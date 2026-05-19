結合使用Revit和遠端桌面進行遠端工作

遠端存取您的電腦以運行Revit，就像通過Splashtop坐在電腦前一樣在家工作。免費試用！
Revit是建築信息建模（BIM）軟體程序，建築師，工程師，設計師等使用它來創建模型。在大學和CTE課程中，Revit通常也用於向學生教授他們在這些領域所需的必要技能。
大多數使用Revit的業務專業人員都是在辦公室電腦上使用的。而且學生通常只能在學校電腦實驗室使用Revit。
COVID-19大流行向我們表明，重要的是要放置適當的工具，以確保用戶在無法實際存取其工作或學校電腦的情況下保持工作效率。
Revit對許多專業人士和學生而言至關重要。那麼，您的企業或教育機構如何在遠端工作時使用戶存取Revit？畢竟，許多個人設備的功能不足以運行Revit，並且許可個人設備的成本可能很高。
好消息是，通過為用戶提供對工作或學校實驗室電腦的遠端存取權限，您可以利用現有的IT基礎結構（從硬件到軟體許可證），以便他們可以在任何地方使用任何其他裝置使用Revit。
使用Splashtop遠端桌面軟體運行Revit
Splashtop使用戶可以從任何其他裝置遠端控制電腦。在遠端連接期間，用戶將在自己的裝置上看到遠端電腦的螢幕，並能夠對其進行即時控制。
使用者將能夠像坐在電腦前一樣與遠端電腦互動。他們將能夠存取電腦上的任何檔案或應用程式，包括 Revit，使用遠端桌面軟體。
這意味著您的用戶在遠端工作時將能夠從Revit中獲得完整的桌面體驗。他們將利用辦公室或學校電腦實驗室中的高性能台式電腦來運行Revit，即使從平板電腦，移動裝置或Chromebook裝置進行連接也是如此。
遠端桌面的好處
快速的遠端連接– Splashtop為用戶提供了低延遲和4K流式傳輸的快速遠端連接。使用Revit遠端工作與親自使用Revit並沒有什麼不同。
適用於任何裝置– Splashtop完全�跨平台工作。用戶可以從其Windows，Mac，Android，iOS和Chromebook裝置遠端控制Windows和Mac電腦。讓您的員工使用他們的個人裝置，並允許學生使用他們自己或學校提供的裝置遠端運行Revit。
生產力增強功能– Splashtop中包括在電腦之間傳輸檔案，記錄連線，遠端列印，遠端區域網喚醒，多顯示器支援以及更多功能。
領先業界的安全性 – Splashtop 具備安全基礎設施、24 小時全年無休的入侵防禦，以及雙重驗證、裝置驗證、256 位元 AES 加密等多項安全功能，確保您的裝置和資料安全無虞。
優於 VPN ，尤其是在執行 Revit 等資源密集型應用程式時。 VPN 的安全性也不如遠端存取軟體。
免費試用 Splashtop
Splashtop 為個人用戶，小型團隊甚至整個組織提供軟件包。 查看 家庭包中的所有工作 ，並立即開始使用自己的免費試用，以自己進行測試！ 無需信用卡或承諾即可開始免費試用。
如果您正在尋找適合您的教育機構的解決方案，以使學生可以遠端存取Revit和其他應用程式，請參閱Splashtop進行遠端實驗室操作。