通過遠端電腦存取實現有效的混合學習

世界各地的教育機構都在嘗試為COVID-19時代的學生創建正確的學習計劃。他們已經知道，將遠端學習和麵對面學習相結合的混合學習，不僅是確保大流行期間學生和員工安全的最佳方法，而且還可以最大程度地提高學生的參與度並增強傳統教育計劃。
即將到來：遠端學習和親自學習的結合
借助混合學習計劃，教育機構可以加強針對一小部分就讀學生的學生和老師的安全，同時為其他遠端學生提供有效的電子學習計劃。它還提供了向學生提供24/7開放實驗室的選項，使他們可以從宿舍，家中或其他任何地方完成實驗室工作。
K-12和高等教育機構越來越多地使用Splashtop遠端存取作為將校園電腦資源提供給遠端學生的方法，就像他們親自面對面一樣。通過這樣做，教育機構正在極大地彌合這兩種不同的學習方法在有效性方面的差距，從而在學生之間創造了平等。
Splashtop 如何增強混合學習
借助Splashtop，學生可以從任何地方從任何電腦或移動設備（包括Chromebook）遠端控制校園Windows和Mac電腦以及VM。憑藉高性能功能，他們可以繼續使用許可的桌面應用程式，例如Microsoft，Adobe Premiere Pro，AutoCAD，Revit，Final Cut Pro等，以完成課程工作–就像在校園前一樣實驗室電腦！
正如韋恩州立大學應用技術分析師克里斯·吉爾伯特（Chris Gilbert）所說： “遠端學生沒有足夠強大的電腦來處理我們要扔給他們的所有東西。例如，通過視頻編輯，學生們正在做4k，甚至達到8k，而他們的MacBook Pro則無法處理。我們學校的實驗室中有iMac Pro，學生們可以遠端進入，一切對他們都有效。現在，我們還有一個我們一直想要的虛擬開放實驗室。”
Splashtop功能使學校和學院的IT團隊可以輕鬆有效地管理面對面和遠端存取實驗室電腦的學生：
分組和存取權限
IT管理員可以對學生以及校園內的電腦和VM進行分組，並控制他們的存取權限。這樣，一組電腦可以專用於面對面的和遠端的學生之間共享。某些電腦還可以用於開放實驗室，以使學生可以隨時存取，從而使他們能夠靈活地在預定的實驗室時間之外完成他們的任務。
安排遠端存取
將學生和電腦分組之後，IT管理員可以安排學生可以遠端存取電腦的時間段。例如，可以在不進行現場實驗室時安排遠端實驗室。當進行現場實驗室時，可以利用此功能禁用遠端存取，從而避免衝突。安排遠端存取的能力使學校和學院能夠最大程度地利用電腦資源，並為學生提供遠端完成課程作業的靈活性。
啟用專屬存取設定
在創建遠端存取計畫時使用「獨佔模式」 ，以防止遠端使用者連接到已登錄的電腦 - 使其對混合環境有效。 這樣，計算機就不必專用於遠端使用而不是親自使用。
視覺指示器顯示正在使用的電腦
使用電腦時，Splashtop會向在那段時間內可以存取電腦的學生直觀地顯示它。這樣，學生可以避免與該電腦建立遠端連接。
能夠設置用於遠端存取的彈出請求
IT 管理員可強制執行允許的遠端連接，並在請求超時時選擇接受還是拒絕連接。此功能在實體上機和遠端學生開放的電腦上皆適用，其中當實體上機的學生發起連線時，該名學生可以允許或拒絕遠端學生分享電腦。
學生和教師在同一台電腦上進行協作的能力
IT可以選擇允許兩個用戶遠端存取同一台電腦。如果教師在校內，而學生在遠端，反之亦然，則他們都可以遠端進入同一台電腦並進行協作。同樣，如果兩個學生（無論在校園還是在遠端）都可以共享一台電腦，只要它們都得到IT的許可即可。
可管理所有實體和虛擬運算資源的集中式控制台
IT 不僅可以管理他們的實體電腦，還可以管理虛擬機器和 虛擬桌面基礎架構 (VDI)，包括 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 等，所有這些都可以在同一個 Splashtop 控制台中進行管理。
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除了上述功能之外，Splashtop還提供了強大的安全性，具有極低延遲的高性能，廣泛的設備支持，易於設置和使用以及無與倫比的價格。難怪Splashtop是全球教育機構首選的遠端實驗室解決方案。
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