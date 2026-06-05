如何為您的企業 IT 服務台尋找遠端存取和支援服務供應商

要為您的 IT 服務台找到適當的製造商可能不容易，請好好了解該如何根據公司具體使用情況來尋找遠端存取和支援製造商。
IT 服務台經理的問題不再是，我們是"否需要遠端存取和支援解決方案？" 但相反，我們應該使用"哪種解決方案？"
供應商選擇可能很棘手，客戶不想花費幾個月的時間試用多種解決方案。 這就是為什麼當今客戶之間有高度的供應商切換的原因。 雖然切換並不困難，但當初始解決方案符合組織的需求時，使用者接受度和解決方案的成功就會大幅提升。
這是用例發揮作用的地方。 專注於您的使用案例可讓您第一次找到正確的答案。 理想的解決方案是最適合您組織的特定遠端存取和支援使用案例的解決方案。 跑車的速度功能很棒，但是當您最常見的用例是駕駛一支兒童參加足球練習時，它們並不重要。
製作使用案例清單
首先，您應該列出要通過遠程訪問和支持定位的特定用例。 這將為您提供所需的內容，以優先考慮您想要查看和測試的解決方案功能和功能，而不是供應商想要向您展示的功能。 該過程使供應商選擇變得更加容易。
以下是 IT 服務台最常見的 5 種遠端存取和支援使用案例：
隨時/自動存取遠端受管理的電腦
為需要即時幫助的員工提供支持：按需（有人參加）訪問其電腦和移動設備
支援各種作業系統，尤其是隨著自攜裝置 (、MacWindows、LinuxAndroid 和 iOS 裝置) 不斷增加的自攜裝置計畫而提供支援
將按需遠端存取與票務、聊天、技術人員工作流程和 PSA 系統整合，以提供全面支援
用於管理分散�式員工的存取和支援 (使用者、群組、裝置、存取權限等) 的集中式控制。
此列表是一個起點。 當然，有更多的用例比上面列出的用例。 通過詳細說明您的內容，您可以磨練真正需要的那些特性和功能，而不是那些很好或完全不必要的功能。
將潛在解決方案的功能、功能和支援與您的使用案例相匹配
針對適合每個使用案例的遠端存取和支援解決方案標準，您的企業 IT 服務台必須勾選所有核取方塊。 否則，您最終可能會在實施後的幾個月內尋求替代或其他解決方案。
評估特徵和功能時，請注意廠商的特定程度。 例如，Splashtop 的專用頁面，適用於 IT 服務台的遠端支援軟體，提供了清晰詳細的功能和功能描述，並按類別劃分。
很多時候，供應商可能會提供聽起來像他們可以完成適合您使用案例的工作的功能，實際上，它只是無法按照該上下文的預期工作。 這很難從閱讀功能列表中辨別出來。 您需要進行更多的盡職調查，並查看實際客戶對您正在評估特定用例的解決方案的評價。
廠商將如何支援您？
除了供應商的特色和功能之外，請務必考慮供應商如何為您提供支援。 考慮您可以通過哪些渠道（電子郵件，電話，聊天）與他們聯繫，以及您是否可以實時與代理實時交談。 無論您的公司規模或位置如何，您都應該獲得高水平的支持。 卓越的客戶支持是改變遊戲規則的。
例如，對於 Splashtop 的遠端支援軟體，在網站上對 Splashtop 的客戶評分（截至 2022 年 2 月 8 日）顯示，Splashtop 再次獲得最高評分，在 5 中獲得了 4.81 分的整體評分。 高用戶�評分主要基於客戶對 Splashtop 的注意事項的四件事：
最佳價值的交付
客戶支持質量
使用方便
它只是工作
為客戶提供最佳價值至關重要。 隨著 IT 預算始終處於壓力之下，當您可以節省大量比競爭解決方案（即 AnyDesk，LogMeIn（GoTo），TeamViewer 等）並獲得更好的體驗時，這是一個巨大的勝利。
「它只是工作」
「它只是有效」，表示 Splashtop 產品在客戶需要時按計劃執行的簡單概念，尤其是在遠端使用者遇到問題時。 對於您的員工和其他用戶來說，沒有比他們處於遠程並遇到技術故障時更絕望的時間了。 那時，您需要一個可行的遠端存取和支援解決方案。 沒有藉口。
將 Splashtop 添加到您的候選名單
Splashtop 始終如一的高客戶評論應該迫使您將 Splashtop 列入企業 IT 服務台遠端存取和支持解決方案的候選清單中。 Splashtop 提供免費的演示和試用版，以便您可以根據特定的用例對其進行測試。 今天嘗試一下。