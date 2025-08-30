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Educator demonstrating Mirroring360 device screen mirroring solution to a group of students

鏡像360專業版簡介

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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本周 Splashtop 推出了Mirroring360 Pro。 我們對這個新版本感到非常興奮。 Mirroring360 Pro將螢幕共用添加到流行的Mirroring360設備螢幕鏡像解決方案中，並作為年度訂閱提供。

在 Mirroring360 網站上查看這些新頁面

  • 鏡像360 專業版 - 新專業版頁面

  • 鏡像360定價 - 比較鏡像360版本的價格和功能併購購買

  • Mirroring360下載 - 快速存取下載適用於您的電腦的Mirroring360接收器軟體和流媒體應用程式的連結

  • Chromebook 螢幕鏡像 - 介紹如何將螢幕上的螢幕從電腦上的 Chromebook 或 Chrome 瀏覽器鏡像到運行 Mirroring360 接收器軟體的 Windows 或 Mac PC

閱讀Mirroring360 Pro的電子郵件公告：

鏡像360 Pro簡介 - 螢幕鏡像+屏幕共用

將裝置鏡像到電腦+分享屏幕

每個人都在談論的裝置屏幕鏡像解決方案現在有了新的屏幕分享功能，變得更好！如果您的與會者或學生很難看投影屏幕或需要遠端查看屏幕，則在獲得Mirroring360 Pro後，他們可以從幾乎任何裝置上輕鬆查看電腦屏幕。

（此處提到的限時優惠已於 2017 年到期）

Mirroring360 Pro包含Mirroring360 Standard中的所有內容，用於將平板電腦屏幕，智能手機屏幕或電腦屏幕鏡像到您的電腦，以及：

  • 最多40位房間或遠端參與者可以查看Windows電腦屏幕

  • 觀看者可以立即加入，並可以透過任何具有網路瀏覽器和簡單鏈接的電腦，Chromebook平板電腦或手機進行查看。無需下載或安裝！

  • 通過電話、電子郵件和在線提供高級支援，在需要時提供説明

Mirroring360 interface showing options to mirror to this screen from iPhone/iPad/Mac, Chromebook/PC, and Android

更新的用戶界面為您提供了將裝置鏡像到電腦所需的信息

Splashtop interface for sharing a screen, allowing up to 40 participants to view

更新的用戶界面為您提供了將裝置鏡像到電腦所需的信息

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對於大型部署，請聯繫Splashtop銷售。 Mirroring360 Pro當前可用於Windows。 Mirroring360 Standard（無屏幕分享）可用於Windows和Mac。

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