IT 監控：重要性、類型和最佳實踐

IT 基礎設施和操作可能非常龐大，對於不熟悉其複雜性的人來說，往往會感到困惑。即使對於擁有適當知識和經驗的人來說，IT 基礎設施管理也可能是一項艱鉅的任務。幸運的是，透過適當的 IT 監控，這項任務變得更加容易。
IT 監控幫助組織追蹤其基礎設施的效能，並監控其所有底層元件。這對於效率和生產力至關重要，不僅對 IT 部門如此，對於依賴技術的組織各個方面也是如此。
考慮到這一點，讓我們來看看 IT 監控，為什麼它很重要，以及 Splashtop 如何增強隨時隨地的即時 IT 監控。
什麼是 IT 監控？
IT 監控是對組織的 IT 基礎設施及其組件效能的追蹤和觀察。這有助於公司快速識別 IT 問題，以解決潛在問題、安全漏洞和其他關注點。
通常，IT 監控解決方案會從網路節點收集數據，分析這些數據，並將其編制成報告，以便 IT 管理員做出明智的決策。它還可以涵蓋公司資訊技術的多個方面，包括 IT Operations Management (ITOM)、Security Information and Event Management (SIEM)、Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) 和 Operational Intelligence (OI)。
IT 監控在增強安全性方面扮演什麼角色？
IT 監控是識別和解決組織基礎設施中安全漏洞的關鍵。它讓 IT 團�隊對其 IT 基礎設施有更大的可見性和控制力，因此他們可以識別漏洞或可疑行為並立即處理，從而在源頭阻止潛在威脅。
好的 IT 監控軟體提供即時監控，因此 IT 團隊能在潛在威脅出現時立即收到警報。這使得團隊能夠迅速且靈活地應對，快速處理異常的網路活動、阻止未經授權的存取或攔截惡意軟體。
IT 監控如何運作？
IT 監控通過從 IT 環境中收集數據來運作，包括基本的裝置操作、CPU 使用率、軟體應用程式可用性等。然後分析這些數據，以提供對組織 IT 環境的深入了解，IT 部門可以利用這些數據來識別弱點或漏洞，防止停機並改善 IT 流程。
IT 監控通常涵蓋三個核心元素：
Foundation，包括實體和虛擬裝置，如伺服器、CPU 和虛擬機器。
軟體，分析來自裝置的數據，例如負載、記憶體和 CPU 使用率。
解釋，將數據編譯成圖表，提供 IT 環境的全面且易於使用的視圖。
優化網路、系統和應用程式效能的基本 IT 監控類型
IT 環境規模龐大，涵蓋範圍廣泛。因此，IT 監控也有多種類型和分類，其中許多需要不同的 IT 監控工具和見解。重要的 IT 監控類型包括：
1. IT 基礎設施監控
IT 基礎設施監控專注於 IT 環境的硬體和軟體的指標。這為系統運營提供了一個基準，作為任何波動的參考。
2. 伺服器和系統監控
伺服器和系統監控專注於基礎設施元件和伺服器的效能。這會單獨分析每個伺服器，包括伺服器正常運行時間和效能等指標，以查看網路的效能。
3. cloud監控
使用 cloud 技術的組織可以利��用 cloud 監控來獲得 CPU、記憶體使用情況和應用程式效能等指標的可見性。
4. 網路監控
網路監控分析公司網路的速度和可靠性，以識別故障組件或安全漏洞。這會追蹤如正常運行時間、響應時間、狀態請求失敗等指標。
5. 安全監控
安全監控專注於 IT 基礎設施的網路安全，包括入侵的檢測和預防。它監控網路、系統和端點的漏洞，並分析網路存取和流量以檢測可疑行為，這可能表明存在漏洞。
6. 應用程式效能監控 (APM)
APM 追蹤軟體效能指標，例如載入和回應時間以及效能瓶頸資料。這裡的目標是確保 IT 基礎設施上的所有應用程式都能高效運行，不會造成任何緩慢或問題。
7. 商業活動監控
商業活動監控專注於商業指標，例如應用程式下載量、網路流量量和網路銷售。這有助於追蹤和評估長時間的效能，儘管它與 IT 基礎設施本身的關係較小。
IT 監控中的常見挑戰
IT 監控並非沒有挑戰。公司在實施 IT 監控時可能會遇到一些常見障礙，包括：
管理大量數據： IT 監控涉及對大量數據的排序和分析，組織越大，需管理的數據就越多。這可能會帶來挑戰，尤其是隨著業務的增長。
確保實時監控： IT 監控軟體不僅需要收集數據，還需要實時分析以提供即時警報和信息。找到具有適當的實時監控工具很重要，以便 IT 團隊在問題出現時能夠迅速行動。
混合雲環境的複雜性： 隨著 IT 和工作環境變得越來越複雜，找到一個能夠跟上並管理on-premises、遠端��和混合系統的 IT 監控工具是很重要的。否則，您只會看到整體的一小部分。
Contextual analysis: 雖然 IT 監控工具在收集和管理資料方面表現出色，但它們並不總是能夠連接各個點以找出問題的根本原因。這意味著 IT 團隊通常必須充當偵探，自己追溯問題的根源。
舊系統： 隨著技術進步，舊的工具和系統不一定能跟上。依賴舊系統的組織可能難以整合較新的 IT 監控軟體。
實施 IT 監控策略的最佳實踐
如果你想成功實施 IT 監控策略，可以遵循一些最佳實踐。這些提示將有助於順利推行並有效使用你的 IT 監控工具：
選擇合適的工具： 首先也是最重要的一步是找到符合您業務需求的 IT 監控工具。確保它能與您的 IT 設備協同工作，與您的系統適當整合，並能讓 IT 部門的員工訪問。
定義您的目標：僅僅追蹤指標對您沒有太大幫助，如果您不知道如何處理數據。重要的是讓利益相關者參與進來，制定計劃，並為您想要達成的目標設定明確的目標。
Integrate with other systems: IT 管理工具需要與您的 IT 團隊使用的技術相連接。分析您的技術，確保它們與您的 IT 管理解決方案協同運作，並確保它們正確整合，以便您接收到準確的數據和分析。
了解您的數據： 了解您追蹤的數據來源及其指示內容很重要。檢查您的數據來源，以確保您從正確的設備中追蹤所需的信息。
選擇 IT 監控軟體時需要考慮什麼？
購買新的 IT 監控軟體可能是一個令人生畏的過程——有太��多的研究、尋找和平衡，以至於很難知道什麼才是真正重要的。在選擇 IT 監控軟體時，請記住這些基本因素：
可擴展性：您需要能夠隨著公司成長的軟體。確保您找到一個為可擴展性而設計的解決方案，以便它能夠輕鬆調整以滿足您不斷增長的業務需求。
即時警報：即時警報允許 IT 團隊在潛在問題成為問題之前主動解決。如果您的 IT 監控軟體僅在事後提供見解和分析，那麼它並未提供您所需的全部價值。
整合: 找到一個能與您現有系統和軟體協同運作的 IT 監控工具是至關重要的。確保您選擇的解決方案能夠與您的技術堆疊整合。否則，您將錯失寶貴的數據。
易於使用：如果你的 IT 監控軟體過於複雜，你可能會浪費更多時間去弄清楚它，而不是從中獲得節省的時間。找到一個使用者友好的工具，易於上手和使用，以獲得全部好處是很重要的。
使用 Splashtop 的實時監控功能增強 IT 監控
即時追蹤和分析是 IT 監控中最重要的元素之一，使 IT 團隊能夠在問題或異常出現的瞬間識別並解決。當你需要實時效能追蹤，特別是在遠端或分散的工作團隊中，Splashtop 是最佳選擇。
Splashtop 使組織能夠從單一位置遠端管理和監控其 IT 系統、裝置和網路。感謝 Splashtop 的遠端監控和管理功能，讓您可以輕鬆地從任何地方、任何裝置監控、維護和排除端點和基礎設施的故障。
Splashtop 的功能包括主動問題檢測、自動化維護和即時安全更新。如果 IT 團隊收到警報，他們可以連接到遠端端點，並從任何裝置、任何地方管理裝置�、軟體或網路。
使用 Splashtop AEM 加強 IT 監控：實時端點追蹤和自動警報
如果你正在尋找一個強大的解決方案來監控、管理和支援所有的端點，Splashtop 可以滿足你的需求。Splashtop AEM（自主端點管理）透過自動化端點管理、增強安全性和提高運營效率來簡化操作。
Splashtop AEM 使自動化任務、維護端點安全、追蹤資產和從單一儀錶板維持法規合規變得簡單。這為 IT 團隊提供了強大的實時監控和對其整個基礎設施的控制，使他們能夠在問題出現時立即發現並解決。
使用 Splashtop AEM，您可以：
即時識別和解決問題
從單一儀錶板監控端點、修補程式和合規性
推送修補程式和更新到多個端點
自動化更新和安全修補程式
自訂並強制執行跨端點的安全原則。
實時檢測和管理威脅。
存取系統、硬體和軟體詳細目錄的詳細報告。
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