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Receiving a remotely printed 1099 document with a sense of expectation

如何遠端列印1099s和其他檔案的稅款

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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不要再浪費時間去為您的客戶準備1099和其他表格了。而是使用Splashtop遠端存取遠端列印任何文件。

作為稅務專家，準備所有客戶的稅已經很耗時。更糟糕的是，當您需要列印重要的文檔（例如1099表格，收據或支票），但電腦上沒有該文件時。

這通常會發生在稅務準備者身上，尤其是那些擁有小型企業客戶的稅務準備者，他們可能擁有無法在線訪問的QuickBooks桌面版本（請參見如何遠端存取QuickBooks Desktop ）。

開車到客戶的電腦列印文檔會浪費寶貴的時間，尤其是在繁忙的季節。

相反，您可以在需要時將文件從使用者端的電腦遠端列印到本機清單機，從而節省時間。 最重要的是，您可以隨時在任何計算機上執行此操作。 當你這樣做時，你甚至不需要你的用戶端在他們的電腦上！

遠端列印到本地印表機

設置完成後，您可以通過以下方式使用 Splashtop 的 遠端存取軟體 遠端列印 1099 和其他文件。

步驟1 –在電腦上打開Splashtop Business App，然後選擇要訪問的客戶端電腦。

A computer desktop displays an open remote connection window showing a university building with a Trojan statue. Various app icons are visible on the desktop, and the taskbar is at the bottom.

這將啟動到客戶端電腦的遠端連接。將會彈出一個新窗口，並向您即時顯示其螢幕。從那裡，您可以像坐在遠端電腦前一樣控制它。

步驟2 –打開所需的文檔，然後單擊以正常列印

A computer desktop displays QuickBooks Desktop Pro 2020 with a 1099 Summary report window for Rock Castle Construction, showing payees and amounts. Multiple application icons are visible on the left side of the screen.

這將打開列印窗口，您可以在其中選擇本地印表機以列印文檔。

步驟3 –從印表機列表中選擇“ Splashtop Remote Printer”。然後點擊列印！

Computer screen showing QuickBooks Desktop Pro 2020 with the Print Reports window open. The user is selecting a printer from a list. Several desktop icons and a green remote desktop bar are visible at the top.

而已！現在，遠端電腦上的文檔將在本地印表機上列印。

一旦擁有Splashtop，請確保還設置了遠端列印，以便可以按照上述步驟遠端列印任何客戶端文件！

Splashtop遠端存取還能為稅務專業人員做什麼？

遠端存取意味著您可以在需要時遠端存取任何一台客戶端電腦。需要訪問他們的QuickBooks嗎？只需遠端存取他們的台式電腦即可完成您的任務，而不必浪費時間去他們那裡。

稅務專家使用Splashtop遠端存取功能 ，可以在更短的時間內完成更多工作。您可以在家中或旅途中工作。您也可以在正常工作時間之外訪問遠端電腦。

Splashtop的即插即用特性意味著您可以在數分鐘內輕鬆完成設置。立即開始使用，享受遠端列印，遠端存取等帶來的好處。免費開始不需要信用卡或承諾。

現在就開始吧！
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