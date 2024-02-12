使用 Splashtop 和 Designair 徹底改變基於cloud的 CAD/BIM

Splashtop 正在透過為統一的實體和虛擬環境提供高效能端點存取來改變混合工作空間的模式。在本部落格中，我們將探討 Designair 如何利用 Splashtop 使用戶能夠存取其創新軟體cloud ，在當今的環境中適應並保持競爭力，同時克服現有 VDI/DaaS 解決方案的挑戰。
Designair 的願景是為建築、工程和設計專業人士建立軟體cloud
Designair是一家創新歐洲新創公司，為建築、工程和設計 (AED) 專業人士提供軟體cloud ，讓他們能夠在任何地點與專業3D/電腦輔助設計(CAD) 和建築資訊模型(BIM) 應用程式無縫協作。 他們的軟體cloud由「App Store」風格的平台組成，使用者可以在cloud中輕鬆配置、存取和執行這些複雜的應用程式。
與傳統工作站相比，這提供了更大的移動性和位置靈活性。 從財務角度來看，為 AED 公司在cloud中配置和運行 3D CAD 和 BIM 應用程式的成本大大低於購買專門的本地工作站（每台機器通常花費數千美元）的成本。
Designair 的解決方案為 CAD/BIM 軟體使用者克服了現有解決方案的許多關鍵限制：
實體工作站的限制：專門的 CAD/CAM 和 BIM 工作站花費數千美元，並將使用者束縛在單一專用機器和實體位置。 這嚴重限制了專案資料/協作的行動性和可訪問性。Designair 的解決方案支援現有的 3D CAD 和 BIM 應用程序，可在任何地方的任何裝置上使用，為使用者帶來靈活性。
自動設定桌面軟體： AutoCAD、SolidWorks、Revit 等 3D 設計平台與專用硬體驅動程式/GPU 具有複雜的相互依賴性和整合性，使得升級到 SaaS 極為困難。透過對此類cloud應用程式進行容器化和最佳化，Designair 消除了供應商的過渡複雜性。
製造商軟體授權： Autodesk 等領先的 ISV 已轉向指定使用者訂閱模式。 允許最終用戶在cloud中運行 AutoCAD 等軟體，為指定用戶授權的價值提供了有力的論據，並極大地有助於訂閱授權模型的接受度。 Designair 透過軟體cloud透過有吸引力的應用程式部署選項補充了不同 CAD 供應商的指定使用者訂閱，從而消除了採用障礙。
效能問題：圖形/視覺化密集型 3D CAD 應用程式突破了硬體限制。 標準虛擬化解決方案缺乏專門的 GPU 存取或多編碼器視訊串流，從而導致緩慢和滯後的體驗。 透過利用cloud的強大功能來實現高級視覺化工作負載，並結合高效能存取技術，Designair 彌補了效能差距，提供流暢、身臨其境的體驗。
簡化存取：流行的專業 3D 設計平台上高度利基的配件/附加元件的可發現性和可訪問性給主流用戶的採用帶來了挑戰。
Designair 的平台提供客製化的自助應用程式商店，簡化了對客製化 3D 設計環境的存取。
Designair 尋求安全、高效能的 VDI 遠端存取解決方案
當 Designair 開始透過其創新軟體cloud徹底改變 AED 軟體交付時，他們在為用戶確定存取虛擬桌面的正確遠端存取技術方面遇到了巨大的挑戰。
Designair 知道其客戶不會接受延遲、糟糕的使用者��體驗、缺乏客製化能力或不充分的安全標準。 如果您是工程師，正在為一台機器進行複雜的設計建模，那麼「笨拙」的體驗可能會導致巨大的挫折感。
在評估了各種遠端存取軟體後，Designair 選擇 Splashtop 作為其支援 VDI 遠端存取的解決方案。 Splashtop 不僅滿足了他們的直接需求，還提供了克服 VPN/RDP 和其他遠端存取解決方案相關限制的解決方案：
優化的效能： Splashtop 的高效能功能提供了 Designair 所尋求的最佳平衡。 它提供從任何裝置、任何地方的高性能訪問，專為圖形密集型 3D/CAD 應用程式量身定制，滿足設計專業人員的需求，同時確保流暢、無延遲且響應迅速的用戶體驗。
靈活的自訂環境創建： Splashtop 的 API 和整合使 Designair 可以輕鬆建立自助服務軟體cloud ，其中包含各種利基 ISV 和第三方應用程式的豐富目錄。 這使得 Designair 能夠專注於開發用戶友好的商店，以實現無縫的應用程式發現和啟動。
直覺的使用者體驗：透過 Splashtop，Designair 在cloud中配置和存取創意應用程式時實現了無縫且使用者友好的體驗。 這有助於 Designair 的客戶在幾秒鐘內上手，無需入職或培訓。
強大的安全性： Splashtop 的進階安全功能（例如端對端加密、精細存取控制和現代身分驗證靈活性）確保了敏感資料在傳輸和靜態時的安全。 這為 Designair 的客戶提供了一個安全的雲端環境，同時受益於效能和安全性的增強。
客戶支援： Designair 發現 Splashtop 的支援團隊反應靈敏、知識淵博且積極主動，可確保順利整合和持續提供協助。 這種積極的體驗進一步堅定了 Designair 對 Splashtop 作為徹底改變其虛擬創意工作空間的理想解決方�案的信心。
Designair 聯合創始人兼成長主管 Don Rekko 補充說： 「在評估了市場上的其他供應商之後，Splashtop 顯然是我們的贏家。我們對服務、支援和客戶體驗的品質感到滿意。 Splashtop 在我們公司的發展歷程中發揮了不可估量的作用。我們只能建議每位 CAD/BIM 軟體用戶進行免費試用並親自體驗。”
結論
在現代建築、工程和設計的動態格局中，遠端存取解決方案的選擇在塑造軟體雲端的效率和安全性方面發揮關鍵作用。 Designair 採用 Splashtop 展示了遠端存取技術的策略性選擇如何克服傳統串流媒體協定（RDP 和 VDI/DaaS 供應商供應商）的限制，使企業能夠在數位時代蓬勃發展。 隨著組織繼續應對分散勞動力的挑戰，Splashtop 等解決方案重新定義了遠端存取的可能性，為創新者和最終用戶提供了變革性的體驗。