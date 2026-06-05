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Student in a classroom utilizing Splashtop's remote access and screen sharing software to collaborate more efficiently and effectively

如何在課堂上增加與電腦的互動

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
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開始使用 Splashtop
最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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老師和學生可以使用遠端存取軟體和螢幕共享軟體來更有效地進行交互。

計算機是當今課堂不可或缺的一部分。 所有年齡段的學生都是數位原住民，在計算機和其他技術中長大。

儘管它們是收集信息和運行有用的軟體應用程序的絕佳資源，但學校仍然可以利用電腦來提高師生之間的互動性。

幸運的是，Splashtop的全套遠端桌面和螢幕共享工具為教育電腦開闢了新的可能性。

在課堂上使用 Splashtop

螢幕共享給班級電腦和學生裝置

使用Splashtop的Mirroring360，教師可以將Mac，PC，Chromebook，iPad，iPhone或Android螢幕的內容共享給Mac或PC班。這意味著教師可以使用設備在教室中移動，並將其螢幕共享到與投影儀相連的課堂電腦上，從而使他們可以在與學生互動的同時仍可以控制課程內容。

而且，如果學生還使用電腦或其他設備，則教師可以使用Mirroring360 Pro一次向多達40位參與者廣播其螢幕。

了解有關 Mirroring360 的更多資訊或 免費試用

遠端控制班級電腦

Splashtop課堂可讓教師從任何iOS或Android設備完全控制其Mac或PC。這意味著他們可以從平板電腦上遠端控制班級電腦及其軟體，從而使教師在教室中移動時更加靈活和自由。

學生還可以獲得更好的視圖，因為可以在他們自己的iPad，iPhone， Android 設備，Chromebook以及 Windows 或Mac筆記型電腦的螢幕上查看課程。 在老師的批准下，學生甚至可以直接從自己的設備上接管課程並進行註釋！

了解有關 Splashtop 課堂 的更多資訊或 免費試用

使用Splashtop進行遠端學習

在當今的遠端學習世界中，您仍然可以在家中使用學校電腦實驗室和學生自己的電腦，其中 Splashtop用於遠端實驗室

使用此工具，學生將能夠在家中遠端存取和控制實驗室電腦。連接後，他們將能夠遠端控制實驗室電腦，就好像它們就在電腦前面一樣。

這使學生可以存取實驗室電腦上找到的所有工具和應用程序，例如CTE，設計，體系結構和媒體課程中使用的軟體。

聯繫我們以瞭解更多資訊，安排演示並免費試用 Splashtop！

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