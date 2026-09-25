MSPs 的技術人員會花費大量時間處理重複性的端點工作，包括檢查修補程式狀態、部署更新、追蹤失敗項目、監控裝置健康狀況，以及在各種管理工具之間切換。在數百甚至數千個端點的規模下，這些工作可能會占用原本可用於處理複雜支援問題和更高價值客戶工作的產能。
一項針對 250 位 IT 與 MSP 專業人士的調查發現，團隊有 53% 的時間花在例行性的端點維護上。調查也發現，72% 的組織仍處於中間階段：雖然已導入管理工具，但零散的工作流程與不一致的自動化，限制了他們能實現的營運效益。
對 MSPs 而言，這種低效率影響的不只是技術人員的生產力。額外的手動作業會提高與每個端點相關的人力與工具成本，限制技術人員可有效管理的裝置數量，並且隨著受管理環境擴大，對服務利潤率造成壓力。
本指南說明如何衡量 MSP 技術人員效率、找出最耗時的端點工作流程，並透過自動化、標準化、可視性與工具整合來減少不必要的工作。本文也會說明 Splashtop AEM 如何支援這些改善。當您了解目前的技術人力與工具成本後，Splashtop AEM ROI Calculator 可協助估算 MSP 可能節省的工時與成本。
什麼是 MSP 技術人員效率？
MSP 技術人員效率，是指能以穩定一致的品質管理並支援客戶環境，同時將不必要的手動作業、重複介入與工具切換降到最低的能力。高效率的技術人員能可靠地完成例行工作，並保留更多時間處理需要進一步調查、判斷或直接客戶支援的問題。
效率不同於只衡量工單量或使用率。技術人員可能會關閉更多工單，或將一天中更高比例的時間投入指派工作，卻未必能降低交付每項服務所需的工作量。當更好的流程和工具能減少所涉及的步驟、手動操作和重複工作時，效率就會提升。
端點管理提供了大量機會來實現這些改善。修補程式更新、監控、排程維護、軟體部署、詳細目錄，以及例行修復等活動，通常都遵循可重複的流程，因此可在技術人員保有例外狀況控制權的同時加以標準化或自動化。
MSP 技術人員在管理端點時，會在哪些地方耗費時間？
單一端點工作可能只需幾分鐘，但當相同作業在多個客戶與數百或數千台裝置上重複進行時，這些時間就會不斷累積。技術人員時間流失的常見來源包括：
手動修補與維護：技術人員需要花時間找出遺漏的更新、啟動部署、檢查結果，並追蹤各個裝置上的失敗情況。
重複修復：可預期的端點問題每次發生時仍需要手動介入處理，因為沒有核准的自動化回應。
工具切換：技術人員必須在不同平台之間切換，才能完成單一工作流程中的修補、監控、詳細目錄、指令碼、遠端支援與報告作業。
端點可視性不足：技術人員必須先蒐集裝置、軟體、修補程式、漏洞和系統資訊，才能了解問題或採取行動。
警示雜訊：價值較低或缺乏脈絡的通知需要逐一檢視，且可能讓真正需要立即關注的端點更難辨識。
客戶工作流程不一致：相似的原則、指令碼、排程與維護流程，會在不同的用戶端環境中被重建，或以不同方式執行。
手動驗證：技術人員必須確認修補程式、軟體部署、指令碼和設定變更是否已成功完成。
被動式疑難排解：只有在使用者回報問題後才會處理，因而產生額外的調查、升級處理與支援工作。
初始工作通常只是整體投入的一部分。以修補失敗為例，可能需要進行調查、補救、再次嘗試部署、驗證，以及文件記錄。衡量完整工作流程，能讓 MSP 更準確了解技術人員的工作量究竟消耗在哪些地方。
如何衡量 MSP 技術人員效率
MSPs 需要先建立清楚的基準，才能判斷自動化或流程變更是否帶來有意義的改善。評估應將技術人員花在端點管理上的時間、支援該工作的工具，以及所產出的結果納入考量。
定義要衡量的端點工作。決定哪些重複性活動應納入評估。這些可能包括作業系統和第三方應用程式修補、端點監控、軟體部署、指令碼與排程工作、例行性修復、詳細目錄與報告、原則管理，以及遠端疑難排解。請保持範圍一致，以便隨時間比較結果。
衡量技術人員投入的完整時間。估算技術人員在一般一週或一個月內，花多少小時處理所選活動。請納入初始工作，以及就緒檢查、失敗審查、重試、診斷資料收集、完成驗證�、文件記錄與升級處理。追蹤完整工作流程，會比只衡量執行時間更能提供準確的基準。
計算相關的人力成本。將技術人員工時乘上適當的每小時人力成本金額。如果 MSP 已經計算出完全負擔的人力成本，請一致使用該數值。（每月技術人員工時 × 每小時人力成本 = 每月端點管理人力成本）
加入相關的端點工具成本。計算用於涵蓋範圍內端點工作流程的產品年度成本。這可能包括用於修補程式管理、監控、遠端支援、指令碼撰寫、軟體部署、詳細目錄，以及弱點可視性的工具。將必要的專業能力與功能確實重疊的產品區分開來。
計算每個端點的端點管理成本。將評估中納入的年度人力與工具成本加總後，再除以受管理端點的數量。（年度端點管理人力與工具成本 ÷ 受管理端點 = 每個端點的年度端點管理成本）
此數字衡量的是服務交付中端點管理的部分。其中不包含經營 MSP 的所有相關成本，例如帳戶管理、備份服務、安全營運、設施，以及一般業務管理費用。
長期追蹤這項數值，可看出自動化、標準化與工具使用方面的變化，是否有助於降低與每台裝置相關的端點管理成本。也應搭配服務品質、回應時間及其他營運衡量指標一併評估，避免較低的成本掩蓋較差的服務成果。
MSPs 也應監控技術人員每個端點投入的工時、需要手動介入的端點、自動化工作成功率與失敗率、重複發生的問題，以及每位技術人員管理的端點數等營運衡量指標。一併評估這些衡量指標，有助於判斷效率是否在不降低服務品質的情況下持續改善。
MSPs 可以如何提升技術人員效率？
提升技術人��員效率，關鍵在於減少重複性端點工作中的手動步驟，同時保有可視性與控制能力。MSPs 應著重於：
將可重複的工作自動化：針對可預測的端點工作，使用原則、排程、指令碼、警示和核准的修復動作。
標準化用戶端工作流程：建立可重複使用的修補、維護、監控與補救流程，同時保留適當的客戶特定例外情況。
減少不必要的工具切換：找出重疊的產品和工作流程，避免技術人員必須在多個控制台之間來回切換。
例外管理：提供技術人員清楚的狀態資訊，讓他們能專注處理失敗的工作、存在弱點的裝置，以及其他需要直接關注的端點。
衡量完整工作流程：評估流程是否變得更有效率時，請納入準備、執行、驗證、重試與文件記錄。
估算端點管理可節省的成本
在確認端點數量、每小時人力成本，以及目前端點管理工具支出後，請使用 Splashtop AEM ROI Calculator 來估算自動化與工具整合可能帶來的財務影響。
Splashtop AEM 如何協助 MSP 提升技術人員效率
Splashtop AEM 可協助 MSPs 減少維護客戶端點所需的手動作業。技術人員可自動化重複性工作、套用一致的原則、監控端點狀況，並在用於遠端支援的同一環境中採取行動。
1. 自動化作業系統與第三方應用程式修補
Splashtop AEM 支援在 Windows 和 macOS 端點上，自動為作業系統與第三方應用程式進行修補程式更新。MSPs 可在受管理裝置上定義修補程式原則與排程、部署更新，並監控安裝狀態。
這可減少技術人員用於找出遺漏更新、啟動部署及驗證結果所需的時間。技術人員可以把注意力集中在安裝失敗和其他例外情況上，而不是逐一管理每一項更新。
2. 將端點上的重複性工作標準化
原則、指令碼與工作、排程動作、主動式警示和自動修復，可協助 MSPs 在受管端點上套用可重複執行的流程。技術人員只要建立一次一致的工作流程，就能套用到相關的裝置群組，而不必在每台裝置上手動執行相同步驟。
標準化也能提升不同客戶之間的服務一致性。例行維護與修復會依照既定原則執行，同時技術人員仍可掌控不同端點群組的管理方式。
3. 找出需要關注的端點
硬體和軟體詳細目錄、修補程式狀態、儀錶板洞察，以及 AI 驅動的 CVE 洞察，讓技術人員能集中掌握受管理端點的資訊。這有助於團隊找出遺漏的更新、有漏洞的應用程式、資源問題，以及其他可能需要採取行動的狀況。
主動式警示可顯示已定義的狀況，而自動化修復則可在無需等待技術人員手動開始回應的情況下，處理可預測的問題。需要直接介入時，技術人員已經具備調查問題所需的端點資訊。
4. 將端點管理與遠端支援連接
端點維護與遠端支援通常是同一工作流程的一部分。監控警示、修補失敗或偵測到的狀況，都可能顯示出需要技術人員直接存取裝置才能處理的問題。
Splashtop AEM 將端點管理功能整合到更廣泛的 Splashtop 環境中。使用 Splashtop Remote Support 的 MSPs 可以直接從查看端點資訊，轉為遠端疑難排解裝置，而不必依賴另一套遠端存取產品。
透過減少重複性工作與彼此脫節的工作流程，Splashtop AEM 可協助技術人員在現有可用產能內管理更多端點活動。實際成效取決於 MSP 目前的流程、工具組、客戶需求，以及可進一步自動化的機會。
看看更高的技術人員效率能為 MSP 帶來什麼效益
提升端點管理效率，有助於降低支援每台裝置所需的人力與工具成本。在大規模受管理裝置群中，即使只是小幅改善，也能增加技術人員可運用的能力、降低服務交付成本，並帶來更健康的利潤空間。
實際的財務影響將取決於端點數量、每小時人力成本、目前端點管理工具支出，以及既有的管理流程。Splashtop AEM ROI Calculator 會將這些詳細資料套用至標準端點管理基準，以估算每年可節省的潛在成本、每月節省的技術人員工時、每個端點的節省金額、回本期，以及第一年 ROI。