Splashtop在澳洲擴展主權cloud基礎設施，以加強資料駐留和安全合規性
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新的在地化服務為澳洲客戶提供了資料主權、增強的效能和靈活的部署選項。
悉尼，2025 年 6 月 18 日——遠端存取、支援和端點管理解決方案的全球供應商Splashtop今天宣布透過專用用戶資料庫建立位於澳洲的基礎設施，以支援對資料主權、區域合規性和高效能遠端存取日益增長的需求。這項策略性投資使澳洲的組織能夠放心使用 Splashtop 服務，因為他們知道他們的資料仍在澳洲管轄範圍內儲存和處理。
Splashtop的澳洲主權cloud可協助政府、教育和企業客戶滿足國家資料保護標準，包括 2023 年隱私法案下的新資料主權要求。 它還能簡化了對基本八成熟度模型、信息安全手冊（ISM）等關鍵框架的遵循，並使資訊安全註冊評估員計劃（IRAP）評估做好準備。專用基礎架構提高了連線效能，支援合規性工作，並強調了Splashtop持續致力於在全球範圍內提供靈活、安全的解決方案。
除了區域cloud基礎架構外， Splashtop還為具有更嚴格的資料治理政策或隔離環境的組織提供內部部署選項。
Splashtop 執行長兼聯合創始人 Mark Lee 表示：“隨著越來越多的國家採取措施實施數位主權，我們正在投資基礎設施，為客戶提供選擇和控制權。”「這個本地化的基礎架構支持資料存放，並有助於簡化合規，使澳大利亞客戶更加安心。」
區域副總裁 Leonard Wong 補充道：“從主權cloud 到本地， 致力於在技術和地理位置上滿足客戶的需��求。”SplashtopSplashtop隨著我們的澳大利亞基礎架構現正在運作，我們已有更好地位來滿足區域採購和合規要求，為需要嚴格資料存放保證的新客戶開啟了一門。」
這項新的區域基礎設施增強了 Splashtop 不斷增長的全球影響力，包括目前在美國、加拿大、日本、歐盟和澳洲的部署。此次推出反映了 Splashtop 的更廣泛使命，即提供符合區域法規和客戶期望的安全、高效和合規的解決方案。
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關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨時隨地工作的安全性和效能。Splashtop將客戶成功放在第一位，其技術易於為中小型企業和企業部署、使用和管理，並提供高級安全功能、高吞吐量、廣泛的安裝支援和 24/5 客戶支援。 Splashtop 是超過 3000 萬用戶選擇的平易近人的解決方案，它是一家合作夥伴，使用戶能夠透過高度靈活的計劃按照自己的方式發展和擴展。Splashtop是 智慧安全協會(Microsoft MISA ) 的 成員 ，與Microsoft 攜手努力，協助客戶應對當今 IT 領域不斷變化的挑��戰。請造訪www.splashtop.com並在LinkedIn上關注我們以深入了解。