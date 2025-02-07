Mac to Mac 遠端存取與控制：逐步指南

遠端存取可讓員工在任何地點、任何裝置上工作。 他們可以將工作電腦留在辦公室，但仍可以從個人設備存取所有文件、項目和數據，既能保持效率又不影響安全性。
舉例來說，如果您有一台 Mac，而您的辦公室也使用 Mac，那麼遠端存取就可以將兩台電腦連接起來，讓您可以在自己的電腦上工作。 即使兩台計算機的型號不同，情況也是如此。
那麼，如何從另一台 Mac 遠端控制 Mac？ 讓我們來探索一下。
您可以從另一台 Mac 遠端控制一台 Mac 嗎？
是的，您可以從另一台 Mac 遠端控制 Mac，所需的只是正確的軟體。 使用 Splashtop 之類的解決方案，您可以從另一台電腦遠端存取一台電腦，讓您無論身在何處，都能自由靈活地找到工作檔案和專案。 無論您是嘗試連接至 Mac、iPhone 、PC、Chromebook、Android 或任何其他裝置和作業系統，情況都是如此。
從其他裝置遠端存取及控制 Mac 的頂尖方法
有多種選項可讓你從另一台 Mac 遠端控制一台 Mac。 每種方法都有其優點和缺點，因此我們可以探索它們的工作原理以及最佳用途：
使用遠端存取工具
Splashtop 等遠端存取解決方案是從遠端連線至裝置的強大、靈活工具。 使用遠端存取解決方案，您可以從其他 Mac、手機、平板電腦或任何其他電腦遠端控制 Mac，而不會影響速度或安全性。
MacOS 內建螢幕分享功能
Mac Screen Sharing 是MacOS 選項，可讓使用者從另一台 Mac 管理檔案和排除故障。 這需要兩邊各有一位使用者連接並接受，因此個別員工較難遠端存取自己的裝置。
使用 iCloud
AppleiCloud 也可用於分享檔案、電子郵件和儲存在cloud 的其他資料。 這可讓您在連接至cloud 的裝置上儲存和存取檔案，但無法讓您直接存取 Mac 電腦。
MacOS 遠端管理與遠端登入
MacOS 使用者可以在系統偏好設定中啟用遠端管理功能，將 Mac 與同一網路中的其他裝置連接起來。 這是一個很有用的功能，儘管它確實要求連接的設備位於同一個 Wi-Fi 網路上，因此對於遠端工作或支援來說不是那麼有用。
最後，從另一台 Mac 遠端存取 Mac 的最佳解決方案是 Splashtop，因為它能提供您所需的便利性和安全性，同時讓您從任何地方控制遠端 Mac。
使用 Splashtop 從另一台 Mac 遠端存取& 控制 Mac 的 3 個步驟
如果您想從另一台 Mac 進行存取和遠端控制，只要幾個簡單的步驟，就能使用 Splashtop 完成：
在兩部裝置上下載 Splashtop 並建立帳號
在您要連接的電腦和您要遠程控制的 Mac 上登入您的 Splashtop 帳戶
開啟 Mac 上的Splashtop 應用程式，然後選取您要連線的電腦，以啟動遠端連線。
只要連線，您就可以遠端存取您的 Mac，包括所有檔案和專案，以及完整的高解析度視訊和音訊。 完成後，您可以點一下中斷連接。
從另一台 Mac 遠端存取 Mac 的基本安全提示
當您遠端存取您的 Mac 時，您需要確保您的裝置和帳戶盡可能安全。 幸運的是，您可以遵循一些安全最佳實踐來確保一切安全：
使用安全解決方案：在查看遠端存取解決方案時，您需要一個具有高級安全功能並符合安全標準的解決方案。 Splashtop例如，它符合廣泛的安全標準，並具備遠端連接通知、多因素驗證、全會話稽核記錄等安全工具。
強密碼策略：每個帳戶都應受到強密碼的保護。 這意味著遵循密碼最佳實踐，包括定期更新、不包含可識別資訊以及使用字母、數字和符號的長密碼。
多重身份驗證：如果密碼失敗，多重身份驗證 (MFA) 可以確保帳戶安全。 設定 MFA 意味著使用者需要透過輔助管道確認他們的登入訊息，例如透過電子郵件或簡訊接收代碼，這樣系統才知道是他們。 選擇提供 MFA 的遠端存取工具，例如 Splashtop。
加密：強大的加密協定將有助於在儲存或傳輸資料時確保資料的安全，因此不良行為者不太可能取得資料。 確保您的遠端存取工具具有強大的加密協定。
定期檢查日誌：如果任何人的帳戶受到損害，您仍然可以透過檢查日誌來發現他們。 這將幫助您發現任何可疑活動，以便您可以進行調查並確保帳戶仍然安全。 Splashtop 等安全遠端存取解決方案提供活動記錄。
探索 Mac 到 Mac 的全方位遠端存取功能
當您 使用 遠端 連線 到 MacSplashtop 時，您不只是在檢視共用的螢幕。Splashtop 提供您廣泛的控制與功能，讓您擁有真正無縫、人性化的遙控體驗。
這些功能包括：
跨裝置遠端存取，讓您可以從 Mac、PC、iPad 、Android 、Chromebook 等裝置連線。
跨裝置的高效能，將延遲降到最低，並提供高解析度的音訊與視訊。
檔案傳輸，可在裝置之間無縫移動重要檔案。
遠端列印，讓您可以使用本機的列表機來處理遠端裝置上的檔案。
安全的遠端支援，因為 Splashtop Enterprise 和 Splashtop SOS 可讓 IT 支援代理從任何地方存取裝置。
遠端觸控筆、USB 裝置重新導向、麥克風直入可在遠端電腦上使用您的週邊裝置。
開始使用 Splashtop 免費試用版，從另一台 Mac 遠端控制 Mac
您準備好隨時隨地輕鬆工作了嗎？ 您可以使用 Splashtop 從其他 Mac、PC 或任何其他裝置遠端控制您的 Mac。
Splashtop 安全、可靠、使用方便，讓您可以快速、無縫地連接至您的裝置。 一旦連接網絡，您的工作就觸手可及，因此您可以在旅途中保持高效和連接。
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