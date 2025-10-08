對WFH時代傳統工作環境的反思。

居家辦公的年齡 > 時尚還是趨勢？
儘管我們 Splashtop 多年來一直是遠端辦公遠端存取軟體的先驅，但直到幾周前，在家工作對我們來說還不是常態。 直到最近，我們才將公司完全遠端化。 由於 COVID19 和社交距離，我們正在見證一場實施居家辦公的競賽。 現在比以往任何時候都更重要的是重新思考允許的工作工作環境。
與普遍的看法和新聞上的所有噪音相反，在家工作並不新鮮。 早在 COVID19 出現之前，它就已經流行起來了。 這種趨勢是全球性的，所以美國的工人當然不是唯一在遠端辦公的人。
2018年的一項研究發現 ，“據CNBC報導，全球超過三分之二的人（70%）每周至少在辦公室工作一次。 而且，53% 的人至少有一半的時間在遠端工作。 根據美國勞工統計局的數據，在美國，大約16%的工作力，即超過2600萬美國人遠端工作。
既然居家辦公是不可抵擋的趨勢，為什麼會產生抗拒呢？為什麼當新冠肺炎 (COVID-19) 爆發時許多企業沒有任何應對措施呢？
對居家辦公的主要阻力> 保持控制的必要性
很長一段時間以來，經理人的傳統一直很流行，人們相信，出席會議被視為績效考核的標準。
您如何確保員工在看不見的情況下工作？您如何從遠處衡量他們的生產力？
許多問題和不確定性仍然與居家辦公的概念有關。
現實情況是，大多數遠端工作者的工作往往比坐在辦公室的人更多。
在 Splashtop，我們可以證明情況確實如此。 自從我們採用虛擬技術以來，我們看到了整個團隊的出色表現。 每個人都付出100%...或更多！
在家工作的好處
提高生產力
遠端工作人員避免花時間上下班，這樣他們就不那麼累了，並享有更好的工作與生活平衡。
由於與辦公室相比，遠端工作者所受到的直接壓力和干擾也更少，因此他們通常具有更好的專注力，因此比繁忙的辦公室環境中的生產率更高。
結果，他們中的大多數人有更多的精力和熱情來付出 100%。
哈佛商業評論公司的一項研究發現，與辦公室同事相比，遠端工作者每週幾乎可以多工作一天。一項為期兩年的斯坦福研究顯示，在家工作可大大提高生產力。
降低運營成本
根據 PGi 的數據，全職遠端工作者的平均房地產節省額為每位員工每年10，000美元。 即使是允許員工每周只在家工作幾天的公司也可以從中受益。 其中一些節省來自病假的減少 - 在美國這是非常高的費用：每位員工每年1，800美元。
作為雇主更具吸引力
數位革命和現在的 COVID19 已經不可逆轉地改變了世界。 對於Z世代和千禧一代等新一代來說，遠端辦公不再是可選的，而是選擇僱主時的一個重要因素。 根據Virtual Vocations進行的一項調查，接受調查的千禧一代中有79.5%表示遠端辦公是他們的主要工作類型。 因此，為了保持競爭力並繼續吸引頂尖人才，公司將不得不通過為員工提供遠端辦公的選擇來應對這一新現實。
如何成功地發展居家辦公
第 1 步 - 制定遠端辦公政策
- 定義策略適用於誰。 確定有資格進行遠端辦公的職位和角色。
- 指定何時允許定期、偶爾或特殊情況進行遠端辦公，例如由於醫生預約、託兒或任何其他原因而導致的遠端工作日。
- 定義期望 - 遠端工作者每天必須花多少小時工作？ 確保他們的目標和相關期望是明確和一致的。 如果您還希望員工在遠端工作時相互通信以保持高生產力，請指定此項。
- 傳達員工如何在家工作 - 員工應該將台式電腦帶回家還是留在辦公室？ 是否有遠端桌面 工具 可用於遠端存取電腦？ 團隊成員需要使用哪些應用程式來相互通信？ 無論您擁有什麼工具，請確保每個人都知道如何使用它們。
- 將安全放在首位 - 提醒員工安全的重要性。 列出公司有關數據和設備安全的所有規則。
制定好政策後，您就可以開始對一小部分員工進行測試了。一旦對其進行了測試和完善，便可以在公司的其他部門實施遠端辦公。 在這裡閱讀更多。
第 2 步 - 設定 5 個必要的居家辦公工具
專案管理 - monday.com 特雷洛 工作檯面。
即時通信 - Slack，Skype或Zoom。
協作 - Google Drive、Microsoft Teams 或 Confluence。
團隊跟蹤和管理 - Hubstaff，Officevibe或JotForm。
Splashtop Remote Access - Splashtop Remote Access不僅容易使用，而且非常安全且價格合理。 全球有超過 3000 萬人使用 Splashtop。您可以在此處開始免費試用。
第 3 步 - 保持積極和人性化的氛圍
對於成功實施居家辦公，但是要記住，最重要的是人員。遠端辦公的最大挑戰通常是對員工使用生產率工具和在家庭系統上工作進行嚴格的審查。
當我們看不到員工時，我們常常會受到更多的檢查。他/她是否一直在回復電子郵件？他/她需要多長時間？他/她已經登錄多久了？
請記住，最重要的是結果，並向您的員工表明您信任他們。 -->這將營造一種信任和正能量的氛圍。
我們對未來的預測 > 遠端辦公將不再是可選的
我們可以看到新冠病毒 (COVID19) 觸發了遠端辦公在全球爆炸式地增長。不論是否展開革命性的行動，居家��辦公 (WFH) 勢必將植入大多數公司的基因之中。
我們相信，受益於這些公司的公司將能夠在新的遠端辦公世界中取得平衡。
“對我們來說，這種平衡可能包括為我們的員工提供每周幾次在家工作的機會。 也許我們會在危機過後完全改變主意？ 沒有什麼是確定的。 顯而易見的是 - 我們將認真重新思考我們對工作環境的概念。 我們已經為遠端辦公時代做好了準備。 “——Mark Lee，Splashtop 首席執行官