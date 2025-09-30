與混合工作中途見到你的老闆-這是一個雙贏

鬥爭是真實的。 您想在家工作，但是您的老闆希望您像疫情預先一樣回到辦公室。 雖然有很多關於在家工作的好處的研究，但也有一些關於在辦公室工作的好處的證據。
這就是太陽能的編輯卡米·特基（Kami Turky）試圖說服老闆讓他在家工作時面臨的挑戰。
「雖然在家工作感覺更好，有助於環境，減少交通擁堵，當然，為我節省了很多汽油錢，這還不足以說服我的老闆，」卡米說。
「我的老闆實際上引用了一些哈佛大學的研究，聲稱人們在睡覺的地方工作時無法正常工作，因為許多可能導致抑鬱的心理因素-我怎麼能贏得這個論點？」
現實情況是，當涉及到在家工作的優點 vs 缺點時，它並不全是白色和黑色。
值得慶幸的是，他的老闆同意通過切換到 Kami 將在辦公室工作 3 天和離家 2 天的設置中途與他見面。
這種設置被稱為混合辦公室-完美融合您的家庭和公司辦公室！ 這對你意味著什麼？
如果您目前沒有選擇為您的公司遠程工作，因為您的老闆拒絕了您這樣做，那麼混合辦公室對您來說可能是一個很好的中間點，就像 Kami 和他的老闆在一起一樣。
但是首先，等待...什麼是混合辦公室？
混合辦公室是一種可讓員工在公司和家庭辦公室工作的靈活性。
組織可以設置混合工作時間表，概述員工預計在辦公室工作的日期和時間，或者他們可以給予員工完全自主權，以選擇他們想要工作的時間和地點。
哈佛商學院的一位教授最近預測，在大流行後混合辦公室設置之後，9 到 5 個工作週將成為「3-2-2」。 在這種情況下，員工將在家工作三天，在他們的辦公室工作兩天。
這 3-2-2 也可以在辦公室三天，在家工作兩天。 這個想法是讓企業和員工聚集在一起，在辦公室工作和在家工作之間取得適當的平衡。
準備說服你的老闆了嗎？ 從正確的心態開始。
之前，你有關於建立一個混合辦公室的談話, 它認識到，你的老闆不只是想要困難是很重要的. 擁有正確的心態和態度可以創造奇蹟。
「你的態度對成功至關重要。 如果您期望事情變得困難，那麼解決問題，克服逆境，並對您如何進行和享受工作充滿熱情的精力。」 — 尼克·薩班
你的老闆可能也在一個艱難的地方！ 他們有客戶和員工需要面對面訪問他們的所有時間, 所以, 他們必須在辦公室隨時可用. 因此，他們對您的期望相同。 首先把自己放在老闆的鞋子上，並保持積極的心態。
做你的功課-你甚至可以遠程嗎？
如果你想讓自己或他人有可能擁有一個混合工作場所，你首先需要了解和定義什麼類型的工作可以在家中完成，什麼工作需要在辦公室面對面的互動。
仔細思考一下您可以在家中與辦公室中做的所有事情。 把它們寫下來
很久以前，大多數辦公任務都需要在現場執行，由於數字時代的崛起以及工具的出現，我們現在可以遠程完成許多辦公室事情，這些工具徹底改變了我們的工作方式：視頻會議軟件，如 Splashtop，Slack，Google 驅動器，Confluence 和微軟團隊等協作工具。
有了所有這些新技術可用於促進工作，我們還可以在家中完��成更多任務。 仔細思考所有這些內容並寫下來，讓自己和您的老闆清楚地了解您在家中可以做什麼和不能做什麼。
混合遠程工作對您的老闆有什麼好處？
在與您的老闆會面有關切換到混合設置之前，您應該清楚地定義業務將通過允許您處於混合設置中獲得的好處。
這裡有兩個主要因素，可能有助於擺動的東西你的方式.
1.提高生產力
傳統上，人們長期以來一直擔心，即由於在家工作而無需監督，因此允許人們遠程工作會導致他們很容易分心。 你老闆可能會擔心這件事
但是，許多研究證明這是錯誤的，因為實際上發現遠程工作人員比每個工作日整天困在辦公室的同事生產力要高得多，因為他們的辦公室分散注意力減少並且花費更少的時間通勤。
這可能適用於您確定的任務，可以遠程完成。 此外，混合辦公室設置可在天氣問題，諸如 COVID 之類的大流行或另一個阻止您上辦公室的重大事件時實現業務連續性。
這意味著，當考慮到所有事情時，混合辦公室會導致更高的員工生產力，這對您的老闆來說是一個勝利。
2.降低業務成本
混合式遠端辦公室設置有可能大幅降低業務成本。
當然，最明顯的方法是，它消除了公司購買或租用大型房地產空間的需要，因為員工只有一半時間在辦公室工作。
此外，擁有混合動力工人也將減少加熱和冷卻費用，因為遠程協作者每週幾天都在家中，而不是辦公室。 因此，無需每週運行 5 天空調或加熱器。
建立混合辦公室需要什麼技術？
雖然 VPN 是用來設置混合辦公室的傳統技術，但它的設置成本高昂，速度緩慢且複雜。
遠端存取軟體 + 您的家用裝置是混合動力的最佳設定。
適用於混合辦公室的 Splashtop 之類的遠端存取軟體易於設置，提供超快速連接，支持所有操作系統，並且價格合理。
以下是它的工作原理：
步驟 1 - 開始免費試用 Splashtop 或從每月NT$192開始訂閱。”
步驟 2-在辦公室電腦和設備上安裝 Splashtop 流媒體。
步驟 3-在您的家用設備上安裝商務應用程序-可以是您的個人家用筆記本電腦，平板電腦甚至智能手機。
這就是全部！你都準備好了。您現在可以在您的家庭裝置上連接商務應用程式，並且現在可以在家中存取您的辦公室電腦和檔案——就像您在辦公室一樣。
觀看下面的視頻以獲取高級演示，或者免費試用該軟件自己測試。
我們已經覆蓋了很多！ 我們希望這可以為您提供一些指導或至少開始切換到混合辦公室。