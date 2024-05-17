Splashtop 如何支援遠端工作：遠端開啟我的電腦

Shannon Atwell

身為行銷總監，Shannon 專注於打造引人入勝的行銷活動，並確保所有客戶在 Splashtop 體驗過程中獲得順利的旅程。 Shannon 使用 Splashtop 進行遠端無縫工作，在旅途中與她的團隊合作。 除了 Splashtop，香農也喜歡參加音樂會和去新地方旅行。