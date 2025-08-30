面向K-12學生的遠端存取學校電腦實驗室

這就是K-12學校應該使學生能夠從自己的設備遠端存取電腦實驗室的原因。使用Splashtop增強遠端學習的可能性。
為了應對COVID-19大流行，許多學校被迫採用遠端學習和混合時間表。在家學習的學生必須使用自己的個人設備或學校提供的設備（例如Chromebook）來完成課堂作業。
儘管許多解決方案可以幫助學生和教師在遠端學習環境中保持聯繫，但有時無法替代對學校電腦實驗室的訪問。
學校電腦實驗室為學生提供了運行特殊軟體應用程序的強大電腦。學生通常在家中沒有這些資源，因為軟體許可價格昂貴，而且學生的筆記本電腦和其他個人設備功能不足以運行某些應用程序。
這對職業技術教育（CTE）課程特別重要，該課程教學生如何使用軟體程序進行視頻編輯，音頻製作，圖形設計，3D建模等。大多數學生沒有在家中繼續接受CTE教育所需的電腦或軟體。
那麼學區和學校如何克服這一挑戰呢？
使學生可以遠端存取學校電腦實驗室
借助Splashtop用於遠端實驗室 ，K-12學校可以使學生從任何其他電腦，平板電腦或移動裝置遠端存取學校電腦實驗室。學生可以使用自己的個人裝置或學校提供的裝置遠端連接到實驗室電腦。
在遠端桌面連線中，學生將能夠在自己的設備上即時查看學校電腦螢幕。他們將能夠控制，打開任何文件並運行任何應用程序，就像坐在實驗室電腦前一樣。
學��生將能夠從自己的Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook設備訪問和控制任何Windows或Mac電腦。他們將能夠運行Adobe Premiere Pro ， After Effects ， Photoshop等應用程序，以及任何Microsoft Office應用程序，例如Word，Excel和PowerPoint，AutoCAD等！
「我們無法為所有學生提供個人高效能 Mac 桌機，因此我們想提供一個可以遠端連接的解決方案。我們想利用我們現有的基礎設施…無論學生是否到校，我們現在都已準備妥當。」 – Mats Holm，Lenawee 中間學區
Splashtop易於學生使用，並且易於IT部署和管理。學校的IT團隊將能夠通過集中的管理顧問對用戶和電腦進行管理和分組。
另外，Splashtop的新日程表遠端存取功能使IT管理員能夠管理日程表，該日程表允許個人或成群的學生在預定的時間段訪問學校電腦。
Splashtop 也符合 FERPA 要求！ 請參閱 Splashtop FERPA 資訊表。
Splashtop遠端實驗室入門
與我們聯繫以了解有關Splashtop的更多信息，以進行遠端實驗室並安排免費演示。