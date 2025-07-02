Splashtop 在澳洲推出主權雲基礎設施

Splashtop 不斷尋找方法讓 遠端存取 和支援在全球更容易取得。因此，Splashtop 最新的擴展將 主權雲基礎設施帶到澳洲，幫助確保用戶可以在雲端安全地管理他們的數據。
隨著對數據主權和本地化基礎設施需求的增長，為客戶提供符合當地法律的數據收集和管理方式變得比以往任何時候都重要。
什麼是主權雲以及它的重要性
主權雲是一種雲端運算環境，所有資料和資源都儲存並管理在特定地區內。這確保符合所有當地的資料主權法律和法規，使組織能在其地區的法律框架內運作。
隨著雲端技術的進步，各國對此採用了不同的法律和法規。這些法律旨在確保數據和個人信息的安全，只有被授予權限的人才能控制它，儘管法律的具體內容會因地區而異。這使得主權雲基礎設施的增長成為必要，因為「一刀切」的方式已不再適用。
在澳洲，這一點尤為重要。像澳洲隱私法和13項澳洲隱私原則（APPs）這樣的法規，套用於大多數私人和政府組織，並對個人資訊的處理設定了嚴格的指導方針。因此，澳洲的客戶必須知道他們使用的雲解決方案符合這些法規。
Splashtop 的澳大利亞主權雲基礎設施
這讓我們來到 Splashtop 的主權雲基礎設施，我們已經通過專用的用戶數據庫在澳大利亞建立了基礎設施。Splashtop 的澳大利亞用戶一直在等待這一點，現在我們可以更好地支持需要數據主權和區域 IT 合規 的客戶，以及他們的遠端存取。
現在，Splashtop 在澳洲的客戶可以安心，因為他們的數據安全地存儲和處理在他們的國家內。
那麼，這對於 Splashtop 在澳洲的客戶來說究竟意味著什麼呢？主權雲基礎設施帶來多重好處，包括：
本地數據駐留：主權雲將所有數據保存在單一國家內，便於遵守當地法律和法規。這使組織能夠更好地控制其數據的存儲方式，包括管理存取的能力。
較低的延遲：即使擁有最快的連接速度，存取附近存儲的數據也比在世界另一端的數據更快。主權雲基礎設施通常具有低延遲率，使企業在整個工作日中更快更高效。
法規遵循：主權雲基礎設施的一大優勢是它如何幫助組織滿足其法規遵循要求。因為雲基礎設施是為他們的國家建造並保留在國內的，所以很容易確保他們滿足所有要求，而不需要考慮多個地區的法規。
Security: 主權雲基礎設施是根據每個地區的安全法規建造的，通常包括先進的數據安全功能。組織可以更好地控制誰可以訪問他們的數據，數據存儲的位置和方式，甚至是冗餘和備份，為公司提供強大的安全性。
因此，澳大利亞各類型的組織都可以享受主權雲的好處。政府組織可以確保其機密數據在安全管理的同時保持可訪問性。教育機構可以保護學生和教職員的信息。醫療機構可以確保患者記錄的安全。受監管行業的企業可以幫助確保他們滿足所有合規要求。
On-Prem 部署以獲得最大控制
對於某些企業來說，將資料保存在國內仍然不夠；他們需要將所有資料集中在一個地方。對於這些企業，Splashtop 也提供內部部署選項，讓組織能夠在其本地基礎設施中控制和管理資料。
本地部署選項將數據從雲端移除，為企業提供完全的控制。這意味著一切都保留在私人網路中，由 IT 團隊在本地管理。雖然雲端提供了許多好處，如靈活性和可訪問性，但許多企業仍然偏好本地選項以獲得更好的控制和自訂選項。
幸運的是，Splashtop 用戶有選擇。無論您偏好全球雲的範圍和可訪問性，主權雲的低延遲和法規遵循，還是本地部署的安全性和控制，Splashtop 都能滿足您的需求。
滿足全球對本地合規的需求
澳洲不是唯一擁有主權雲基礎設施的國家，也不會是最後一個。這是全球策略的最新一步，幫助 Splashtop 用戶在世界各地以最適合他們的工具和方法訪問和管理他們的數據。
Splashtop 已經在多個地區運營雲基礎設施，幫助用戶滿足其獨特的數據法規和管理需求，包括 GDPR。沒有一種「一體適用」的解決方案適合每個地區，因此 Splashtop 努力支持全球的數據主權要求，包括主權選項。
隨著主權雲的需求增長和地區獲得越來越獨特的合規需求，Splashtop 將確保每個人都擁有他們需要的工具和控制。
為什麼這對澳大利亞的企業和機構很重要
主權雲基礎設施可以對組織和行業產生廣泛的影響。對於 Splashtop 在澳大利亞的用戶，將數據保存在主權雲中有多重好處，包括：
政府機構可以確�保其重要信息留在國內，幫助保護政府數據免受洩露或攻擊，同時符合其法律和法規。
大學和學校可以保護學生和教職員的信息，保持對其課程的控制，並為其校園和遠端學生提供可自訂的部署選項。
金融機構可以利用強大的數據安全功能、端到端加密和存取控制來保持合規於本地法規，同時保留運營靈活性。
Healthcare providers 可以使用增強的數據安全性來確保符合當地法律，保護患者數據安全並降低法律風險。
總之，主權雲基礎設施提供安全、可信賴且合規的遠端存取，旨在滿足每個地區的法規和要求。隨著網絡威脅的持續增長，擁有一個可靠且安全的平台來存取工作、項目和數據變得更加重要，而 Splashtop 正在迎頭滿足這一需求。
最後的想法
Splashtop 致力於安全、可靠的遠端存取，這意味著為全球的組織提供安全的選擇。將主權雲基礎設施帶給澳洲企業是確保用戶在任何地方都能獲得安全連接、信任和合規的又一步。
如果您在澳洲，現在是了解 Splashtop 安全且合規的 遠端存取軟體能為您的企業帶來什麼的最佳時機。Splashtop 讓任何地方的員工都能輕鬆地從任何裝置訪問他們的工作電腦、項目和工具，同時保持數據安全。Splashtop 是以 網路安全為考量而建造的，並符合廣泛的行業和政府標準。現在，隨著主權雲基礎設施，即使在雲端，您的數據也能在澳洲保持安全。
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