Splashtop 首次發布安全公告，幫助託管服務供應商和 IT 專業人員掌握最新的 IT 安全漏洞

「MSP 和 IT 安全摘要」將提供警示、更新和小技巧

加利福尼亞州聖約瑟,2021 年 3 月 16 日 — 對於依賴支援台和遠端支援工具的 IT 專業人員和託管服務提供者 (MSP),Splashtop Inc. 今天宣佈將推出“MSP 和 IT 安全源”和免費訂閱公告,其中包含定期警報和更新,以説明 MSP 和其他 IT 服務提供者改進其網路安全實踐並減少其易受攻擊的脆弱性。

美國國家網路安全卓越中心表示,MSP 是“網路犯罪分子的有吸引力的目標”,因為 MSP 管理著許多中小型企業 (SMB) 的 IT 基礎設施。 事實上,超過 30,000 名個人 MSP 使用 Splashtop 工具來遠端管理和支援各地中小企業的 IT 基礎設施。

而且,一些全球大型組織機構使用的熱門遠端監視和管理 (RMM)、IT 服務管理 (ITSM) 和 Helpdesk 平台已崁入 Splashtop 工具。

為了幫助使用 Splashtop 遠端工具的 MSP 和其他 IT 專業人員保護自己及其服務公司的資產,Splashtop 在 MSP 和 IT 安全摘要以及相關公告中提供相關行業新聞、軟體補丁和更新、網路安全漏洞說明、以及關於 Splashtop 遠端存取和遠端支援最佳實踐和技術的小技巧。

Splashtop 首席執行長 Mark Lee 說:「自從大流行加速數位化轉型,目前網路安全已變成 IT 專業人員和 MSP 面臨的最大挑戰,我們希望能提供協助。Splashtop 每年在安全工具和資源上投資數百萬美元,因此希望和我們的 MSP 和 IT 社群分享知識和專業,以期所有人都能妥善應對網路威脅。」

取得 MSP 和 IT 安全摘要和公告

MSP 和 IT 安全源可在 splashtop.com/security-feed 獲得。

安全公告電子郵件的訂閱註冊頁可在 splashtop.com/security-bulletin 上找到。

關於飛濺頂

Splashtop Inc. 總部位於矽谷,為企業、學術和研究機構、政府機構、小型企業、MSP、IT 部門和個人提供下一代遠端訪問和遠端支援軟體和服務。 Splashtop 基於雲的、安全且易於管理的遠端訪問方法正越來越多地取代虛擬專用網路 (VPN) 等傳統方法,同時獲得了驚人的 93 凈推薦值 (NPS),這是評估客戶滿意度的標準。 全球有超過 3000 萬使用者(包括 85% 的財富 500 強企業的使用者)使用 Splashtop 產品。 訪問 splashtop.com 瞭解更多資訊。