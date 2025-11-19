當 IT 安全審計即將到來時，您想確保您的網路安全明顯符合標準。IT 安全審計對於證明您符合所有IT 合規標準和要求尤其重要，特別是在網絡威脅愈加頻繁且嚴重的情況下，您要確保做好準備。
考慮到這一點，我們來探討安全稽核、其重要性，以及確保您準備好接受審核的步驟。
什麼是 IT 安全稽核？
IT 安全稽核是對公司 IT 基礎設施、政策和實踐的一種評估。這些稽核旨在確保組織遵守其監管要求和政策，並識別應解決的漏洞。
IT 安全稽核可以評估 IT 系統在防禦網路攻擊和未經授權存取方面的保護程度，使其成為評估和改善公司安全狀態的寶貴工具。
IT 安全稽核在保護資料中的角色
IT 安全稽核最重要的角色之一是識別潛在風險並確保敏感資訊受到保護。稽核協助 IT 團隊和 MSPs 識別漏洞和網路安全風險，驗證其安全控制，並確定是否遵循行業法規。
例如，針對一家醫療公司的 IT 安全稽核將會確定它是否正確保護電子受保護健康資訊，是否實施必要的數據保障措施，是否有應對任何違規事件的政策，以及是否滿足所有其他的 HIPAA 合規性要求。這有助於確保公司在提升整體數據安全性和風險管理的同時，符合其監管要求。
IT 安全稽核與合規稽核的差異
也許你已經進行過合規性稽核，並且知道你的公司在履行 IT 合規性義務。即便如此，IT 安全稽核仍然是必要的，因為它們與合規性稽核不同。
合規稽核確保遵循監管要求，如GDPR、SOC 2和PCI。它們測試確保公司符合這些監管框架內的特定指導方針，並提供指示以解決任何缺點。
然而，IT 安全稽核不會專注於特定要求，而是關注公司的整體 IT 安全性。這些稽核辨識漏洞及改善安全實踐的方法，使其適用於各行業。
IT 安全稽核的類型
IT 安全稽核可以有不同的形式，取決於如何執行。常見的變體包括內部、外部、基於合規、技術及流程稽核。
內部稽核 是由內部安全團隊或 Managed Service Providers（MSPs）進行的安全稽核。這些通常是最具成本效益的審計類型，通常在組織想要檢查自己的安全性時執行。
外部稽核由獨立的安全專業人士或公司進行。這些稽核提供了全面且客觀的評估，通常能識別內部稽核可能忽略的弱點或盲點。
基於合規的稽核，如前所述，旨在確保公司符合其所有行業特定標準和法規。這對於有嚴格IT合規要求的公司來說尤為重要，如醫療和金融機構。
技術稽核 專注於公司使用的網路安全工具和技術，例如防火牆、加密和補丁管理。它們是 流程稽核的對應部分，檢查公司的安全政策和程序，例如存取設置和事件回應，確保組織及其員工正確接受安全最佳實踐培訓並能夠適當應對事件。
IT安全稽核的核心組成部分
雖然 IT 安全稽核有多種類型，但它們都有一些共同的關鍵元素。IT 安全稽核的核心組成部分包括：
Asset 詳細目錄: 審計的第一步是識別和分類所有資產，包括硬體、軟體、cloud 服務和資料。按敏感性排序和分類這些資產也有助於設定優先級。
原則 reviews: Security audits analyze security policies and technology to ensure the organization has response plans, proper security training, and effective protocols in place.
風險評估：分析和識別潛在漏洞是任何安全稽核的核心部分。這包括識別最緊迫的風險，例如未修補的安全漏洞和已知的攻擊手段，以便快速確定優先處理並解決。
漏洞掃描：識別漏洞是任何 IT 安全稽核的重要部分。這有助於確定企業可能面臨的風險和威脅，並幫助 IT 和安全團隊迅速識別必須解決的漏洞。
這些元素每一個都必須被妥善記錄，以便稽核人員可以清晰地記錄他們的所有發現。稽核人員和 IT 團隊還應該與利益相關者合作，以確保稽核是全面的，並涵蓋所有重要或關注的領域。
進行全面 IT 安全稽核的 9 個關鍵步驟
IT安全稽核不必複雜或令人不知所措。遵循這些經過驗證的步驟可幫助確保稽核過程順利且有效：
1. 定義稽核範圍和目標
在進行稽核之前，您應該定義範圍和目標。稽核企業 IT 環境的每個方面一次性太多，因此首先確定和定義您要稽核的內容、您的目標、您的方法以及時間表。This will help 指南 the audit as you go.
2. 收集並記錄IT資產
文件對於成功審計至關重要。這包括系統配置、安全政策和程序、資產清單、漏洞掃描、過去安全事件的信息等。
3. 進行風險評估
一旦確定範圍並收集相關資訊後，即可進行風險評估。這可以識別所有潛在漏洞，但除此之外，還必須按照影響和可能性對威脅進行排名，以便優先處理最重要的威脅。
4. 執行安全測試
只有威脅能繞過您的安全措施，才會構成實際威脅。安全測試有助於確定您的安全工具和協定的效力，因此您可以識別需要修復的任何弱點。這可以使用自動掃描工具以及模擬實際攻擊的滲透測試來完成。
5. 分析發現並識別差距
如果您無法將收集的測試資料分析為可操作的資訊，這些數據幾乎無意義。此分析有助於識別安全漏洞和薄弱點，使您知道需要解決或改善的部分，尤其是與高風險系統相關的部分。
6. 制定修正計劃
一旦你知道安全漏洞所在，你就可以制定計劃來解決這些問題。這應包括修正步驟、資源需求，以及每個風險和漏洞的時間表，以確保你能全面覆蓋。
7. 報告發現和建議
在此過程階段，將所有發現和建議的行動報告給相關的持份者，包括IT團隊。以所有持份者都能理解的方式清晰地呈現發現結果很重要，例如使用CVSS分數等指標對漏洞進行分類。
8. 實施修正並監控進度
一旦你識別了安全風險以及如何解決它們，就該開始修復了。這通常包括安裝安全補丁，重新配置系統以增強安全性，並更新政策以解決漏洞。確保監控進度，以確保一切保持正軌，並且可以應對過程中的任何障礙。
9. 進行後續稽核
判斷您是否妥善解決所有稽核問題的最佳方法是進行另一輪稽核。這次後續稽核應測試與首次稽核相同的領域，以確保安全更新和修正措施運作正常，並辨識��任何之前稽核可能遺漏的漏洞。
如何確保 IT 安全稽核的成功：常見陷阱與解決方案
即便如此，仍然存在一些常見的陷阱和絆腳石，這些都可能使 IT 安全審計變得更困難。如果缺乏適當的準備，這些會影響審計的有效性和效率，可能導致審計忽略漏洞或讓公司浪費寶貴的時間。
常見的障礙包括：
不完整的文件：如果沒有適當的文件，稽核可能會遺漏重要信息或甚至整個系統，未能識別趨勢，並遇到意外的障礙。維持完整且最新的資訊對於確保一個有效率的稽核非常重要。
資源不足：稽核並非免費。IT 團隊需要資源來進行徹底的稽核，否則稽核將會匆忙、不完整且容易出錯。
Misaligned goals: 如果利益相關者對審計的範圍和目標不一致，可能會錯過重要的詳細資料或漏洞。與稽核人員和相關利益者合作以設定明確目標至關重要。
遺漏關鍵評估：稽核必須是對資產的徹底評估，包括硬體、軟體、雲端應用程式等等。忽略其中任何一項都可能使大型漏洞暴露。
忽視第三方風險：審計應包括第三方廠商，物理資產，雲端解決方案等。這樣能夠提供更完整和全面的審計，而忽視第三方解決方案可能會造成巨大的盲點。
Splashtop 如何透過即時監控和資產跟蹤改善 IT 安全稽核
準備審計的最佳方法是確保您對 IT 環境有全面的了解，包括實時監控和詳細報告。幸運的是，透過像 Splashtop AEM 這樣的解決方案，您可以獲得全面的視野、控制和報告，涵蓋所有�遠端裝置和端點，使審計更輕鬆且高效。
Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) 提供全面的監控、可見性以及對所有管理端點的控制，包括硬體和軟體 詳細目錄報告。這為 IT 團隊提供了 IT 環境的全面概況，透過主動監控和詳細記錄，幫助確保安全、問責性以及符合行業規範。
因此，使用 Splashtop AEM 的 IT 團隊可以輕鬆提供詳細的稽核記錄。Splashtop AEM 提供即時警報和 AI 驅動的 CVE 見解，幫助團隊迅速識別、優先排序和修正安全風險。Splashtop AEM 還為操作系統、第三方和自訂應用程式提供即時修補，確保系統維持合規性，而不像 Intune 等工具常見的延遲。
Splashtop AEM 為 IT 團隊提供所需的工具和技術來監控端點、主動解決問題並減輕工作負擔。這包括：
對 OS、第三方和自訂應用程式進行自動更新。
AI 驅動的 CVE 基於漏洞洞察。
可自訂的原則框架，可在整個網路中強制執行。
硬體和軟體詳細目錄數據會自動維護以供審計之用，幫助團隊隨時產生完整的資產紀錄。
警報與修復功能可自動解決問題，防止它們演變成問題。
背景動作進行存取像是工作管理員和裝置管理員等工具，而不會打擾使用者。
準備好親身體驗 Splashtop AEM 並讓 IT 安全稽核變得輕鬆無痛了嗎？立即開始免費試用：