Splashtop 業務 — 遠端桌面應用程式-命名為「每日應用程式」

領先的軟體博客“每日應用程序”將Splashtop Business評為“每日應用程序”（2019年9月5日）。SplashtopBusiness App可從行動裝置遠端存取電腦。
Splashtop Business App為您提供了最快，最簡單的方法來從行動裝置遠端存取和控制電腦。僅通過Internet連接，您就可以隨時隨地連接到遠端電腦。
連接後，您會感覺好像坐在電腦前。 Splashtop Business App界面使您甚至可以從iPhone或Android智能手機輕鬆控制電腦。
更不用說，對於需要在旅途中訪問其電腦並進行遠端工作的商務專業人員而言，這是最有價值的解決方案。
由於這些原因，Splashtop 業務被命名為「每日應用程序」！每日應用程序是 DownloadAstro 的博客部分，這是一個技術網站，每月吸引超過 1000 萬訪問者。
每日應用程式 — Splashtop 業務
Splashtop Business App 是Splashtop Remote Access和Splashtop Remote Support的用戶端應用程式。Splashtop Business App 安裝在您的本機電腦、平板電腦或智慧型手機上。然後，當您想要存取遠端電腦時，只需打開裝置上的應用程式並選擇您想要遠端存取的電腦即可。
您可以在 「每日應用程序」博客中閱讀 Splashtop 開發人員之一凱文·鄭的完整帖子和採訪。 以下是一些我們最喜歡的摘錄：
開發移動應用程序最具挑戰性的方面是什麼？
Splashtop Business是Splashtop屢獲殊榮的遠端存取與遠端支援產品的用戶端應用程序，該產品支援遠端處理到Windows，Mac，Android甚至是高清質量的iOS。因此，開發此移動應用程序所面臨的挑戰在於如何確保遠端體驗的流暢性以及極低的延遲以及魯棒性。我們盡可能地利用Android的NDK和SDK來構建此類功能。
開發此應用程序時，您對用戶有什麼需求？
隨著PC時代等遺留Internet和移動Internet的結合，用戶一直強烈要求能夠從行動裝置訪問其工作PC或遠端支援該工作PC。
您認為您的應用程序比市場上的類似應用程序更好？
我們始終將易用性，高清質量，低延遲和健壯性視為應用程序的首要任務。 我們仍然有改進的空間，但是我們越來越好，該應用程序的平均評分高於 4.2，最近的更新甚至在 Play 商店中獲得了平均 4.6。
假設您的應用程序的新用戶正在閱讀此頁面，您想要求他們做什麼？
我們總是很樂意聽到客戶的反饋，例如 Play 商店評論，支持票等。 有了他們，我們知道我們做了什麼對或錯。 我們想從新用戶那裡了解，特別是關於該應用程序如何易於使用以及我們可以在哪裡改進的信息。
關於Splashtop Remote Access
Splashtop 遠端存取是專業人員外出工作最佳的解決方案。遠端存取讓您可以從無限數量的 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 裝置遙控存取您的 Windows 和 Mac 電腦。您將獲得具備 HD 品質和聲音的快速連接，並即時查看遠端電腦螢幕。開啟任何檔案或應用程式，並輕鬆控制您的電腦，即使是從平板電腦或智慧手機。所有遠端桌面連接都是安全且加密的。
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關於 Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support 適用於需要能夠隨時從任何裝置遠端存取其用戶端電腦以提供遠端支援的 IT 和 MSP。使用 Splashtop Business App 從您的電腦、平板或智慧型手機裝置進行存取。
連接後，即可使用有用的功能輕鬆執行日常的IT任務，這些功能包括檔案傳輸，聊天，遠端重啟等。
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