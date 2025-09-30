Splashtop 遠端桌面進行影片編輯：Torres Studios 訪談

由於媒體和娛樂行業中使用的應用程序的高資源利用率，直到今天，其專業人員的遠程工作一直很少見。 現在潮汐正在改變。 許多視頻製作人，新聞/廣播電台廣播公司和其他技術人員正在使用 Splashtop 從家中或旅行時遠端存取其工作站。 為了更好地了解他們如何使用 Splashtop，我們與托雷斯 工作室所有者馬龍·托雷斯進行了交談。 Marlon 在旅途中使用 Splashtop 遠端桌面為客戶提供快速有效的服務。
問：如何使用 Splashtop的遠端桌面？
Marlon： 我在家用電腦上安裝了 Splashtop，並用它在世界任何地方存取我的文件和編輯檔案。我經常旅行！因此，當客戶需要我向他們發送影片或照片時，我可以通過手機或筆記本電腦訪問編輯程式，渲染影片並將其發送給他們。
問：Splashtop的 遠端存取功能現在有何不同？
Marlon： 我使用的資源密集型編輯程序不能上傳到雲端。我實際上有一台 32TB 的伺服器來運行這些複雜程式並存儲我的文件。原始檔案很大，因此我需要這種處理能力。
無需等待時間： 渲染視頻可能需要10分鐘到3小時不等！因此，與其等待程式完成，我可以繼續我的一天，並通過Splashtop定期檢查狀態。渲染完成後，我將其上傳併發送給我的客戶。
從任何設備遠端：我可以使用我擁有的任何設備連接到我的家用計算機 - 如果我在酒店使用筆記型電腦或使用手機拍攝照片/視頻。我可以處理任何檔並將照片和視頻發送給我的客戶。
利用高互聯網速度： 我在家裡有 1Gbps 的上傳/下載速度。一些酒店的互聯網連接非常差。我仍然可以啟動 Splashtop，然後利用我在家裡的高速互聯網來處理我的檔。這樣更快！
説明家人：有時如果我的未婚夫需要其中一個檔而找不到它，我會迅速遠端説明她。我知道文件在哪裡，所以我只是把它轉移到她知道的位置。非常方便。
我特別注重按時繳交項目，藉助 Splashtop，我可以在任何地方做到這一點。我現在可以負責更多的項目，因為我現在可以旅行更多而不影響我的工作了。
問：您是如何找到我們的？
Marlon：我只是搜索了遠端存取工具，然後發現了 Splashtop。我註冊了免費試用版，幾天後，我知道它將對我非常有用。
問：Splashtop如何安裝和使用？
Marlon： 我毫不費力地弄清楚了，這很簡單。 Splashtop功能直觀易用。我最喜歡的是使用游標還是觸摸屏的選擇！我將兩者都用於不同的任務。
問：您在計劃什麼？
馬龍： 我每月使用 遠端存取單人 計劃的NT$192 費用。它非常適合我的需求。
感謝您為遠端桌面需求選擇Splashtop，Marlon！
從智慧手機、平板電腦或其他電腦遠端存取您的 PC 和 Mac – 就像您坐在電腦前一樣。 與其他遠端存取解決方案相比，最多可節省 50%。