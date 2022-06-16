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遠端存取和支援提供商 Splashtop 在歐洲、中東和非洲推出新的渠道戰略

本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。

  • PartnerConnect將支援全球持續快速增長

  • 合作夥伴權益包括安全指導、支援和合作夥伴諮詢委員會

  • 由新戰略員工Nickey Ikelaar領導的計劃

荷蘭阿姆斯特丹，2021 年 10 月 5 日 — 下一代遠端訪問和遠端支援軟體的領導者 Splashtop 今天宣佈推出 PartnerConnect，這是其針對 EMEA 的新合作戰略。 在Splashtop 最近聘請的歐洲、中東和非洲渠道負責人 Nickey Ikelaar 的帶領下，PartnerConnect 將為EMEA管道社區帶來該公司一流的遠端訪問和支持解決方案。 在Splashtop 最近在該地區快速增長的基礎上，該戰略將培養與VAR、MSP和分銷商的合作夥伴關係，以補充與技術合作夥伴的現有關係。

最近遠端工作的興起推動了 Splashtop 的全球擴張，包括在阿姆斯特丹建立區域總部和在德國建立雲數據中心。 該平台現在受到 200，000 個組織的信任，包括 AcademiaAsystel 等合作夥伴，為全球 30，000，000 名使用者提供安全、快速、經濟實惠和可靠的連接。 PartnerConnect 標誌著 Splashtop 在滿足快速增長的客戶需求的雄心壯志方面邁出了重要一步。

“憑借高增長路線圖和業內最佳的净推薦值，Splashtop 目前處於令人難以置信的強勢地位，”Ikelaar 解釋道。 “我們很高興與新的經銷商市場分享這一成功：我們可以共同為EMEA帶來下一代遠端訪問和支援，並幫助客戶跟上新的工作現實。

PartnerConnect 引入了一個兩級合作夥伴計劃，銀牌和金牌合作夥伴受益於營銷資金、趨勢和洞察報告以及專門的安全和合規指導，以及轉售 Splashtop 的下一代、企業就緒、遠端存取和遠端的權利。支援軟件。隨著會員成長為金牌合作夥伴，他們將進一步受益於增加的利潤、更多的營銷支援以及與合作夥伴諮詢委員會的聯繫。

“我很高興 Nickey 將她豐富的渠道經驗帶到了 Splashtop;我們共同創建了一個真正關注合作夥伴的合作夥伴計劃，“Splashtop 歐洲、中東和非洲地區總經理 Alexander Draaijer 補充道。 “我們知道，在與轉銷商一起踏上這段旅程時，我們有很多東西要學習，也有很多知識要分享。 諮詢委員會很好地反映了 Splashtop 的透明度和靈活性原則，我很高興看到我們可以在這裡與渠道社區一起構建什麼。

該戰略將通過一系列多種語言的網路研討會啟動，介紹夥伴關係計劃的全部細節。 有興趣的 VAR、MSP 和分銷商可以立即註冊（過期活動），以瞭解有關 Splashtop 產品和轉售結構的更多資訊，以及：

  • 安全諮詢委員會將如何幫助合作夥伴滿足安全標準和法規，包括GDPR、HIPAA、SOC 2和PCI。

  • Splashtop 將如何分享市場趨勢和見解，以及產品路線圖預覽、活動、網路研討會等。

  • Splashtop 的一流支援和 +93 的 NPS 分數如何為客戶提供重要價值，併為轉銷商提供收入機會。

Splashtop 現有合作夥伴 Academia 的創意藝術與行業業務經理 Neil Boia 對這一消息做出了反應，他評論說：“這對 EMEA 的渠道社區來說是一個真正的機會。 Splashtop 的速度和靈活性為我們服務客戶的方式提供了寶貴的推動力，我們的合作夥伴關係從第一天起就非常有效。 看到 Splashtop 在歐洲、中東和非洲地區的形象增長是非常受歡迎的。

–結束–

關於 Splashtop

Splashtop Inc. 總部位於矽谷和阿姆斯特丹，為企業、學術和研究機構、政府機構、小型企業、MSP、IT 部門和個人提供下一代遠端訪問和遠端支援軟體和服務。 Splashtop 基於雲的、安全且易於管理的遠端訪問方法正越來越多地取代虛擬專用網路 （VPN） 等傳統方法，同時獲得了驚人的 93 凈推薦值 （NPS），這是評估客戶滿意度的標準。 全球有超過 3000 萬使用者（包括 85% 的財富 500 強企業的使用者）使用 Splashtop 產品。 訪問 www.splashtop.com 瞭解更多資訊。

欲瞭解更多資訊，請聯繫：Nickey Ikelaar via nickey.ikelaar@splashtop.com