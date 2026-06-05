遠端存取學生的Mac電腦實驗室

學生可以從自己的筆記本電腦，平板電腦和行動裝置安全地訪問和控制Mac電腦，以訪問所需的所有文件和應用程序。
美國各地的大學校園在計算機實驗室中增加越來越多的Mac有幾個原因。 最近的一項調查發現， 71% 的大學生更喜歡使用Mac電腦。 Mac 是首選，特別是對於正在學習平面設計、建築和視頻製作等創意領域的學生。
隨著COVID-19關閉校園，大學一直在尋找一種方法來幫助學生遠端存取實驗室電腦 。眾所周知，VPN速度慢，難以管理且不安全。而且許多遠端桌面解決方案都無法為Mac電腦提供良好的支援。
這就是為什麼幾所大學轉向Splashtop來使學生能夠從自己的設備遠端存取Mac實驗室電腦的原因。學生可以使用自己的Chromebook，iPad，筆記本電腦或任何其他設備來利用Mac的處理能力，專用硬體和軟體。借助Splashtop的高效能遠端連接 ，他們可以即時做到這一點！
此外，教師可以遠端存取Mac實驗室電腦，以提供更有效的遠端教學體驗。
Splashtop for Mac Lab電腦遠端存取
韋恩州立大學美術，表演與傳播藝術學院（CFPCA）是許多現在使用Splashtop為學生提供遠端存取電腦實驗室的學院之一 。
除了可以快速遠端��存取Mac，Wayne State的學生還受益於能夠在Mac實驗室電腦上使用他們通常無法在其個人設備上運行的軟體應用程序。
CFPCA的應用技術分析師Chris Gilbert說：“通過視頻編輯，學生們可以處理4k，甚至可以達到8k，而他們的MacBook Pro將無法應對。”因此，我們擁有iMac Pro在學校的實驗室中，學生可以遠端存取，一切對他們都有效。”
萊尼學院的職業技術教育（CTE）部門也收到了教師和遠端存取學校電腦實驗室的學生的積極反饋。
“有些學生的電腦功能不足以運行該軟體，” CTE IT部門的Gerald Casey說。 “學生必須有權使用該軟體，這就是Splashtop的用武之地……老師們喜歡它。他們不敢相信它如此有效，他們感到震驚，而且我認為我並沒有誇大其詞。”
實驗室電腦遠端桌面的未來
儘管Splashtop為許多大學在校園關閉時提供了繼續進行遠端學習的方式，但大多數大學計劃即使在校園重新開放後仍繼續提供遠端存取 。
高等教育機構希望繼續將Splashtop用於遠端實驗室的原因有很多：
學生可以從自己的裝置安全地存取實驗室電腦及其文件和應用程序，以進行遠端學習 。
如果校園突然關閉，學生仍然可以獲得繼續接受教育所需的資源。
學生生病時可以在家中使用實驗室電腦，以防止疾病傳播給其他學生和教職員工。
學生和教職員工都喜歡Splashtop如何使Mac實驗室電腦變得易於使用。
Splashtop使用戶可以在遠端存取Mac電腦時聽到音頻 。
立即免費試用 Splashtop
Splashtop Remote Access快速、安全且易於部署。 學生將能夠從自己的 Windows、Mac、iOS、Android 甚至 Chromebook 設備遠端存取和控制 Windows、Mac 和 Linux 計算機，感覺就像坐在遠端電腦前控制它一樣。
您現在就可以開始免費試用，以查看對Mac實驗室進行遠端存取有多麼容易。