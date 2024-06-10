使用 Splashtop REST API 簡化遠端管理

Splashtop 的 REST API 提供了提高生產力和簡化整合的無縫途徑，讓使用者可以自動執行任務、自訂工作流程並輕鬆與現有系統整合。
透過與客戶的合作，我們獲得了有關他們的需求和痛點的寶貴見解，特別是在自動化有益的領域。 在本文中，我們將探討客戶目前利用這些 API 的一些最佳方式，使 IT 專業人員能夠有效優化其遠端存取基礎架構。
自動化用戶加入和退出
一個常見的用例涉及在 Splashtop 和身分管理系統之間同步使用者資料。 透過 Splashtop 的 API，組織可以與其他工具並行地自動化使用者登錄，確保無縫的帳戶配置。
同樣，當用戶在身分識別管理系統中停用時，Splashtop 的 API 會自動終止用戶，從電腦中取消分配用戶，並停用他們的帳戶。 這種自動化可以節省時間，並確保管理跨組織不同平台的使用者存取的準確性和安全性。
DesignAir 使用 Splashtop Enterprise 和 API 為使用者提供對其基於雲端的 CAD/BIM 解決方案的存取權限，從而提供對各種創意應用程式的存取權。
追蹤用戶登入活動
Splashtop 的 API 提供對使用者狀態和登入資訊的訪問，使 IT 管理員能夠追蹤登入活動並評估使用者對 Splashtop 內遠端存取活動的參與度。
透過檢索使用者清單及其登�入或使用歷史記錄，組織可以深入了解使用者活動模式，這可以幫助他們優化授權分配和資源利用。 這種精細的洞察力使 IT 團隊能夠識別趨勢、解決潛在問題並做出明智的決策，以提高遠端存取基礎架構的整體效率。
自動刪除計算機
從 Splashtop 刪除電腦是一個手動過程，並且可能會重複，特別是在管理大量設備時。 Splashtop的 API 透過自動刪除退役或報廢設備、減少手動工作並確保最新的電腦詳細目錄來解決這項挑戰。
由於能夠根據預先定義的標準（例如上次上線時間戳或裝置狀態）安排自動刪除任務，IT 管理員可以維護乾淨且有組織的電腦詳細目錄，最大限度地減少混亂並簡化管理流程。
此外，複製或映像預先安裝 Splashtop Streamer 的電腦可能會導致電腦清單中出現重複條目和衝突。 為了解決這個問題，管理員利用 Splashtop 的 API 來識別並刪除 Splashtop 團隊中的重複計算機，從而減少冗餘流實例。
重新命名電腦串流名稱
將電腦部署到 Splashtop 時，組織可能需要更多自訂的命名約定，而不是使用裝置的主機名稱或預先定義的命名規則。 例如，一位客戶建立了一個腳本，透過讀取電腦和所需名稱的 CSV 檔案，透過 API 自動重新命名。 這種方法顯著提高了大規模部署的效率，並確保了裝置詳細目錄命名約定的一致性。
自動日誌匯出以與第三方分析工具結合使用
組織利用 Splashtop 的 API 來自動化日誌匯出流程，與 PowerBi 等分析工具無縫整合。 這使組織能夠對終端連線日誌、文件傳輸日誌、聊天日誌、警報等進行全面分析，以有效優化其終�端存取基礎架構。
透過自動匯出日誌資料並將其與第三方分析平台集成，組織可以獲得有關使用者行為、效能指標和安全事件的寶貴見解，使他們能夠做出資料驅動的決策並提高整體營運效率。
將電腦詳細目錄與資產管理系統同步
利用Splashtop的 API，組織可以將電腦詳細目錄資料無縫整合到其資產管理系統中，確保整個組織內裝置資訊的一致性和準確性。
這種整合不僅簡化了資產管理流程，還有助於透過詳細目錄分析來識別和刪除不需要的軟體。 此外，它允許使用者透過他們喜歡的工具查看電腦詳細目錄數據，從而實現組織 IT 基礎設施的更統一、單一的管理平台視圖。
從第三方應用程式啟動遠端會話
雖然可以與 ServiceNow、Freshservice 和 Zendesk 等流行工具進行預先建置集成，但組織可以為專有工具建立自訂集成，使技術人員能夠直接從控制台內啟動遠端會話。
透過利用Splashtop的 API 將終端連線功能整合到第三方應用程式中，組織可以簡化支援工作流程、改善使用者體驗並提高工作效率。 這種靈活性使組織能夠根據其特定需求自訂遠端存取解決方案，並將其無縫整合到現有 IT 環境中。
Splashtop 的 API 入門
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