在 Mac 上進行螢幕分享：如何安全地分享你的螢幕

螢幕共享是商務溝通和團隊協作的重要工具。然而，某些裝置比其他裝置更容易使用，可能需要某些工具來實現真正高效的螢幕共享。這常常讓許多人想知道如何在 Mac 或類似裝置上進行螢幕共享。
雖然 macOS 包含一些內建的螢幕共享選項，如 FaceTime、Messages 或本地 Mac-to-Mac 連接，但這些方法通常無法滿足商業需求。
如果你需要一種更可靠、安全且靈活的方式來分享你的 Mac 螢幕，特別是在跨裝置或 IT 支援時，像 Splashtop 這樣的 遠端存取 工具提供了內建工具無法比擬的效能和控制。
在本指南中，我們將介紹不同的方式來分享你的 Mac 螢幕，將 macOS 原生選項與遠端存取解決方案進行比較，並展示如何在個人和專業環境中安全有效地使用 Splashtop 來分享你的螢幕。
為什麼要使用 Splashtop 進行 Mac 螢幕共享？
雖然 macOS 提供了幾種原生的螢幕共享方式，但在靈活性、安全性和跨平台相容性方面有限。Splashtop 提供了一個更強大的替代方案，特別適合遠端工作、技術支援和商務協作。
以下是 Splashtop 在 Mac 上螢幕分享方面的突出之處：
1. 跨裝置和平台運作
與 Apple 的內建工具不同，Splashtop 不僅限於 macOS。你可以將你的 Mac 螢幕分享給 Windows、iOS、Android 和其他作業系統的使用者，非常適合 IT 團隊和混合環境。
2. 商業用途的安全性和合規性
Splashtop 是為安全性而設計的。所有連接都受到 256 位元 AES 加密、TLS、裝置驗證和可選的多重驗證保護。它還符合 SOC 2、GDPR、HIPAA 等標準，使其成為企業、學校和政府機構的可信賴解決方案。
3. 高效能和低延遲
Splashtop 提供流暢的即時螢幕共享，即使在長距離連接時也能保持最小的延遲。您可以獲得高畫質顯示和靈敏的輸入，非常適合設計審查或產品演示等視覺任務。
4. 互動式遠端存取
除了僅僅分享螢幕，Splashtop 還能實現完整的遠端存取和控制。無論您是在提供遠端支援還是從家中存取您的 Mac，您都可以像坐在電腦前一樣與桌面互動。
5. 彈性的使用案例
Splashtop 設計用於支援：
遠端工作和 BYOD 存取 Mac 系統
IT 支援和服務台螢幕分享
培訓和入職會議
即時協作和簡報
如何使用 Splashtop 分享你的 Mac 螢幕
Splashtop 讓你輕鬆安全地分享你的 Mac 螢幕，無論是遠端存取你自己的裝置、支援其他使用者，還是為了展示或訓練連線而分享螢幕。以下是使用 Splashtop 分享 Mac 螢幕的兩種主要方式。
選項 1：使用 Splashtop 遠端存取來遠端存取你的 Mac
Splashtop 遠端存取 允許你從其他裝置遠端存取和控制你的 Mac。這對於遠端工作、隨時隨地存取檔案和應用程式，或管理位於其他辦公室或家中的 Mac 非常理想。
步驟：
在你想要存取的 Mac 上安裝 Splashtop Streamer 應用程式（macOS 10.13 或更高版本）。
在您將用來連接的裝置上安裝 Splashtop Business 應用程式（Mac、Windows、iOS、Android）。
使用相同的 Splashtop 帳戶登入兩個應用程式。
From the Business app, 選取 your Mac from the 清單 and launch the 連線 to begin full 遠端存取 and screen sharing.
此設置允許您遠端控制您的 Mac，而不僅僅是分享螢幕。這對於個人使用、遠端團隊和需要完整存取的商業使用者來說是完美的。
選項 2：使用 Splashtop 遠端支援的按需螢幕共享
Splashtop 遠端支援 專為 IT 支援和服務台設計。它使技術人員能夠即時查看或控制使用者的 Mac 螢幕，無需預先配置的連接。
步驟：
在需要支援的 Mac 上安裝並開啟 Splashtop SOS 應用程式。
終端使用者生成一個 9 位數的連線代碼。
技術人員打開 Splashtop Business 應用程式並輸入連線代碼以連接。
一旦連接，技術人員可以根據系統權限查看或控制 Mac 螢幕。
注意：macOS 會提示使用者授予螢幕錄製和控制權限。這些必須被接受才能允許螢幕分享或控制。
使用 Mirroring360 在 Mac 上進行螢幕分享
如果你想與他人分享你的 Mac 螢幕，例如在教室、會議室或現場演示中，Mirroring360 提供了一種簡單的無線方式，將你的螢幕鏡像到其他裝置。
Mirroring360 是 Splashtop 的螢幕鏡像解決方案。它讓您可以無線地將裝置的螢幕廣播到其他裝置，而不需要電纜或複雜的設置。使用 Mirroring360 Pro，您甚至可以通過簡單的網路連結將螢幕廣播給多達 40 名參與者。
使用 案例：
室內演示或講座
軟體演示
從 Mac 到顯示器或電視的本地螢幕鏡像
在培訓期間廣播到學�生或觀眾裝置
如何使用 Mirroring360 進行 Mac 螢幕分享：
在您想要接收鏡像螢幕的裝置上安裝 Mirroring360（例如，連接到顯示器的 PC 或 Mac）。
使用 AirPlay 或 Mac 上的螢幕鏡像選單連接到運行 Mirroring360 的接收器。
你的 Mac 螢幕將立即開始向接收裝置廣播。
選擇 Splashtop 以透過遠端存取在 Mac 上無縫進行螢幕分享
如果你正在尋找超越任何聊天應用程式基本螢幕共享功能的 Mac 螢幕共享，Splashtop 透過遠端存取將螢幕共享提升到新的層次。
遠端存取允許使用者從任何地方、在任何裝置上無縫連接到 遠端裝置，並以高解析度和速度查看共享螢幕。這對於培訓新使用者、展示產品、遠端協作專案、接收技術支援等都非常有幫助。
Splashtop 也提供 Mac 的螢幕共享功能，透過 Mirroring360，您可以輕鬆地將螢幕鏡像到本地裝置上。無論您需要在大螢幕上進行演示還是為課堂上的多個裝置共享螢幕，Mirroring360 都可以在幾次快速點擊中開始螢幕共享。
當你準備好將螢幕分享提升到下一個層次時，你可以從 Splashtop 的免費試用開始：