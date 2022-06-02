Splashtop，最快的遠端桌面解決方案，速度更快
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支持4K品質的Streamer，用於遠端視頻編輯，遊戲開發，3D設計和其他CPU密集型活動
加州聖荷西，2020年4月28日–遠端存取與遠端支援解決方案的領導者Splashtop Inc.宣布已增強其遠端桌面解決方案，以支援4K質量的流媒體。因此，視頻編輯器，遊戲開發人員，CAD / CAM用戶和其他執行處理密集型活動的人員現在可以更好地在家中工作，而無需實際存取其工作場所的高端工作站。
增強的 Splashtop 功能包括每秒 40 幀 （fps） 的多顯示器 4K 串流，以及低延遲的 iMac Pro Retina 5K 串流。 最近與NTT Docomo的聯合基準測試證實，Splashtop在4G / LTE環境中實現了37 fps，在5G環境中達到了60 fps。
「我很高興地報告說，新一代5G網路上Splashtop的遠端存取性能達到了60 fps以上，是4G網路上性能的兩倍。我們將繼續與Splashtop緊密合作，以通過Docomo 5G開放式創新雲來想像並提供新的可能性。」 NTT Docomo公司業務戰略總經理Mododaka先生說。
“我們從媒體，娛樂，建築和設計等行業的客戶那裡聽到了清晰而明確的信息，他們的許多員工現在都在家工作，他們需要能夠遠端編輯4K視頻，開發遊戲和使用CAD的能力/ CAM應用程式。” Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “最新的Splashtop增強功能滿足了這些公司的新的在家工作的高端視頻編輯和3D設計需求，並且繼續保持我們在為客戶提供一流的高性能遠端桌面解決方案方面的領導地位。”
大�大增強了 3D 設計師、建築師、視頻編輯、遊戲開發人員的用戶體驗
Splashtop 一直以為基於視頻和遊戲的應用程式提供高品質的遠端訪問體驗而聞名。 例如，Splashtop 在 2012 年 CES 上被授予最佳行動應用程式獎，NVIDIA 還在 CES 新聞發佈會上展示了 Splashtop。 但是，由於流數據的技術限制，編輯視頻、設計遊戲或創建複雜的 3D 可視化等活動遠端完成要困難得多。
Splashtop通過優化其編碼和解碼引擎以利用Intel，NVIDIA和AMD的最新硬件加速優勢，實現了其新的4KStreamer突破。通過這樣做，Splashtop將遠端存取性能提升到了一個新的水平，同時將CPU利用率降低了50％以上，從而為處理密集型應用程式（例如視頻編輯軟體，遊戲開發引擎和CAD / CAM應用程式）提供了更多的CPU餘量。
Splashtop提供雲以及本地部署，可滿足不同級別的安全性和合規性要求。內置多因素身份驗證，設備身份驗證和TLS / SSL加密，可實現安全的遠端存取。還可以使用單點登錄（SSO）功能，並與ADFS，Azure AD，JumpCloud和Okta集成，以改善和簡化IT團隊和用戶的密碼管理。
製片廠以及許多遊戲開發公司都使用Splashtop進行遠端視頻編輯和遊戲開發，而建築和工業製造公司則使用Splashtop來使工作人員能夠在家中遠端存取公司3D CAD / CAM工作站。
通過 Splashtop 商業計劃獲得多顯示器 4K/5K 流媒體
這些新的性能功能可用於 Splashtop Business Access Pro、Splashtop 遠端支援和 Splashtop 按需支援。 用戶可以免費試用或購買許可證，以從Windows / Mac計算機和iOS或Android行動裝置安全地訪問其工作電腦。 組織可以選擇使用雲或本地部署。
關於飛濺頂
總部位於矽谷的Splashtop Inc.為業務專業人員、託管服務提供者 （MSP）、IT 部門和服務台提供最佳價值和一流的遠端訪問和遠端支持解決方案。 此外，Splashtop 協作服務可實現跨設備的有效屏幕共用。 Splashtop 是 VPN/RDP、VNC、RD 閘道和其他遠端存取軟體的流行替代品。全球有超過 3000 萬使用者享受 Splashtop 產品。