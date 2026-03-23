遠端電腦存取在新的雲環境中適合什麼地方？

我們生活在一個比以往任何時候都更容易獲取資訊的世界。 想知道地球上有多少人，或者如何打領帶嗎？“只是谷歌它”。 不記得你叔叔的生日了？ 檢查臉書。 在家工作時需要訪問您的工作文件？ 只需登錄Dropbox。
通過基於雲的工作，業務內容可以存儲在隨時可用的遠端服務器上。隨著行動裝置的同步增長（僅在美國就有近2.25億智能手機用戶 ），您可以從世界上幾乎任何位置存取該內容。這是新的基於雲的景觀：雲存儲平台使在家里和在辦公室存取工作一樣容易。
那麼，在檔案存取比以往更容易的雲端環境中，遠端電腦存取的作用是什麼？透過終端電腦訪問，使用者可以存取遠端電腦上的程式、軟體、檔案和網路資源，並對其進行控制，就像他們坐在遠端電腦前面一樣。
在本文中，我們將探討在新的雲環境下遠端電腦存取的工作方式-以及使用雲計算還是遠端電腦存取可以更好地服務於您的公司。
遠端電腦存取的重要性
雲計算可能是最近記憶中最大的業務轉變之一。 當提到 cloud 計算時，提到Office 365是有意義的， Microsoft的全包業務生產力平臺。 它是市場上 最受歡迎的 企業 cloud �服務，使用戶能夠在單個平臺內執行大部分日常任務，從電子郵件到文檔協作再到數據分析。
但是，Office 365是否提供比遠端電腦存取更多的功能？儘管產品的廣度無可爭議，但是投資於雲計算的企業可能能夠通過遠端電腦存取找到其他功能，更不用說安全性了。
節約成本
遠端電腦存取可以通過多種方式來降低業務成本。您可以避免投資相同軟體包的多個副本，因為可以通過一台電腦對其進行存取。實際上，只要主機性能良好，用於存取主機的電腦就不必具有強大的功能（且成本很高）。同樣，您可以預期維護成本會下降，因為您要處理的總體軟體更少。
易於訪問
遠端電腦存取 比在雲端存取檔案提供更順暢的體驗，特別是在協作方面。遠端存取讓使用者能夠直接連接到共同的裝置或網路，消除來回傳送工作文件的過程。無論需要什麼程序或檔案來完成工作，用戶都可以在任何地方使用自己選擇的裝置來完成。
內容安全
雲計算一直存在安全性問題，特別是與存儲在遠端雲服務器上的用戶和業務敏感數據有關的安全性問題。對於個人身份資訊（PII）和業務敏感內容的安全至關重要的組織，雲似乎只是太大的風險，尤其是像HIPAA這樣的法規對無法保護敏感資訊的完整性和機密性的公司處以罰款資訊。
遠端電腦存取阻止用戶（或其他任何人）直接存取公司的服務器，而是在個人和內容之間創建安全的雙向接口。複雜的遠端電腦存取解決方案將這種安全性放在首位，並且實際上可以幫助組織滿足HIPAA準則和其他有關遠端存取敏感資訊的隱私和安全性的法規。
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廣泛的裝置支持：幾乎可以從任何裝置（Windows，Mac，iOS，Android，Chromebook和Chrome瀏覽器）遠端存取電腦。
部署簡單：創建您自己的帳戶，以便在需要時登錄。您還可以輕鬆地從其他遠程解決方案遷移到 Splashtop。
強大的安全性：所有遠端工作階段均受 TLS 和 256 位元 AES 加密保護。 外部訪問還受到裝置身份驗證、兩個步驟驗證和多個二級密碼選項的保護，以最大限度地提高安全性。
用戶管理：邀請業務用戶並手動設置其角色和訪問權限，讓整個業務都可以使用端點訪問，無風險。
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