAA、SOC 2和PCI。
Splashtop 將如何分享市場趨勢和見解，以及產品路線圖預覽、活動、網路研討會等。
Splashtop 的一流支援和 +93 的 NPS 分數如何為客戶提供重要價值，併為轉銷商提供收入機會。
Splashtop 現有合作夥伴 Academia 的創意藝術與行業業務經理 Neil Boia 對這一消息做出了反應，他評論說：“這對 EMEA 的渠道社區來說是一個真正的機會。 Splashtop 的速度和靈活性為我們服務客戶的方式提供了寶貴的推動力，我們的合作夥伴關係從��第一天起就非常有效。 看到 Splashtop 在歐洲、中東和非洲地區的形象增長是非常受歡迎的。
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關於 Splashtop
Splashtop Inc. 總部位於矽谷和阿姆斯特丹，為企業、學術和研究機構、政府機構、小型企業、MSP、IT 部門和個人提供下一代遠端訪問和遠端支援軟體和服務。 Splashtop 基於雲的、安全且易於管理的遠端訪問方法正越來越多地取代虛擬專用網路 （VPN） 等傳統方法，同時獲得了驚人的 93 凈推薦值 （NPS），這是評估客戶滿意度的標準。 全球有超過 3000 萬使用者（包括 85% 的財富 500 強企業的使用者）使用 Splashtop 產品。 訪問 www.splashtop.com 瞭解更多資訊。
欲瞭解更多資訊，請聯繫：Nickey Ikelaar via nickey.ikelaar@splashtop.com