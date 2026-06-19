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遠端桌面如何運作？

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
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以下是遠端桌面軟體如何允許您從另一台設備控制電腦的內部介紹，以及 Splashtop 為什麼是最佳解決方案。

您的桌上型電腦通常是您最強大的運算資源。 您的桌面託管所有文件，並可以運行您需要使用的應用程序。 但是，您不能總是隨身攜帶桌面，並且通常僅限於在辦公室中使用它。

幸運的是，遠端桌面軟體即使您不在辦公室，也可以靈活地使用桌面，從而消除了這種障礙。

遠端桌面如何運作？

遠端桌面 軟體通過利用互聯網使您能夠使用其他裝置遠端存取您的電腦。使用本機裝置上的「用戶端」應用程式和桌面電腦上的「代理」應用程式，您可以隨時隨地啟動遠端桌面連接，並遠端控制桌面，就像親自在使用一樣。

像 Splashtop 這樣的遠端桌面工具如何運作

Splashtop 是一款遠端桌面應用程式，讓使用者可從任何 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 裝置遠端存取其 Windows、Mac 與 Linux 電腦。透過精簡的遠端桌面設定流程，Splashtop 讓您能輕鬆開始從任何地方存取裝置。

完成所有設定後，即可使用裝置上的 Splashtop app，選取想要遠端存取的電腦，隨時隨地遠端連接。

遠端桌面連接期間，Splashtop 通過實時向您顯示遠端電腦的屏幕來工作。 然後，您可以使用本機裝置、鍵盤和滑鼠來控制遠端桌面。

快速，直觀且易於使用的界面使執行任何任務和遠程工作變得輕而易舉。您將能夠存取您的終端桌面上的檔案並執行其上的任何應用程式。

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想要查看 Splashtop 遠端桌面軟體正在運作嗎？ 立即開始免費試用（無需信用卡或承諾）。 Splashtop 是理想的遠端桌面解決方案，因為它具有高度安全性，響應迅速，具有頂級功能並為您提供最佳價值。

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