ISTE 2017 Preview –教室的螢幕鏡像和螢幕分享

ISTE 是一年中最重要的教育活動之一，Splashtop 很高興在 ISTE 2017 上示範 Mirroring360 Pro。
體驗裝置屏幕鏡像和教室屏幕分享
Splashtop 將在世博會展廳右後象限的 #3157 展位
在 Splashtop 展位停留，瞭解如何使用 Mirroring360 Pro 提高學生參與度：
將iPad，Android平板電腦，智能手機和Chromebook螢幕鏡像到您要在教室中投影的電腦上
從教室的各個角落進行教學，並通過平板電腦控制課程
通過讓學生輕鬆與全班分享他們的工作來吸引他們
通過使學生能夠查看您的電腦螢幕並在辦公桌上使用自己的設備上的課程來學習，從而改善了輔助功能
想要免費為您的教室提供鏡像 360 專業版嗎？
在ISTE 2017上，您可以參觀我們的展位，瞭解如何在售完即止的情況下獲得免費的Mirroring360 Pro完整一年許可證。 您所要做的就是在活動中向我們提供您的聯繫資訊並回答一些快速問題。
Mirroring360在全球數以萬計的教室和學校中使用，許多教師和教育工作者首先通過口耳相傳瞭解它。 我們希望獲得免費許可證的ISTE 2017用戶能夠在他們的學校和地區以及在線與他人分享他們的豐富經驗。
鏡像360 Pro - Splashtop Inc的螢幕鏡像和屏幕共用
關於伊斯特
ISTE 2017 是您獲得經過教育者測試的策略和非凡資源的目的地，用於改變學習和教學。 這裡也是與教育技術領域最聰明的人建立聯繫的地方，然後全年與他們建立聯繫。 按下下面的圖像以瞭解有關該活動的更多資訊。
現在就開始吧！
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