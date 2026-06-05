分散式工作為 MSP 創造了嶄新機會

當他們採用分散式工作時，中小企業需要專家指導和持續幫助。 請繼續閱讀以了解的巨大機會 MSPs。
在審查來自（ISC）² 的最新《 網絡安全勞動力研究 》中的數據時，很明顯，中小型企業（SMB）在 2022 年面臨重大挑戰，需要託管服務提供商（MSPs）為他們提供生命線-或者更好的是幫助熱線。
預算、時間不足和 IT 人員短缺仍然是中小企業最大的挑戰。 現在，隨著遠程和靈活的工作已經發展為"正常工作"和網絡安全威脅的擴大，企業需要專家指導和持續幫助。 所有這一切都使市場成熟 MSPs。
兩個完美的開門器 MSPs：網絡安全和高效的遠程協作
網絡安全： 根據《網絡安全人力研究》，世界仍然很短，約 2.7 萬網絡安全專業人員。 即使一個中小企業想僱用一個或兩個人，他們的薪水已經飆升到了他們會給中小企業的預算帶來不必要的負擔。 因此，根據 Verizon 2021 年數據洩露調查報告，首先討論以下事實：2020 年和 2021 年，擁有 100 多名員工的中小型企業中，有 100 多名員工被針對網絡攻擊。
強調您的 MSP 服務也使您成為 MSSP（託管安全服務提供商）。 指出，您每天代表客戶瀏覽的網絡安全問題與您的潛 在客戶今年和 2023 年可能會再次面臨的問題相同。
高效的遠端�協作： 第二個開門器專注於 高效的遠端協作。 這是啟用停止差距遠程工作解決方案的一步。 在這裡，您將介紹一個事實，即中小企業為「剛剛度過」大流行而採用的快速和骯髒的解決方案並不一定安全，生產力或具有成本效益。 作為現代化的 MSP，您對如何將多個孤立產品組合成統一解決方案的知識使您成為有價值的顧問。 您可以為幾乎任何中小企業展示出戲劇性的效率和省時的措施。
一旦開門者使您獲得了第一次關鍵的潛在客戶會議，那裡有 5 關鍵領域可以擊中，這些領域肯定會激發任何中小企業高管。
吸引中小企業 MSPs 的 5 個關鍵機會
1.諮詢建議
許多中小型企業沒有官方的 IT 部門。 "TruMethbe 總裁 Gary Pica 在最近的 Redmond 通路合作夥伴文章中"寫道，他們需要一個能夠理解其業務和技術、提出正確建議的人，以便企業領導者可以感覺自己在投資技術，而不僅僅是費用項目。
企業領導者對諮詢產品的反應良好，該諮詢產品包含了對其組織和高級流程的快速審查。 跟進具體的建議，告訴他們如何在利用 MSP 服務或 SaaS 解決方案組合的同時釋放（或避免僱用額外的）內部 IT 人員。
2.在最受歡迎（特定行業）SaaS 產品和集成方面的專業知識
中小型企業真的很想知道他們可以取得同級最佳的應用程式，並讓所有應用程式順利共同運作，以簡化所有部門的工作流程和流程 由於缺乏內部專業知識，無數企業依賴合作夥伴來管理其 ERP，CRM，電子商務和以行業為中心的應用程序。 他們需要一個 MSP 來為他們整合在一起。
提示： 擁有盡可能多的解決方案認證的證據將使您對尋求指導的潛在客戶更具吸引力。
3.渴望作為 IT 部門的延伸
中小企業需要可跨供應商和解決方案進行管理的 MSP。 例如，充當中小企業與其電子商務和 ERP 解決方案提供商之間的聯繫。 他們需要您管理跨解決方案的升級，並確保快速處理錯誤修復，而不會影響內部 IT 人員。
如果你還沒有開發出一種方法來基準節省時間這樣的服務提供, 你應該這樣做很快. 這是一個很棒的持續銷售和客戶保留工具，可以向每個客戶確切顯示您節省了多少時間和精力，而不是他們自己管理供應商和解決方案的舊方式。
4.快速響應能力
借助全球化的客戶、合作夥伴和 cloud基於解決方案的中小企業認識到他們需要 24 小時全天候的按需服務。 無論您是將快速回應服務推廣到「內部 IT 的延伸」產品中，還是作為獨立供應項目，中小型企業都會強烈考慮與您合作。
您的產品應該提供不同的服務級別選項（例如 1 小時電子郵件響應，立即連接到現場（Tier 1）服務台人員的能力，在一小時內實時第 2 級幫助等）。 價值來自您的潛在客戶，就像您在任何情況下始終都可以覆蓋它們一樣。
5.節省成本和持續改善
強調您可以提供服務的每個方面的人員配置成本。 概括化是不夠的。 你需要制定具體的成本預測。
為您的潛在客戶目標基礎制定最常見的案例，並在所有領域節省相關的成本。 這些措施包括停機時間，銷售損失，薪水，新的解決方案的效率，你可以介紹，等等時間緊縮的中小企業高管將欣賞前見和專業知識。
利用分散式工作提供的機會
當市場處於動盪和不確定性充滿不確定性時，創新團隊蓬勃發展。 中小企業正面臨著 MSPs 具備獨特能�力處理的挑戰。 MSPs 有很多機會進入龐大的中小企業市場。 這 5 個機會只是冰山一角。