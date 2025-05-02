Splashtop 教室-它如何為學生工作

以下是 Splashtop 課堂如何從學生的角度加入老師的屏幕共享會話的一些說明示例。
Splashtop Classroom允許教師共享其桌面和應用程式。連接後，學生可以直接從自己的設備查看，控制和註釋課程內容。 Splashtop Classroom非常適合希望參與整個教室的老師和講師！如果您還沒有Splashtop Classroom，則可以免費試用 。
下面的Splashtop Classroom學生體驗信息包括
學生如何通過Chromebook或Chrome瀏覽器加入Splashtop Classroom連線
（如果學生沒有安裝 Splashtop 教室 Chrome 瀏覽器擴展程序，請在 Chrome 網上商店中獲取）
按一下 Chrome 瀏覽器視窗左上角的「應用程式」連結
點擊“Splashtop Classroom”圖標
輸入在教師屏幕上顯示的連線代碼和學生的姓名，然後單擊加入按鈕。 （學生的姓名將出現在教師屏幕上的參與者列表中）。
然後，學生將看到老師的屏幕。
學生如何通過iPad或iPhone加入Splashtop Classroom
（如果學生沒有安裝 Splashtop 課堂應用程序，請通過搜索 Splashtop 課堂將其進入應用程序商店）
點擊“Splashtop Classroom”圖標
按一下或向「學生」滑動
點擊 QR 碼圖標以打開相機以掃描教師屏幕上顯示的 QR 碼。 或者輸入教師螢幕上顯示的 9 位數代碼和學生的姓名，然後點擊加入按鈕。 （學生的姓名將出現在教師屏幕上的參加者列表中）。
然後，學生將看到老師的屏幕。
老師可以選擇性地賦予學生控制或註釋教師屏幕的能力。
學生如何從Android裝置加入Splashtop Classroom連線
（如果您沒有安裝 Splashtop 課堂應用程序，請通過搜索 Splashtop 課堂將其進入谷歌 Play 商店）
該應用程式可用於Android手機��和平板電腦。
點擊“Splashtop Classroom”圖標
點擊「學生」（或向該方向滑動）
點擊 QR 碼圖標以打開相機以掃描教師屏幕上顯示的 QR 碼。 或者輸入教師螢幕上顯示的 9 位數代碼和學生的姓名，然後點擊加入按鈕。 （學生的姓名將出現在教師屏幕上的參加者列表中）。
然後，學生將看到老師的屏幕。
老師可以選擇性地賦予學生控制或註釋教師屏幕的能力。
觀看此視頻中的Splashtop Classroom示例：
通過Splashtop Classroom使您的教室具有互動性
在本文中，我們已經看到瞭如何使用Splashtop Classroom開始共享和註釋電腦屏幕。
Splashtop Classroom可在Windows和Mac電腦上使用，您可以從iPad或Android設備（Android手機或平板電腦）進行控制和註釋。
了解有關Splashtop Classroom的更多信息並獲得免費試用
或繼續閱讀以前的教程文章：Splashtop 課堂 — 它如何為教師工作