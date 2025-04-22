SOAR：透過自動化和協作轉變網路安全

有時候，似乎有太多的安全威脅，以至於沒有任何組織能夠適當地保護其所有系統和端點。那麼，任何人如何能夠及時管理所有的安全性並應對威脅呢？
有了 SOAR，他們不必單打獨鬥。SOAR，代表「安全、協作、自動化和回應」，使用自動化回應來幫助 IT 團隊快速應對安全威脅並解決漏洞。
那麼，什麼是 網路安全中的 SOAR，它如何運作，以及是什麼讓它成為如此強大的安全工具？讓我們來探索一下…
什麼是 SOAR？
SOAR 是一組軟體程式，旨在透過整合自動化回應來協助 IT 團隊。它將威脅和漏洞管理、事件回應和安全操作結合成一個單一的自動化系統，實現快速且方便的網路安全。
SOAR 系統旨在自動識別威脅並實施回應，提高安全操作的效率，同時減輕 IT 團隊的負擔。
為什麼 SOAR 很重要？
SOAR 安全幫助組織快速應對事件，並提高運營效率，減少人為錯誤的風險。這對於網路安全來說非常有利，因為它幫助公司建立更好的防禦措施來對抗駭客和病毒，同時更快地反應和解決事件。
SOAR 安全性為安全和威脅管理添加了自動化，為 IT 安全團隊提供工具和功能，幫助他們盡可能快速和準確地處理安全威脅。隨著網路威脅不斷增長並找到新的方法來入侵帳戶、裝置和網路，對強大網路安全的需求從未如此迫切。
SOAR 如何運作？
SOAR 整合安�全工具、自動化工作流程，並提供即時回應能力，利用預定義的工作負載、機器學習和數據分析來有效管理事件。
在其核心，SOAR 由三個關鍵組成部分組成：協作、自動化和響應。這些措施結合使用時，可以顯著提高 IT 安全效率。
Orchestration 允許 IT 團隊協同工作，並以統一的方法處理其網路環境。這使用工具來結合內部和外部威脅數據，團隊可以用來識別任何安全情況的根本原因。
自動化消除了（或至少減少了）耗時的手動步驟。這會自動執行管理用戶存取和品質記錄等任務，使執行通常需要多個工具或步驟的任務變得簡單。
Response 決定組織在安全威脅出現時的行動方式。SOAR 使組織能夠計劃、協調和管理其威脅響應，減少人為錯誤並提高效率。
安全協作、自動化和響應的三個核心元素
我們可以將 SOAR 分解為三個核心組件：安全自動化、安全協作和集中情報。每個組件在 SOAR 平台的整體功能中扮演著關鍵角色，並實現快速、自動化的安全回應。
1. 安全自動化
安全自動化使用工具和平台來自動化安全任務和流程，從而簡化操作、提高效率並減少重複的手動任務。這包括廣泛的安全流程，包括漏洞管理、威脅檢測和事件回應工作流程。
2. 安全協調
雖然安全自動化可以提高速度和易用性，但安全協作則專注於提升安全操作的整體效能和效率。這涉及使用安全工具和技術，包括防火牆、SIEM 和漏洞掃描器，以在集中安全生態系統中簡化工作流程。
因此，適當的安全協作可��以導致更快的事件回應、更好的協作，以及提高對組織安全和威脅的可見性。
3. 集中情報
集中化的情報將一切整合在一起，使安全團隊能夠從多個來源和解決方案中收集和分析數據。然後可以分析這些數據以識別安全事件或漏洞並做出相應的回應。
此外，集中化的情報可以幫助自動化事件回應，例如隔離受感染的設備或阻止可疑活動。
SOAR 如何簡化安全操作並提高效率
現在我們了解了 SOAR 是什麼以及它如何運作，我們需要看看它的影響。SOAR 平台可以幫助簡化安全性並提高效率，但了解它們如何管理這一點也很重要。
SOAR 提高效率的第一種方式是自動化重複性任務。這讓員工有時間專注於更複雜或緊迫的問題，同時快速執行原本需要額外時間和精力的流程。
SOAR 還通過自動化威脅檢測和響應來減少響應時間。在處理網路威脅時，每一秒都很重要，因此能夠快速反應可以節省寶貴的時間並將潛在損害降到最低。
SOAR 還可以提高威脅檢測和響應的準確性。自動化工具可以在瞬間分析大量數據和活動，同時最大限度地減少人為錯誤的可能性，因此您不僅反應更快，而且更準確。
SOAR 的有效使用案例
那麼，您如何在安全操作中使用 SOAR？有許多不同的使用案例，這些案例會因行業和企業而異，但常見的包括：
事件回應： SOAR 解決方案可以幫助快速識別和回應安全事件，例如惡意軟體感染、釣魚詐騙，甚至可疑的登入嘗試。
管理安全運營： 網絡安全可能是一個包含許多動態部分的複雜問題。SOAR 通過自動檢查威脅、更新數據庫、分配事件嚴重性等來管理安全操作。這有助於簡化安全性並使日常運營更高效和有效。
威脅狩獵： SOAR 可以快速掃描系統以查找妥協、惡意軟體、病毒等跡象，使用威脅情報工具和潛在風險的綜合數據庫。
創建一個連貫的安全策略： 鑑於安全的複雜性和需要考慮的多個因素，IT 團隊很難制定完全連貫的安全策略。SOAR 可以幫助團隊確保所有基礎都得到覆蓋，並提供有價值的反饋，以實現高效和全面的網絡安全。
SIEM vs SOAR：了解它們如何協同工作以加強安全性
SOAR 可能看起來與 SIEM (Security Information and Event Management) 類似，但兩者並不相同。然而，它們可以一起使用來改善安全操作。
SIEM 是提供即時安全監控和分析的安全軟體。它透過從多個來源收集資料、聚合這些資料，並創建網路上任何與安全相關事件的概覽，以便識別和解決。
主要區別在於 SIEM 專注於監控和分析數據，而 SOAR 則設計用於自動化和管理事件響應。因此，這兩者可以一起使用來收集和採取安全數據行動——事實上，許多 SOAR 平台將 SIEM 工具作為其安全協作的一部分。
從 SOAR 解決方案中獲得最大價值的最佳實踐
這引出了一個主要問題：如何從您的 SOAR 解決方案中獲得最大價值？遵循這些最佳實踐將幫助您最大化價值：
Proper 設定 is key to ensuring the SOAR security solution can access all the systems and data it needs to 執行.如果你的系統沒有正確配置，你將錯過關鍵詳細資料和自動化潛力。
員工培訓有助於確保��您的團隊知道 SOAR 解決方案如何運作，以及如何使用它來改善日常工作和效率。
整合現有系統 以便 SOAR 解決方案能夠正確自動化、監控和管理您的安全性。
持續監控和改進 解決方案的效能，以確保其被充分利用並達到標準。
如何選擇適合您組織需求的 SOAR 平台
當您尋找 SOAR 平台時，找到一個符合您業務需求的平台很重要。在為您的組織決定解決方案時，請考慮以下事項：
規模和可擴展性：您會希望有一個不僅能匹配公司規模，還能隨著公司成長而擴展的解決方案。
安全需求：考慮您的安全需求，包括設備數量、網絡大小和面臨的威脅，然後確保您能找到符合的平台。
預算：您會想要一個提供所有所需工具和功能的平台，但同時也不會超出您的預算；多比較，直到找到最佳功能和最佳價格。
整合：如果 SOAR 平台無法與您現有的基礎設施協同工作，那麼它對您沒有任何好處。確保找到一個可以與您的網路和現有解決方案整合的平台。
易用性：過於複雜的平台對您的 IT 團隊沒有任何好處；確保您找到一個在解決方案質量和易用性之間取得平衡的平台。
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Splashtop AEM 與 SOAR 配合良好，使自動化回應行動變得容易，提高整個組織的安全效率。此外，透過可自訂的原則架構和儀錶板洞察，您可以保持網路上的每個裝置一致且安全。
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