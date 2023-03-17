以下是遠端桌面軟體如何允許您從另一台設備控制電腦的內部介紹，以及 Splashtop 為什麼是最佳解決方案。

您的桌上型電腦通常是您最強大的運算資源。 您的桌面託管所有文件，並可以運行您需要使用的應用程序。 但是，您不能總是隨身攜帶桌面，並且通常僅限於在辦公室中使用它。

幸運的是，遠端桌面軟體即使您不在辦公室，也可以靈活地使用桌面，從而消除了這種障礙。

遠端桌面如何運作？

遠程桌面軟件通過利用互聯網來使您可以使用另一台設備遠程訪問計算機來工作。 使用本地設備上的「客戶端」應用程序和台式計算機上的「代理」應用程序，您可以隨時啟動遠程桌面連接，從任何地方遠程控制桌面，就像親自使用它一樣。

像 Splashtop 這樣的遠端桌面工具如何運作

Splashtop 是一個遠端桌面應用程式，允許使用者從任何Windows MacWindows、iOS 和 Chromebook 裝置遠端存取其Android、Mac 和 Linux 電腦。

完成所有設置後，您可以使用設備上的 Splashtop 應用程序選擇要訪問的遠端電腦，以便從任何地方遠端連接到它

在遠端桌面連接期間，Splashtop 通過實時向您顯示遠端電腦的屏幕來工作。 然後，您可以使用本機裝置、鍵盤和滑鼠來控制遠端桌面。

快速，直觀且易於使用的界面使執行任何任務和遠程工作變得輕而易舉。 您將能夠訪問遠程桌面上的文件並在其上運行任何應用程序。

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