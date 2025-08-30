學校在 Covid 之後提供遠程實驗室，這就是為什麼

即使校園重新開放，遠端電腦實驗室也有發展趨勢
隨著教育工作者和IT管理員為校園學習的回歸做準備，他們意識到他們希望並且需要保留他們在過去一年中採用的一些新做法，以增強他們的遠端學習教育計劃。 一個例子是，提供對校園實驗室計算機的遠端訪問，以便學生和教職員工可以在實驗室下班后從任何地方繼續工作。 我們從世界各地學校和大學的教職員工那裡聽說了將這些遠端計算機實驗室作為遠端和混合學習的永久實踐的優勢。
他們在大流行期間學到了什麼
遠端學生需要存取學校電腦實驗室才能運行功能強大的軟體程序（例如3D建模，CAD，圖形設計和視頻編輯工具），許多學生無法在其家用電腦上運行它們。許多學生也負擔不起自己的軟體許可。這些是IT管理員在大流行期間必須解決的一些問題。
借助Splashtop Enterprise ，IT管理員能夠使學生可以遠端存取學校電腦實驗室。使用計劃功能，他們還可以根據學生的課程表安排學生可以存取某些實驗室的時間段。
這樣，學生就可以像坐在電腦實驗室中一樣遠端控制實驗室電腦。學生甚至可以遠端編輯視頻，因為Splashtop可以將遠端電腦的聲音發送到學生的本地裝置。
有一些工具可以讓您的工作更輕鬆，購買 Splashtop 是我的工具，老實說它拯救了我們的學年。 ——克裡斯·吉伯特， Wayne State University
為什麼遠端電腦實驗室會留下來
教育工作者和IT部門希望繼續為學生提供遠端實驗室。這對學生，老師和IT管理員都是有益的。即使發現接受Zoom的指示時，發現自己有一天無法離開校園的學生–生病的孩子，輪胎洩氣或要去看醫生–仍然可以遠端進入課堂，在實驗室電腦上進行工作。他們親自參加。具備遠端提供電腦實驗室的能力，它們可以24/7運行，而不僅僅是實驗室時間。不再需要學生在有限的實驗室時間內安排時間。
學生可以在這些（計算機實驗室）時間之外訪問計算機。 這是非常非常實用的。 -娜塔莉亞·米拉內西， Abbey Road Institute
額外學分
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易於管理
安全合規
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