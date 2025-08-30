Splashtop 企業專屬功能

Splashtop Enterprise 安全、靈活、彈性和效能兼備，協助 IT 團隊有效管理遠端存取，提供遠端支援，並為所屬組織或教育機構創造完美的遠端工作環境。
Splashtop Enterprise 不僅採用也為 Splashtop Business Access、Splashtop SOS 和 Splashtop Remote Support 提供支援的高效能引擎，還為您帶來各種功能組合，將遠端存取提升到全新境界。
我們就來看看 Splashtop Enterprise 獨有的優勢和功能吧：
多合一遠端存取和支援
組織讓員工可以遠端存取工作電腦，IT 也能從單一平台遠距支援電腦和行動裝置。組織可以靈活選擇所需的使用者遠端存取和技術人員遠端支援的授權數量。
單一登入技術整合
使用者可以使用集中式單一登入 (SSO) 的使用者 ID 和密碼來驗證 Splashtop 帳戶。Splashtop 採用 SAML 2.0 標準，並與各大身份驗證供應商進行整合，包括 ADFS、Azure AD、Okta、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、TrustLogin 和 Shibboleth。
此外，IT 管理員可以透過跨網域身份識別管理系統 (SCIM)，在 Splashtop 中自動佈建 SSO 帳戶。佈建過程中，他們也可以自動設定 SSO 帳戶分組。這項功能目前透過 Azure AD 和 Okta 提供。
更方便管理
遠端存取排程和連接池
安排時段，讓個別使用者或使用者群組可以存取特定��電腦。這項功能特別適合讓教育機構規劃遠端電腦實驗室的存取時間，組織則可以善用此功能來有效規範員工的工時。
此外，您還可以將一組電腦定義為連接池，讓使用者更輕鬆地在存取排程時間內連接可用的電腦。使用者點擊連線後，就會直接連接到連接池內可用的電腦，完全不需要特意搜尋。
精細權限
根據角色或使用者細分檔案傳輸、遠端列印、複製貼上等動作的權限。
提高生產力
麥克風直入
使用者可以將本機麥克風的輸入傳輸到遠端 Windows 電腦，作為遠端電腦的麥克風輸入。這樣一來，使用者就能透過 Skype、Teams、Zoom 和 VoIP 等影音通訊工具加入通話，也可以透過遠端連線使用語音聽寫或錄音軟體。
USB 裝置重新導向功能
使用者可以將本機電腦上的 USB 裝置 (智慧卡讀卡機、防盜安全金鑰、觸控筆/HID 裝置 (如 Wacom 平板電腦) 或印表機) 重新導向至遠端電腦。裝置重新導向後，就像直接插在那部電腦上一樣，可以在遠端電腦上正常運作。