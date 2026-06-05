Splashtop 效能優異且簡單易用，娛樂媒體公司讚不絕口

遠端存取如何提升娛樂媒體業的生產力和靈活彈性？四位娛樂媒體業客戶分享了他們的經驗。
大流行改變了我們的許多習慣，包括我們消費的媒體類型。 大流行前，社交媒體掌握了我們的集體媒體消費習慣。 但是，封鎖和社交疏遠已經看到了電影和電視收視率的上升。 2020 年尼爾森（Nielsen）的一項研究表明，由於其多種選項，連接的電視使用率在大流行期間激增，並且一直保持很高（即使在全球鎖定結束之後）。 這些歷史上的高消費水平使媒體和娛樂行業在尋找與遠程工作人員共同創建內容的方法時保持腳趾。
如果創意人員，合作夥伴和客戶可以使用安全，快速且易於使用的遠端存取解決方案，媒體和娛樂行業可以提高多少生產力，高效和靈活性？ 好吧，現在您不必懷疑。 Warner Bros。Adobe Video，TechCastles並Boxel Studio加強解釋為什麼他們被「驚嘆！」 通過 Splashtop 遠端存取解決方案的性能和簡單性。
這些客戶（或其合作夥伴）是 Splashtop 提供的簡單優勢的核心，利用單個 Splashtop 應用程序來滿足其所有遠端存取需求。 由於 Splashtop 易於安裝並且無縫集成到現有 IT 中，因此公司正在為創意人員提供即時的高速遠端存取。 至於性能，Splashtop 可以以高達每秒 60 幀的速度進行生產，並提供零延遲連接，從而確保它們的表現優於行業同行。
這一切都為創意工作者（例如遊戲開發人員，視頻編輯器，3D 設計師和��動畫師）增加了巨大的生產力和靈活性。
Warner Bros. International Television Production
Warner Bros. International Television Production（WBITVP）新西蘭部署了 Splashtop，以在 COVID-19 期間保持其後期製作工作流程快速遠端運行。 在測試其他遠端存取解決方案之後，他們選擇了 Splashtop 來滿足他們對高性能遠端生產力以及 Splashtop 安全功能的需求。
今天, WBITV 新西蘭編輯遠程使用運行專門的軟件，其辦公室為基礎的 Windows 和 Mac 工作站, 包括狂熱的媒體作曲家和達芬奇解決. 該解決方案為他們提供與在辦公室相同的安全性和生產力。
簡單因素
WPITVP 能夠在短短 5 小時內完成設置和運行 Splashtop，包括部署和用戶推出。 Splashtop Enterprise 使公司的 IT 管理員能夠通過用戶，電腦，角色和基於組的精細權限來保持更好的訪問控制。
「從最初的介紹到為使用者提供存取權，簡單而安全的設定給我留下了深刻的印象。 我們可以管理使用者和群組，並即時指派他們」—Mike Marsh，WBITVP 紐西蘭的 IT 經理。
Marsh 注意到媒體和娛樂公司需要保持所有內容高度安全，因此強調了 Splashtop 安全功能的優雅簡潔性。
「我們使用 Okta 進行單點登錄（SSO），我們選擇 Splashtop Enterprise 的主要原因之一是因為除了進行其他安全檢查（例如 2FA，設備身份驗證，加密等）之外，還具有輕鬆無縫的 SSO 集成。」
性能因素
WBITVP 紐西蘭的廣告素材以每秒高達 60 的畫面播放速率，定期進行後期製作活動。 這些包括聲音和視頻編輯，視覺效果，混音，顏色分級，配音，口型同步以及其他需要非常高性能的遠端會話。
「我們在幾台電腦�上嘗試使用 AnyDesk，但是在使用 Splashtop 之後，用戶的反饋是幀速率要好得多，並且具有更快的響應體驗。」 -Mike Marsh，新西蘭 WBITVP 的 IT（信息技術）經理。
Adobe Video
Adobe 的媒體和娛樂客戶經常使用 PB 的素材，這些素材需要強大的 A/V 同步以及快速工作的能力。 他們發現 Splashtop 在這方面表現出色。 尤其是從 Mac 遠端處理到另一部 Mac 時，即使是從六千英里外也是如此。
簡單因素
「借助 Splashtop，Adobe 用戶可以安全地使用其個人電腦Android，iOS 和 Chromebook 設備，無論他們位於何處，都可以高效地工作。」 — 蘇斯基德莫爾, 在 Adobe 視頻合作夥伴關係負責人
性能因素
卡爾·蘇勒以這種方式Adobe Video解釋了 Splashtop 的價值：
「當視頻編輯者通過促銷部門進行的快速修剪每秒按 3 或 4 個鍵時，擁有響應能夠保持 A/V 同步的內容至關重要；這就是我發現 Splashtop 擅長的領域之一。」
TechCastles媒體服務
TechCastles媒體服務® 是佐治亞州電影業的關鍵推動者。 該公司實施和監控與電影相關的學校環境，電影製片廠和後期製作設施的 IT 基礎設施。
TechCastles為喬治亞州的電影學校實施了 Splashtop。 他們需要為學生和加利福尼亞州的編輯合作夥伴提供快速，高質量的遠端存取，這些合作夥伴需要遠端存取學校的後期製作系統。 速度和質量不得不保持一致, 同時與 Avid 的軟件和工具後期製作工作-Avid 的 Pro Tools 數字音頻工作站和 Avid 的媒體作曲軟件.
在 Splashtop 之前，學生和編輯者無法進行遠端後期製作。 以前的遠程訪問解決方案無法與 Avid 軟件和工具無縫集成，並且無法將音頻與��任何 Avid 產品正確同步。
簡單因素
在幾個小時內，能TechCastles夠將 Splashtop 部署到 150 台課堂電腦和 25 個專注於 Avid Pro 工具的工作站上。 學生和編輯者都可以立即獲得所需的系統和工具的訪問權限。
「我只需單擊，拖放電子郵件地址即可將人員輸入系統。 在 Splashtop 之前，我必須手動輸入每個用戶的名稱，電子郵件地址，特定的訪問權限以及應用程序權限和限制，然後保存所有這些信息。」 — 朱嘉麗, 合夥人在TechCastles.
性能因素
學生和加州編輯想要以最佳質量和效能水平執行遠端電影製作。這得歸功於高速連接和高畫質串流和聲音。
「Splashtop 不僅速度很快，一切都以最高質量的觀察和聽到-而且都是同步的，」— 瑪格麗特·朱，合作夥伴TechCastles。
Boxel Studio
Boxel Studio選擇 Splashtop 使他們的藝術家能夠像在工作室中一樣遠端存取高端工作站和軟體。該工作室非常謹慎，因為他們尋求遠端存取解決方案，並指出正在處理的內容的高價值。
「我們正在與無形, 數字, 有價值的內容，將最終得到跨劇院分佈, 傳統廣播, 有線或 OTT 媒體服務，如 Netflix 公司, 亞馬遜, 迪士尼 +, HBOMax, 帕拉蒙特 + 和葫蘆,「安德烈斯·雷耶斯解釋, 在技術長Boxel Studio.
簡單因素
Boxel Studio 為了享受安全的遠端支援，選擇購買 Splashtop Enterprise。自從 Boxel 的 IT 團隊透過同一安全平台有效提供遠端存取並支援工作站，這些工作量相較以往減少了 80%。
「從獲得許可證到用戶體驗，這只是一種幸福，輕鬆的體驗。 Splashtop 的部署非常快速且容易-您需要��添加更多用戶嗎？ 點擊-點擊，超級簡單！」--安德烈斯·雷耶斯，首席技術官在Boxel Studio
性能因素
Boxel CTO 和他的團隊測試了許多遠端存取解決方案。 他們發現，幾乎所有人都更專注於 IT 部門提供遠程支持，而不是提供愉快的用戶體驗。 在某些情況下，延遲和視頻壓縮不適用於它們。 他們還嘗試了基於硬件的解決方案，但這些解決方案非常容易受到距離引起的延遲的影響。 Splashtop 的性能不僅證明更高，而且沒有波動。
「在我們嘗試過的其他解決方案中，用戶說它太混亂，太慢了，這不是我想要的，等等。 我們部署了 Splashtop，並立即收到藝術家的電子郵件 — 哇，這太好了，現在我真的可以工作了，我真的可以完成工作了。」 --安德烈斯·雷耶斯，首席技術官在Boxel Studio