局域網遠端桌面：優勢、設定及更多內容

遠端桌面連接讓員工和 IT 團隊能夠在任何地方、使用任何裝置工作變得簡單。雖然主要用於遠端工作，但透過 LAN 連接到 遠端桌面 的能力對於企業來說也很有幫助，特別是在需要速度、安全性和可靠性的重要環境中。
所以，LAN 遠端桌面是如何運作的，它有哪些好處，以及 Splashtop 如何實現它？讓我們來探索一下…
LAN 上的遠端桌面連接概述
首先，我們必須了解什麼是 LAN 上的遠端桌面以及它是如何運作的。
基於 LAN 的遠端桌面連接與其他 遠端存取 工具類似，讓使用者能從一個裝置存取另一個裝置。這讓員工能夠從任何裝置安全地存取他們的檔案、程式、專案和其他工具。
使 LAN 遠端桌面連接不同的因素是，連接是使用區域網路 (LAN) 而非透過網際網路從遠端位置進行。雖然這是一種較有限的遠端存取範圍，因為無法從任何地方工作，但這也是一種安全的方法，讓使用者能輕鬆存取整個組織中的遠端裝置，從而提高效率和協作的便利性。
LAN 基於的遠端桌面與基於網際網路的連接有何不同？
這引發了一個問題：網際網路和 LAN 遠端桌面存取之間的主要差異是什麼？當然，不同類型的網路會影響連接的建立方式，但差異不僅限於此。
網際網路和 LAN 遠端桌面存取之間的差異包括：
範圍：透過 LAN 連接到遠端桌面僅限於本地網路，範圍比基於網際網路的遠端存取小，後者具有全球範圍。
速度：使用合適的遠端存取解決方案，連接和管理遠端裝置快速且無縫。但無論連接速度多快，數據在連接中傳輸時仍會有一些延遲。LAN 連接通常具有較低的延遲和較高的頻寬，使其比網際網路連接更快。當然，速度的確切差異會根據網際網路連接的強度和速度而有所不同。
安全性：網路安全是遠端存取最大的關注之一。基於 LAN 的遠端存取在本地網路上運作，因此通常更安全。話雖如此，使用者仍應採取預防措施，包括使用經證實的安全遠端存取工具、強密碼，以及了解如何防止網路釣魚詐騙。
使用情境：雖然網際網路和基於 LAN 的遠端存取提供類似的功能和能力，但它們在非常不同的情況下使用。基於網際網路的遠端存取主要用於遠端工作和 IT 支援，而基於 LAN 的遠端存取則常用於存取辦公室或網路中的工作站。這包括當同事需要在單一裝置上協作、員工需要連接到專業工具或使用者需要將投影機連接到他們的工作站時的情況。
使用 LAN 遠端桌面的好處
考慮到差異，使用遠端桌面而非 LAN 有哪些好處？LAN 基礎的 遠端連接 有多種用途和好處，包括：
改善的安全性：基於 LAN 的遠端存取通常相對安全，因為所有連接和流量都包含在企業的本地網路中。
降低的延遲：由於 LAN 上的遠端桌面運行在本地網路上，通常比基於網際網路的遠端存取具有更低的延遲和更高的頻寬。
如何使用 LAN 上的遠端桌面連接
如果您想在 LAN 上設置遠端桌面連接，需要採取一些步驟。具體步驟會根據您的裝置、操作系統和使用的 LAN 遠端桌面解決方案而有所不同，但一般來說，它們遵循以下三個關鍵步驟：
從您電腦的設定中允許遠端存取。
更改您的防火牆設定以允許遠端連接。
確保您的裝置連接到相同的區域網路；這可能需要在您的遠端桌面用戶端中輸入您的靜態 IP 地址。
或者，您可以使用 Splashtop，這允許使用者在本地網路和網際網路上啟用直接連接，為辦公室內外的使用者提供選擇。這些功能預設已啟用，因此一旦您在 Splashtop 上設置完成（只需快速下載和登入），您就可以在本地網路上連接。
Splashtop 可以自動檢測您是否正在連接到本地網路上的裝置。這讓您能夠立即保持在公司網路內連接，節省網際網路頻寬並提高效能。
使用 LAN 上的遠端桌面連接的限制
話雖如此，LAN 上的遠端桌面連接並非沒有限制。決策者在尋找遠端桌面解決方案時應仔細考慮這些限制，以確定什麼最適合他們的業務。
第一個也是最大的限制是範圍。雖然基於網際網路的遠端存取允許員工從任何地方存取遠端裝置，但基於 LAN 的存取僅限於本地網路，因此無法幫助遠端工作。
LAN 上的遠端桌面連接也較難擴展。本地網路只能支持有限的同時連接，因此成長中的企業可能會發現其網路不敷使用。
最後，雖然基於 LAN 的遠端桌面存取通常非常安全，但它常常需要連接埠轉發，這可能會引入安全風險。
開始使用 Splashtop 以獲得無縫的遠端桌面連接
如果您想要本地遠端存取的速度和安全性，但又想要網際網路遠端存取的範圍和可擴展性呢？有沒有一種解決方案可以讓你同時享有兩者的優勢？
事實上，有一個解決方案：Splashtop。
Splashtop 是一個遠端存取和支援解決方案，旨在幫助員工和 IT 團隊從任何地方存取他們需要的裝置。無論您是在家工作需要連接到工作電腦，還是 IT 人員支援遠端工作者，Splashtop 都能讓您輕鬆從任何裝置連接。
雖然 Splashtop 使得從任何地方無縫遠端存取工作成為可能，但它也提供了網路內遠端存取的選項。當您想要存取本地網路上的裝置時，Splashtop 使用該網路以獲得與 LAN 連接相同的速度和安全性。
您還可以使用 Splashtop Connector 存取無網際網路存取的封閉網路上的裝置，包括 物聯網 (IoT) 裝置、POS 系統、資訊站等。這是一種強大且高效的方法，可以在不需要 VPN 或遠端存取代理的情況下安全地存取本地裝置。
此外，Splashtop 提供了一個內部部署選項，所有內容都在本地網路上託管。這是一個不需要雲端的安全遠端存取、控制和支援的絕佳選擇。員工可以連接到本地可路由網路上的裝置，或使用Splashtop On-Prem Gateway 進行跨網路存取。
無論您是在辦公室工作還是遠端工作，如果您需要通過本地網路或雲端連接，Splashtop 擁有您所需的工具，讓您能夠高效且輕鬆地從任何地方工作。現在就通過免費試用親自體驗一下：