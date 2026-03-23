與 Splashtop 首席執行官馬克·李（Mark Lee）就冠狀病毒（COVID-19）進行問答

對在家中應對冠狀病毒開展工作有疑問嗎？ Splashtop執行長Mark Lee在下面回答您的主要遠端存取問題：
與Mark Lee的問答
問：在COVID-19危機期間，我們的員工需要在家工作。我們如何快速建立遠端工作場所？
答：在 COVID-19 危機期間，我們看到了對Splashtop Remote Access的巨大需求，包括cloud和企業內部部署解決方案。 公司和個人正在尋找安全的方法，同時保持生產力。您可以從我們的「從家工作」解決方案頁面隨時遠端訪問他們的工作計算機來快速設置團隊。
問：我聽說我們需要一個VPN來讓我的員工遠端工作。真的嗎？
答：虛擬專用網路 (VPN) 的設置和維護成本很高，如果配置或管理不當，可能會帶來重大的安全風險。例如，如果員工從受惡意軟體或勒索軟體感染的家用電腦透過 VPN 存取公司網路，則受感染的家用電腦可能會透過 VPN 連接感染整個公司網路。 VPN 還沒有提供遠端存取解決方案所能提供的精細存取控制和管理級別。
問：我的公司已經有VPN。 這還不足以讓我的員工在家工作嗎？
答：要遠端存取公司計算機，使用者通常需要使用遠端桌面協定 (RDP) 或 VNC。這些解決方案在不同的設備和作業系統平台上存在各種效能和相容性問題。像 Splashtop Remote Access 這樣的簡單、高效能解決方案為使用者提供了無縫、高效的體驗。
問：那麼Splashtop遠端存取產品如何與我公司的VPN一起使用？
答：與RDP和VNC相比，在WAN環境中，VPN經常緩慢且緩慢，而Splashtop是在WAN上優化的高性能遠端存取解決方案，在VPN上效果很好。同時，Splashtop支援2FA，設備身份驗證，審核跟踪，連線記錄，TLS / SSL加密流量和各種可管理性功能。實際上，沒有必要使用VPN。
問：Splashtop在包括中國在內的世界許多地區設有辦事處。您已採取什麼步驟與地方政府的衛生指令配合以允許員工遠端工作？
A: COVID-19 疫情爆發期間正值農曆新年假期，所以我們的中國員工已經回到不同省份的家中。幸運的是，我們是一家遠端存取技術公司，因此我們所有的員工已經在他們的辦公室電腦上安裝了Splashtop。我們的員工透過使用 Splashtop 在家遠端工作，能夠立即保持安全並同時提高生產力。隨著疫情擴散到我們在台北、東京、新加坡、阿姆斯特丹和聖荷西（加州）的其他辦公室，我們也制定了政策，使用Splashtop讓員工能在家辦公。
問：您對公司首次為員工設置遠端存取有什麼建議？
答：不幸的是，企業面臨改善其技術基礎架構並更新遠端工作策略的壓力有時令人措手不及。COVID-19 讓許多人意識到完成工作的地點與方式需要更靈活地調整。遠端存取即為組織可用來增強其彈性並支援業務連續性的關鍵工具。
COVID-19並不是我們遇到的第一個全球性危機，可以肯定的是，它不會是最後一次。除了支援業務連續性之外，遠端存取還可以減少長時間通勤的時間和壓力，支援員工的工作/生活平衡，並幫助吸引和留住新一代員工，他們將遠端辦公視為一種重要的生活方式。
問：為什麼 Splashtop 在 COVID-19 爆發期間向新客戶提供產品折扣？
答：作為負責任的企業公民，我們相信在這場 COVID-19 疫情期間幫助他人變得更有韌性是我們的責任。我們非常認真對待這一承諾，這就是為什麼我們以更低的成本提供我們的產品的原因。查看更多關 於北美和歐 洲的 折扣 。