遠端存取軟體如何啟用遠端醫療

大流行已經塑造了許多行業的未來，僅僅是醫療保健。 在過去的兩年中，隨著過度擁擠的醫院努力釋放空間，遠程醫療變得比以往任何時候都更加重要。 據經濟學人稱，專家們預測，在未來 25 年內，醫院將嚴重依賴機器人技術和數字技術。 此外，遠程醫療和遠程醫療將成為標準做法，從而減少了親自訪問的需求。
蓋洛普（Gallup）稱，隨著大流行消退並且親自訪問變得更加可行，美國 50％ 的使用遠程醫療公共計劃向前邁進。 遠程醫療為從農村醫療保健到過度擁擠的醫院提供解決方案。 但是，為了提供高效的遠程醫療，醫院需要可靠、安全且符合 HIPAA 標準的軟體。
符合 HIPAA
如今，每個人都知道 HIPAA 一詞，他們擔心健康提供者的合規性-即使他們不完全確定這意味著什麼。 Splashtop 通過不處理，存儲或訪問您的任何數據來使您符合 HIPAA 的要求。
Splashtop 從不存儲屏幕捕獲流；它們僅被傳輸。 除此之外，所有會話都使用時間戳記以及用戶，設備和會話信息進行記錄。 即使醫生離開電腦並留下患者文件，Splashtop 仍然可以安全地使用他們的信息。 我們內建的遠端工作階段提供的功能包括遮蔽遠端螢幕以保護隱私，以及在遠端存取電腦時持續通知。
其他安全措施包括：
加密且安全儲存的使用者密碼
默認情況下啟用設備身份驗��證（可選擇打開雙因素身份驗證）
單一登入 (SSO) 整合
為了確保您的數據安全，Splashtop 的雲安全模塊全天候實時監控和標記可疑活動。 這就是為什麼我們受到頂級醫療機構的信任，包括斯坦福大學醫療保健，哈佛醫學院，克利夫蘭醫院和 NHS。
「Splashtop 利用嚴格的安全程序來確保我們的遠端會話和數據安全。」 -傑克·哈里森，患者導航儀，家庭農場家庭醫學
從任何地方安全地存取您的 EHR 系統
Splashtop 使醫院員工和患者都可以從任何地方遠端存取電子健康記錄（EHR）系統。 使用平板電腦而非固定電腦存取電子健康紀錄系統，可節省時間和能源。 它為醫院員工省去了使用笨重滾動式電腦工作站的麻煩，並改善患者體驗。
員工可以訪問其 EHR 系統中的患者記錄，圖像和文件，同時從檢查室搬到辦公室，甚至在家中。 患者可以通過在平板電腦或移動設備上查看和更新其標準患者和保險信息（存儲在 EHR 系統中）來避免文書工作和人為錯誤。
佛蒙特州布拉特爾伯勒的Home Farm Family Medicine需要符合 HIPAA 的遠端存取解決方案。 Jake Harrelson 是一位耐心的實踐指導者，他監督他們採用 Splashtop 來滿足這些需求。
「工作人員在下班後或週末使用 [Splashtop]。 我們還設有專門用於在工作時間內遠端存取的工作站。 這是經常使用的，因為我們在我們的初始位置，這不是我們在忙碌的日子裡需要的那麼大。 我還能夠遠程訪問服務器和大多數辦公室計算機，並糾正可能發生的任何問題，而無需在休假時間開車到辦公室。」
最小化文書
對於患者�，辦公室工作人員，醫生和護士來說，文書工作既必要又令人沮喪。 填寫紙質表格在辦公室需要額外的時間，並增加了人為錯誤的可能性。
使用 Splashtop，您可以將患者的文書工作移動到連接到 EHR 的平板電腦或移動設備上。 這樣可以節省您的辦公室員工寶貴的時間，降低辦公用品的成本，並減少在將信息從頁面傳輸到軟件期間出現錯誤的機會。
在家中安全存取研究、實驗室資料和其他應用程式
在家工作不僅僅是訪問和更新患者記錄。 無論您是在小型家庭實踐，教學醫院，研究設施還是實驗室中工作，Splashtop 都為您提供了在現場和外部發揮最佳工作的選擇。
透過遠端存取，您可以遠端使用在包括顯微鏡在內的高階機器上執行的專用醫療軟體系統。 這使您可以有效地執行任務，例如從任何地方分析血液和組織樣本。
教學醫院還可以為學生提供遠程查看實時過程的機會。 這減少了對昂貴操作劇院的需求，並允許學生更有效地管理自己的時間。 學生甚至可以通過 3D 圖形模擬手術來練習調查技術。
面向醫療保健專業人員的安全遠端存取
Splashtop 為醫療保健專業人員提供了發揮最佳表現所需的尖端軟件。
「正如我們在全球大流行中所看到的那樣，遠端存取對於任何企業的成功至關重要，我們很高興與 Splashtop 合作。 他們的可靠性、效能和客戶支援在為我們、我們的客戶和員工提供必要的工具來保持重要工作的進展，甚至是遠端工作，都非常出色。」 — 喬爾·尼科爾斯, 信息系統副總裁, 量子.