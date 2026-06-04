當 IT 團隊需要管理遠端裝置，但沒有使用者在場授予他們存取權時，他們該怎麼辦？
PowerShell 是一個用於 Windows 管理的工具，能夠讓 IT 代理人在遠端裝置上執行維護、修復、軟體更新等。然而，儘管這是一個強大的遠端支援工具，但它需要正確的存取權限、控制和可見性，才能真正提供團隊所需的遠端管理能力。
那麼，IT 團隊如何在不需要使用者交互的情況下使用 PowerShell 進行遠端支援呢？讓我們來探索原生PowerShell 遠端控制的運作方式、它的挑戰所在，以及IT 團隊如何可靠地在主動存取端點上執行腳本。
什麼是無需用戶互動運行 PowerShell 腳本？
執行腳本而無需使用者互動並不意味著繞過安全性或使用者同意（那會被稱為駭客行為，通常是違法的）。相反地，這意味著授權的 IT 管理員可以在管理的裝置上執行已批准的腳本，而無需使用者授權存取。管理員已經擁有了權限；他們只是正在執行該權限。
執行腳本而不需要使用者互動通常意味著幾件事：
該裝置已經適用於主動管理或設定。
此腳本可以在不開啟使用者可見的連線的情況下於背景執行。
用戶不需要接受遠端支援請求。
管理員可以按需或按排程執行腳本。
管理員可以查看腳本是成功、失敗還是需要跟進。
這在 IT 代理無法實際存取設備的環境中特別有用，例如遠端和混合工作環境、下班後支援或分散式端點環境。
IT 團隊在主動裝置上執行 PowerShell 腳本的常見原因
遠端 PowerShell 指令碼可以協助自動化不需要即時支援連線的管理工作，特別是例如收集資訊或應用變更的重複性任務。
PowerShell 腳本的常見用途包括：
重新啟動服務或進程。
收集裝置、軟體或安全資訊。
移除不需要的應用程式。
安裝或更新批准的軟體。
套用設定變更。
清除暫存檔案或快取。
檢查磁碟空間、BitLocker 狀態、防火牆設定或本機原則。
在警報或更新失敗後執行修復腳本。
本機方法：使用 PowerShell 遠端管理
這將我們引入 PowerShell 遠端處理。這是運行命令或腳本於遠端 Windows 設備的主要 Microsoft 原生方法之一。
PowerShell 遠端通常使用像是 Invoke-Command 的指令來遠端執行任務。在 Windows 環境中，這通常取決於 WinRM 和 WS-Management 是否已在目標電腦上啟用並配置。這可以包括自動化伺服器管理和收集系統資料等任務，協助 IT 團隊從任何地方管理 Windows 裝置。
PowerShell 遠端執行的運作原理
那麼，PowerShell 遠端如何運作呢？PowerShell 遠端處理讓管理員能夠將命令發送到遠端電腦，並在控制台中接收結果，包括在多個裝置上執行命令的能力。
通常，這需要幾個基本步驟：
啟用並配置遠端裝置上的遠端處理
確保遠端裝置在線上並且能夠透過所��需的網路路徑訪問。
使用適當的管理權限進行驗證。
執行命令或腳本。
檢查輸出。
執行遠端 PowerShell 命令的範例
讓我們看看遠端 PowerShell 命令的例子。假設您想要存取您的遠端裝置（為了簡單起見，我們稱其為“DEVICE-NAME”），並查看目前正在運行的 Windows 服務。
在這種情況下，你需要進入 PowerShell 並輸入：Invoke-Command -ComputerName "DEVICE-NAME" -ScriptBlock { Get-Service }
這將連接到您的電腦並運行“Get-Service”命令。該命令會提取您裝置上的服務清單及其當前狀態，並顯示結果。
為什麼在大規模上使用原生 PowerShell 遠端控制會變得困難
雖然 PowerShell 遠端可以在控制環境中運作良好，但當 IT 團隊需要支援分散式環境、混合工作人員、公司網路外的受管端點、大型端點群組等時，管理變得更加困難。環境越是擴張並變得複雜，若沒有額外的工具來執行針對、排程、記錄和後續的管理，就越難持續地管理本機 PowerShell 遠端處理。
原生 PowerShell 遠端執行通常面臨的常見挑戰包括：
遠端裝置可能處於離線狀態或不在公司網路內。
WinRM 或遠端操作可能未始終啟用。
防火牆規則、VPN 依賴性和網路分段可能會阻止 PowerShell 存取。
認證管理和驗證可能會變得複雜。
腳本可能需要提升權限。
結果可能很難在多個端點之間集中管理。
失敗的腳本可能需要手動跟進，這在大規模或遠端管理時很難處理。
一次在一台裝置上執行腳本無法很好地擴展。
能成功完成任務的設備可能了解程度有限。
因此，雖然 PowerShell 命令是一個強大的工具，但它只是 IT 團隊工作流程的一部分。他們仍然需要瞄準、排程、執行控制、記錄和可見性，以便從任何地方適當管理裝置。
可靠的遠端腳本執行工作流程應該包含哪些要素
說了這麼多，那麼一個好的遠端腳本執行流程應該是什麼樣的呢？可靠且穩健的腳本執行過程應在保持安全性、一致性和可追溯性的同時，將用戶中斷降至最低，使 IT 團隊可以不間斷地執行命令。
此工作流程應包含某些關鍵步驟，例如：
確認裝置已授權並受管理： 腳本應僅於 IT 管理下的裝置上執行，因此設定適當的權限是一個重要的第一步。
定義任務和預期結果： 每個執行的腳本都需要有明確的目的，不論是重新啟動裝置、套用設定、收集詳細目錄資訊或是其他事情。任務及其結果應在腳本執行前定義。
在廣泛部署之前先測試腳本： 測試對於避免意外問題是必不可少的。確保在整批裝置上執行腳本前，先在一小部分裝置上測試，以提前識別和解決問題。
設定正確裝置： 確保腳本在正確的裝置上運行。這有助於根據如群組、作業系統、位置、問題或更新狀態等類別來排序裝置，這樣你就可以針對需要專注的裝置進行操作。
以正確的權限執行： 確保在執行腳本之前已經具備適當的權限。與其提供廣泛的存取權限，不如遵循最小權限原則，僅授予授權使用者管理員權限。
適時排程腳本： 用戶非常不希望腳本在中途突然打斷他們的工作。安排腳本在非工作時間或維護時段執行可以減少對使�用者的干擾，有助於在一天中保持運行效率的流暢。
追蹤狀態和輸出： 確保您可以查看和追蹤每個腳本的結果，包括成功和失敗的情況。此資訊對於確保一切運作正常、提供您所需結果或告知您哪些裝置需要注意非常重要。
後續處理：如果腳本失敗或裝置離線，務必進行後續跟進。這可能只需要設備在線時重試，但也可能需要手動審查或補救；檢查以識別並解決問題是必須的。
在遠端執行 PowerShell 指令碼前的安全考量
當您遠端執行 PowerShell 腳本時，您會希望確保它正確且安全地執行。在執行腳本時，您需要注意一些安全考量，包括：
使用核准的腳本
首先，您運行的腳本應該在廣泛部署之前進行測試和批准。這有助於防止出現錯誤的腳本在不同裝置上運行並導致原本可避免的問題，並確保您的IT團隊清楚知道他們運行了哪些腳本以及它們的作用。使用後，應將腳本存放在可信任的位置，再重複使用。
限制存取至授權管理員
為了防止未經授權的使用或篡改，腳本執行應限於具有正確管理角色的使用者。鑑於 PowerShell 腳本所提供的控制量，重要的是保持存取受到限制和管理，以防止不法使用者部署不安全或未核准的腳本。
避免過度擴大目標對象
當您部署腳本時，總是有可能會發生意想不到的錯誤。因此，執行測試和分階段推出很重要，以確保部署順利並及早發現問題。在過多終端上同時運行腳本可能會導致廣泛問題，影響裝置。
保留記錄以確保問責
日誌記錄對於識別誰執行了腳本、何時執行以及結果是什��麼非常重要。這對保持問責至關重要，因此任何更改都可以追溯到執行腳本的人，並且也有助於審核和 IT 合規。
為失敗做好準備
腳本總有可能無法如預期運作。可能是裝置離線，腳本被原則阻擋，或是發生其他意外問題，導致無法正常執行。當這種情況發生時，擁有一個考慮到這些失敗的工作流程是很重要的，並且保持可見性，以便可以識別和解決問題。規劃失敗是避免失敗的最佳方法。
Splashtop AEM 如何協助在主動裝置上運行腳本
當你想在無人值守的裝置上執行腳本時，擁有一個無縫支援遠端端點的強大端點管理解決方案會很有幫助。這將我們引導至 Splashtop AEM（自主端點管理），這是IT團隊需要在端點上執行和安排腳本的一個強大工具。
使用 Splashtop AEM，IT 團隊可以從中央位置管理和支援其網路中的各個端點。這讓您可以在不啟動遠端桌面連線或等待最終用戶授予權限的情況下運行腳本，從而提高速度和效率。
使用 Splashtop AEM，您可以：
從單一位置運行腳本和任務，跨多個受管端點。
執行動作而不干擾使用者。
排程腳本以在維護窗口或非工作時間執行。
使用遠端命令功能在背景中執行管理任務。
將目標對象群組設定為端點，而不是一次連接到一個裝置。
檢查執行狀況以了解哪些成功、哪些失敗，以及哪些需要後續跟進。
將指令碼與端點可見性、修補、詳細目錄和補救工作流程結合。
因此，使用 Splashtop AEM 的 IT 團隊可以從中央位置管理 PowerShell 執行，並實現流暢的端點管理工作流程，而不需要依賴本機遠端必要條件。
無人值守設備上執行 PowerShell 腳本的最佳實踐
執行 PowerShell 腳本時，需遵循一些關鍵的最佳實踐，以確保部署的效率和安全性。記住這些指引，您就能高效地在終端上執行腳本：
首先從小型測試組開始，然後再進行全面推廣，這樣您可以驗證腳本正常運行並提前解決任何問題。
使用清晰的腳本名稱和描述來明確說明每個腳本的用途。
記錄每個腳本的功能，以便追蹤變更及其影響。
避免需要使用者提示的腳本，因為目標是要在主動存取的裝置上執行腳本。
建立具錯誤處理的腳本以解決潛在問題。
儘可能使用退出代碼，以便管理工作流程能識別成功、失敗和後續需要。
在低干擾的時間窗口執行腳本以減少中斷。
檢查結果以驗證效能，然後在更多裝置上重複此任務。
將管理存取權限限制於核准的 IT 使用者。
在受控流程中標準化可重複腳本。
在不干擾使用者的情況下遠端執行 PowerShell 腳本
雖然 PowerShell 是一個很棒的工具，可以自動化端點任務，但可靠的遠端執行需要的不僅僅是命令語法，特別是在無人管理的設備上。IT ��團隊需要一種安全的方式來管理裝置、執行指令碼、排程任務和驗證結果，而僅靠命令語法通常是不夠的。
然而，藉由像 Splashtop AEM 這樣的強大端點管理解決方案，IT 團隊可以將撰寫腳本、遠端命令、修補、端點可視性和補救措施整合到一個平台。這簡化了端點管理過程，並為團隊提供所需的工具和靈活性，使他們能夠無縫地支援和管理其環境中的遠端裝置，全部在一個地方完成。
想要運行遠端腳本、自動化任務，並以更高的可見性和控制力管理主動關注的裝置嗎？立即開始免費試用 Splashtop AEM。